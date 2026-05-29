Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

World 29.05.2026, 09:36
Σχολιάστε
Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (28 δισεκατομμύρια δολάρια) αναμένεται να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό που δαπανά η Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία φέτος, αναγκάζοντας το Κρεμλίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο σημαντικών περικοπών δαπανών τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με επιστολή που είδε η εφημερίδα Financial Times.

Ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο της Ρωσίας τον Φεβρουάριο να παγώσει τις προγραμματισμένες δαπάνες αλλού για να καλύψει το αυξανόμενο κόστος του πολέμου, όπως δείχνει η επιστολή.

Το αίτημα υπογραμμίζει τις δυσκολίες της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό 16,84 τρισεκατομμύρια ρούβλια (238 δισεκατομμύρια δολάρια), ή σχεδόν το 40% του φετινού προϋπολογισμού, για την άμυνα και την ασφάλεια.

Το Κρεμλίνο υπολόγιζε έλλειμμα προϋπολογισμού 3,8 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων για ολόκληρο το 2026. Ωστόσο, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, ο προϋπολογισμός της Ρωσίας είναι ήδη 5,9 τρισεκατομμυρίων ρούβλια – ή 2,5% του ΑΕΠ – παραπάνω και πρόκειται για το μεγαλύτερο έλλειμμά της από τότε που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε τον Φεβρουάριο ότι το έλλειμμα των 2 τρισεκατομμυρίων ρουβλιών που προκλήθηκε από τις πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες θα μπορούσε να φτάσει τα 4 τρισεκατομμύρια ρούβλια φέτος σε ένα «αρνητικό σενάριο» που θα συνεχιζόταν το 2027 και το 2028, σύμφωνα με την επιστολή. Ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο να παγώσει 2,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια από τις προγραμματισμένες δαπάνες για φέτος, ένα ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί στα 7,1 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2028, σύμφωνα με την επιστολή.

Πούτιν

Η Ρωσία στενάζει κάτω από το βάρος του πολέμου

Οι πολεμικές δαπάνες θα μπορούσαν να ωθήσουν τον προϋπολογισμό της Ρωσίας ακόμη περισσότερο στο κόκκινο εάν δεν μπορούν να γίνουν περικοπές αλλού, αναφέρεται στην επιστολή.

Από τότε που ο Σιλουάνοφ έκανε την έκκλησή του, ο προϋπολογισμός της Ρωσίας έχει ενισχυθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έστειλε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.

Ωστόσο, τα πρόσθετα απροσδόκητα έσοδα είναι απίθανο να επαρκούν για να καλύψουν τα αυξανόμενα έξοδα του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα Kommersant που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Σιλουάνοφ δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών αναθεωρεί τον προϋπολογισμό για να λάβει υπόψη «τις αλλαγές στις μακροοικονομικές συνθήκες [και] την ανάγκη συγκέντρωσης πρόσθετων πόρων σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας».

Επίσης, υπέδειξε ότι είναι πιθανές περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό, καθώς «τα αποθεματικά μας δεν είναι ατελείωτα».

Ο Σιλουάνοφ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι τον Απρίλιο, η Ρωσία είχε λάβει 200 ​​δισεκατομμύρια ρούβλια (2,8 δισεκατομμύρια δολάρια) σε πλεονάζοντα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας. Ωστόσο, είπε ότι τα αναμενόμενα έσοδα από την ενέργεια είχαν υποχωρήσει περίπου κατά το ίδιο ποσό τον Μάρτιο.

Η ώθηση από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει μετριαστεί από τις πληρωμές σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες για τον περιορισμό των αυξήσεων των εγχώριων τιμών της βενζίνης, καθώς και από την ισχύ του ρουβλίου. Το νόμισμα διαπραγματεύεται γύρω από τα υψηλότερα επίπεδά του έναντι του δολαρίου εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Ουκρανία

Ζοφερό οικονομικό μέλλον

Η αυξανόμενη δαπάνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που βρίσκεται τώρα στο πέμπτο έτος του, σκιάζει ένα ήδη ζοφερό οικονομικό κλίμα στη Ρωσία.

Το υπουργείο Οικονομικών μείωσε αυτόν τον μήνα την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη για το 2026 κατά σχεδόν μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα σε μόλις 0,4%. Τώρα αναμένει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,4% το επόμενο έτος και 1,9% το 2028, μια απότομη πτώση από τις προβλέψεις που έγιναν μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ύψους 2,8% και 2,5% αντίστοιχα.

