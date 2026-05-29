Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (28 δισεκατομμύρια δολάρια) αναμένεται να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό που δαπανά η Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία φέτος, αναγκάζοντας το Κρεμλίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο σημαντικών περικοπών δαπανών τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με επιστολή που είδε η εφημερίδα Financial Times.

Ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο της Ρωσίας τον Φεβρουάριο να παγώσει τις προγραμματισμένες δαπάνες αλλού για να καλύψει το αυξανόμενο κόστος του πολέμου, όπως δείχνει η επιστολή.

Το αίτημα υπογραμμίζει τις δυσκολίες της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό 16,84 τρισεκατομμύρια ρούβλια (238 δισεκατομμύρια δολάρια), ή σχεδόν το 40% του φετινού προϋπολογισμού, για την άμυνα και την ασφάλεια.

Το Κρεμλίνο υπολόγιζε έλλειμμα προϋπολογισμού 3,8 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων για ολόκληρο το 2026. Ωστόσο, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, ο προϋπολογισμός της Ρωσίας είναι ήδη 5,9 τρισεκατομμυρίων ρούβλια – ή 2,5% του ΑΕΠ – παραπάνω και πρόκειται για το μεγαλύτερο έλλειμμά της από τότε που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε τον Φεβρουάριο ότι το έλλειμμα των 2 τρισεκατομμυρίων ρουβλιών που προκλήθηκε από τις πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες θα μπορούσε να φτάσει τα 4 τρισεκατομμύρια ρούβλια φέτος σε ένα «αρνητικό σενάριο» που θα συνεχιζόταν το 2027 και το 2028, σύμφωνα με την επιστολή. Ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο να παγώσει 2,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια από τις προγραμματισμένες δαπάνες για φέτος, ένα ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί στα 7,1 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2028, σύμφωνα με την επιστολή.

Η Ρωσία στενάζει κάτω από το βάρος του πολέμου

Οι πολεμικές δαπάνες θα μπορούσαν να ωθήσουν τον προϋπολογισμό της Ρωσίας ακόμη περισσότερο στο κόκκινο εάν δεν μπορούν να γίνουν περικοπές αλλού, αναφέρεται στην επιστολή.

Από τότε που ο Σιλουάνοφ έκανε την έκκλησή του, ο προϋπολογισμός της Ρωσίας έχει ενισχυθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έστειλε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.

Ωστόσο, τα πρόσθετα απροσδόκητα έσοδα είναι απίθανο να επαρκούν για να καλύψουν τα αυξανόμενα έξοδα του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα Kommersant που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Σιλουάνοφ δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών αναθεωρεί τον προϋπολογισμό για να λάβει υπόψη «τις αλλαγές στις μακροοικονομικές συνθήκες [και] την ανάγκη συγκέντρωσης πρόσθετων πόρων σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας».

Επίσης, υπέδειξε ότι είναι πιθανές περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό, καθώς «τα αποθεματικά μας δεν είναι ατελείωτα».

Ο Σιλουάνοφ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι τον Απρίλιο, η Ρωσία είχε λάβει 200 ​​δισεκατομμύρια ρούβλια (2,8 δισεκατομμύρια δολάρια) σε πλεονάζοντα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας. Ωστόσο, είπε ότι τα αναμενόμενα έσοδα από την ενέργεια είχαν υποχωρήσει περίπου κατά το ίδιο ποσό τον Μάρτιο.

Η ώθηση από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει μετριαστεί από τις πληρωμές σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες για τον περιορισμό των αυξήσεων των εγχώριων τιμών της βενζίνης, καθώς και από την ισχύ του ρουβλίου. Το νόμισμα διαπραγματεύεται γύρω από τα υψηλότερα επίπεδά του έναντι του δολαρίου εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Ζοφερό οικονομικό μέλλον

Η αυξανόμενη δαπάνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που βρίσκεται τώρα στο πέμπτο έτος του, σκιάζει ένα ήδη ζοφερό οικονομικό κλίμα στη Ρωσία.

Το υπουργείο Οικονομικών μείωσε αυτόν τον μήνα την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη για το 2026 κατά σχεδόν μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα σε μόλις 0,4%. Τώρα αναμένει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,4% το επόμενο έτος και 1,9% το 2028, μια απότομη πτώση από τις προβλέψεις που έγιναν μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ύψους 2,8% και 2,5% αντίστοιχα.

«Η οικονομία δεν βρίσκεται σε θεαματική κατάσταση, αλλά είναι ανθεκτική. Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισμός είναι το νούμερο ένα θέμα – στα μέσα ενημέρωσης, στις δηλώσεις των κεντρικών τραπεζών και στις παρασκηνιακές συνομιλίες», δήλωσε στους FT η Σοφία Ντόνετς, επικεφαλής οικονομολόγος της T-Investments με έδρα τη Μόσχα.

«Οι άνθρωποι εξετάζουν τον προϋπολογισμό για να καταλάβουν: ποιος είναι ο επόμενος; Θα υπάρχει περιθώριο για μειώσεις επιτοκίων και ποιοι φόροι θα αυξηθούν στη συνέχεια;»

Οι κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι της Ρωσίας έχουν αναγνωρίσει τις αυξανόμενες ανισορροπίες στην οικονομία, αλλά τις παρουσιάζουν ως μέρος ενός τυπικού κύκλου άνθησης και ύφεσης.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει, ωστόσο, να κατηγορούν τις πολεμικές δαπάνες της Ρωσίας για τα οικονομικά προβλήματα.

Ο Ρενάτ Σουλεϊμάνοφ, μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε σε σιβηριανό ειδησεογραφικό πρακτορείο την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει «το συντομότερο δυνατό» λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες.

«Για ποια ανάπτυξη, επενδύσεις και κατανομή κεφαλαίων μπορείτε να μιλήσετε [όταν] το 40% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού είναι η άμυνα και η ασφάλεια; Τα άρματα μάχης και τα βλήματα δεν έχουν καμία καταναλωτική αξία [……] αυξάνουν τον πληθωρισμό και μειώνουν άλλες δαπάνες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι επενδύσεις», δήλωσε ο Σουλεϊμάνοφ.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Οικονομικών είχε ήδη υποβάλει ξεχωριστό αίτημα στην κυβέρνηση να μειώσει τις μη απαραίτητες δαπάνες κατά 10% για να σταματήσει η διεύρυνση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, αλλά εξαιρούσαν τις κοινωνικές και αμυντικές δαπάνες από τις περικοπές.

Η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, πρώην αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας, δήλωσε ότι η επιστολή του Σιλουάνοφ έδειξε ότι η Ρωσία έδινε προτεραιότητα στις δαπάνες για τον πόλεμο εις βάρος όλων των άλλων.