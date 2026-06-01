Ρωσία: Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές LNG

Οι εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) απο τη Ρωσία προς την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 7,7 εκατομμύρια τόνους

World 01.06.2026, 18:30
Το ρωσικό παγοθραυστικό LNG «Aleksey Kosygin», που εξυπηρετεί το έργο Arctic LNG 2
Αυξημένες κατά 11,5% ήταν οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας , από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο,  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 14,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, λόγω της αύξησης των προμηθειών από το νέο έργο Arctic LNG 2, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της LSEG που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Μόνο τον Μάιο, οι συνολικές ρωσικές εξαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,12 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο μηνιαίων αποστολών από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν καταγράφηκε ρεκόρ μηνιαίων εξαγωγών ύψους 3,2 εκατομμυρίων τόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι προμήθειες από το Arctic LNG 2 έφτασαν τα 1,4 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους.
Το έργο ξεκίνησε την παραγωγή τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά κατάφερε να παραδώσει το πρώτο φορτίο στους τελικούς αγοραστές στην Κίνα μόλις τον περασμένο Αύγουστο, λόγω των αμερικανικών κυρώσεων για την Ουκρανία.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι ρωσικές εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) προς την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 7,7 εκατομμύρια τόνους. Τον Μάιο, αυξήθηκαν σε περίπου 1,36 εκατομμύρια τόνους από 1,28 εκατομμύρια τόνους ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι κυρώσεις στη Ρωσία

Τον Ιανουάριο, οι χώρες της ΕΕ έδωσαν την τελική έγκρισή τους για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027.
Οι συνολικές εξαγωγές από το εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Yamal της Novatek κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 8,3 εκατομμύρια τόνους.

Το Sakhalin-2, που απευθύνεται στην Ασία και ελέγχεται από τη Gazprom, εξήγαγε 4,7 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, από 4,6 εκατομμύρια τόνους την ίδια περίοδο πέρυσι.