«Η οικονομία δεν βρίσκεται σε θεαματική κατάσταση, αλλά είναι ανθεκτική. Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισμός είναι το νούμερο ένα θέμα – στα μέσα ενημέρωσης, στις δηλώσεις των κεντρικών τραπεζών και στις παρασκηνιακές συνομιλίες», δήλωσε στους FT η Σοφία Ντόνετς, επικεφαλής οικονομολόγος της T-Investments με έδρα τη Μόσχα.

«Οι άνθρωποι εξετάζουν τον προϋπολογισμό για να καταλάβουν: ποιος είναι ο επόμενος; Θα υπάρχει περιθώριο για μειώσεις επιτοκίων και ποιοι φόροι θα αυξηθούν στη συνέχεια;»

Οι κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι της Ρωσίας έχουν αναγνωρίσει τις αυξανόμενες ανισορροπίες στην οικονομία, αλλά τις παρουσιάζουν ως μέρος ενός τυπικού κύκλου άνθησης και ύφεσης.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει, ωστόσο, να κατηγορούν τις πολεμικές δαπάνες της Ρωσίας για τα οικονομικά προβλήματα.

Ο Ρενάτ Σουλεϊμάνοφ, μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε σε σιβηριανό ειδησεογραφικό πρακτορείο την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει «το συντομότερο δυνατό» λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες.

«Για ποια ανάπτυξη, επενδύσεις και κατανομή κεφαλαίων μπορείτε να μιλήσετε [όταν] το 40% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού είναι η άμυνα και η ασφάλεια; Τα άρματα μάχης και τα βλήματα δεν έχουν καμία καταναλωτική αξία [……] αυξάνουν τον πληθωρισμό και μειώνουν άλλες δαπάνες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι επενδύσεις», δήλωσε ο Σουλεϊμάνοφ.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Οικονομικών είχε ήδη υποβάλει ξεχωριστό αίτημα στην κυβέρνηση να μειώσει τις μη απαραίτητες δαπάνες κατά 10% για να σταματήσει η διεύρυνση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, αλλά εξαιρούσαν τις κοινωνικές και αμυντικές δαπάνες από τις περικοπές.

Η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, πρώην αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας, δήλωσε ότι η επιστολή του Σιλουάνοφ έδειξε ότι η Ρωσία έδινε προτεραιότητα στις δαπάνες για τον πόλεμο εις βάρος όλων των άλλων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones
Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από World
Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones

Η Neros και η εταιρεία Unusual Machines που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών κατασκευής drones που συνομιλούν για συμφωνία

Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας

Οι πολυτελείς δεύτερες κατοικίες στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζουν νέο φόρο μετά την πίεση του Μαμντάνι για να πληρώσουν περισσότερα οι πλούσιοι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

Από το «Made in China» στο «Made by China»: Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής βιομηχανίας

Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
World

Πρόεδρος της Fed προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει θέσει την Fed σε δίλημμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ακριβότερες πτήσεις και ξενοδοχεία χωρίζουν τους ταξιδιώτες σε πλούσιους και φτωχούς
World

Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ - Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο

Οι ταξιδιώτες της οικονομικής θέσης στις ΗΠΑ στρέφονται προς εγχώριους προορισμούς και κρουαζιέρες

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Μεταφορές

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για τρεις εβδομάδες

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης για 22 ημέρες για εργασίες στην επέκταση του συρμού προς Καλαμαριά

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας

Ωστόσο η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Ένωση Αγρινίου: Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών
AGRO

Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών από την Ένωση Αγρινίου

Για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» απονέμει έξι υποτροφίες σε αριστεύσαντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026

Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αποθέματα πετρελαίου: Η Exxon προειδοποιεί ότι θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα σε εβδομάδες
Commodities

Exxon για πετρέλαιο: Ένα βήμα πριν την εξάντληση τα αποθέματα

Τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε «πραγματικά χαμηλά επίπεδα» τις επόμενες εβδομάδες αναγκάζοντας την τιμή του να εκτοξευθεί υψηλότερα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21
Tax

Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ξεκινά η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια – Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ
Commodities

Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια - Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας οδήγησε σε πτώση το πετρέλαιο αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone
Κόσμος

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies