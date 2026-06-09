Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;

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H κατάκτηση του Μουντιάλ αποτελεί μια ανεπανάληπτη εμπειρία για τους παίκτες και τους οπαδούς, αλλά και για ολόκληρες χώρες.

Μια ομάδα και ένα έθνος θα ζησουν αυτή την ευφορία στο αποκορύφωμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία ξεκινά στις 11 Ιουνίου. Θα ξοδευτεί πολύ μελάνι και χρόνος στον αέρα (στην TV και τα ηλεκτρονικά μέσα) για τις προβλέψεις του ποιος θα είναι ο πρωταθλητής.

Αλλά μια καλύτερη ερώτηση από το ποιος θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι: ποιος πρέπει να κερδίσει; Απαντήστε σε αυτό, υπογραμμίζει ο Economist και θα ξέρετε ποιον να υποστηρίξετε όταν η ομάδα της χώρας σας αποκλειστεί. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τον πραγματικό σκοπό του τουρνουά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένας κλάδος των διεθνών σχέσεων. Είναι μια έκφραση δύναμης από τους οικοδεσπότες — φέτος η Αμερική, ο Καναδάς και το Μεξικό — και μια μορφή ήπιας διπλωματίας.

Η κλήρωση μπορεί να δημιουργήσει αγώνες «εκδίκησης» που αποτελούν αβλαβείς εναλλακτικές λύσεις έναντι του πολέμου (όπως, το 2022, Ιράν εναντίον Αμερικής) και να ζευγαρώσει έθνη που συνήθως έχουν ελάχιστη σχέση μεταξύ τους (αυτή τη φορά, για παράδειγμα, Πράσινο Ακρωτήριο εναντίον Σαουδικής Αραβίας). Βοηθά τους οπαδούς παντού να δουν τι έχουν κοινό, ξεκινώντας από την κοινή αφοσίωση στο να παρακολουθούν 22 άνδρες να κυνηγούν μια μπάλα.

Μουντιάλ: Μια μηχανή αναμνήσεων

Αλλά για τους ενθουσιώδεις, οι επικεφαλίδες των ειδήσεων — σχετικά με τα υπερτιμημένα εισιτήρια, την υποτιθέμενη διαφθορά ή τους αυταρχικούς ηγέτες που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό για να καθαρίσουν την εικόνα τους — δεν είναι η πραγματική ιστορία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια μηχανή αναμνήσεων, που τις ξυπνά και τις δημιουργεί. Όπως συμβαίνει με τις δολοφονίες διασημοτήτων, οι παλιοί οπαδοί θυμούνται πού παρακολούθησαν τα μεγαλύτερα κατορθώματα και τις πιο οδυνηρές ήττες της ομάδας τους, και με ποιον — από γονείς που έχουν φύγει από τη ζωή μέχρι φίλους που απουσιάζουν και παιδιά που έχουν πλέον μεγαλώσει.

Ο καθένας έχει τη δική του προσωπική ομάδα από «φαντάσματα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Φεστιβάλ ελπίδας

Πάνω απ’ όλα, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα τετραετές φεστιβάλ ελπίδας. Οι οπαδοί ελπίζουν σε ένα θαύμα στην παράταση, στη σωτηρία από μια σημαία οφσάιντ και σε μια απόδραση από τις μονότονες δυσκολίες της ζωής. Ελπίζουν ότι δεκαετίες αποτυχιών θα εξιλεωθούν επιτέλους, και έτσι η ιστορία δεν θα είναι απαραίτητα το πεπρωμένο. Οι ομάδες μπορούν να ενσαρκώνουν την ελπίδα για ένα διαφορετικό μέλλον, όπως η ομάδα της Αργεντινής με ηγέτη τον Ντιέγκο Μαραντόνα (φωτογραφία) που επικράτησε το 1986, λίγο μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας. Οι αναπάντεχες νίκες των αουτσάιντερ δίνουν την ελπίδα ότι οι πράοι θα… κληρονομήσουν πράγματι τη Γη.

Ποιος θα έπρεπε να κερδίσει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ρωτάει ο Economist;

Ρεαλιστικά, οι μισές ή περισσότερες από τις 48 διαγωνιζόμενες ομάδες δεν έχουν καμία πιθανότητα. Απορρίψτε αυτές (ακόμη και τα πειράματα σκέψης έχουν όρια). Στη συνέχεια, για λόγους δικαιοσύνης και ενθουσιασμού, αποκλείστε τις οκτώ χώρες που έχουν κερδίσει στο παρελθόν (ναι, ακόμη και την Αγγλία, της οποίας ο μοναδικός θρίαμβος ήταν πριν από 60 χρόνια). Αυτό εξαλείφει τους περισσότερους από τους φαβορί. Από τους υπόλοιπους, οι κορυφαίοι υποψήφιοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Οι μικρές χώρες

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από μικρές, θαρραλέες χώρες που έχουν το ταλέντο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που επιβάλλει ο πληθυσμός τους. Όπως γράφει ο Σάιμον Κούπερ στο απολαυστικό του βιβλίο αναμνήσεων «World Cup Fever», το τουρνουά ανατρέπει την παγκόσμια ιεραρχία, όπου οι ΗΠΑ «είναι απλώς ένας από τους πολλούς και η Κίνα δεν εμφανίζεται καν».

Η ομάδα του, η Ολλανδία, είναι μια σχετικά μικρή χώρα που έχει φτάσει σε τρεις τελικούς και έχει σοβαρές πιθανότητες αυτή τη φορά. Από την άλλη πλευρά, όπως αναγνωρίζει ο κ. Κούπερ, η Ολλανδία είναι ήδη μια ευτυχισμένη, επιτυχημένη χώρα· δεν έχει καμία βαθιά ανάγκη ή νεύρωση που να πρέπει να διαλύσει το ποδόσφαιρο.

Στα 35 χρόνια της ως ανεξάρτητο κράτος, η Κροατία —με πληθυσμό κάτω απο τα 4 εκατομμύρια— έχει φτάσει εκπληκτικά σε τρεις ημιτελικούς. Όπως το θέτει ο Αλεξάνταρ Χολίγκα, ένας Κροάτης δημοσιογράφος, το ποδόσφαιρο είναι ένας σπάνιος τομέας στον οποίο η χώρα του μπορεί να πει: «Είμαστε από τους καλύτερους στον κόσμο». Συνολικά, όμως, η πιο άξια μικρή ομάδα είναι η Πορτογαλία, η οποία έχει πετύχει λιγότερα και έχει περιμένει περισσότερο, ενώ υπέμεινε τη δικτατορία και την οικονομική ύφεση.

«Η Πορτογαλία είναι μια εμμονική χώρα», λέει ο Μιγκέλ Περέιρα, ένας αρθρογράφος ποδοσφαίρου, για την εμμονή της με το άθλημα. Σε μια χώρα που έχει αναδείξει σπουδαίους παίκτες αλλά όχι μια παγκόσμιας κλάσης ομάδα, η νίκη θα πυροδοτούσε «έκσταση και χαρά». (Μπορεί επίσης να κάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έναν αλαζονικό και ξεπερασμένο σούπερ σταρ, ακόμα πιο ανυπόφορο.)

…και οι μεγαλύτερες

Η άλλη αξιόλογη ομάδα αποτελείται από μεγαλύτερες χώρες, λάτρεις του ποδοσφαίρου, που πάντα έμεναν πίσω. Οι Ιάπωνες οπαδοί, για παράδειγμα, θρηνούν ακόμα για την «καταστροφή του Ροστόφ» του 2018, όταν η ομάδα τους έχασε το προβάδισμα 2-0 απέναντι στο Βέλγιο, και για την «αγωνία της Ντόχα» το 1993, όταν ένα γκολ του Ιράκ στα τελευταία λεπτά τους απέκλεισε από το τουρνουά.

Η εξέλιξη της ομάδας αντανακλά την ένταξη της Ιαπωνίας στον κόσμο, εκτιμά ο Νταν Όρλοβιτς, ένας δημοσιογράφος που ζει εκεί. «Θα ήταν τεράστιο» αν κέρδιζε. Ωστόσο, το μπέιζμπολ, και όχι το ποδόσφαιρο, είναι το πιο δημοφιλές άθλημα της χώρας. (Η Αμερική αποκλείεται για παρόμοιους λόγους.)

Καμία αφρικανική χώρα δεν έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Σενεγάλη, μία από τις ισχυρότερες αφρικανικές ομάδες, βρίσκεται βυθισμένη στις πολιτικές επιπτώσεις μιας κρίσης χρέους. Ωστόσο, όπως λέει ο Ελιμάν Ντάο, ανταποκριτής του France 24, «όποτε παίζει η εθνική ομάδα, όλοι ξεχνούν τα πολιτικά προβλήματα». Η πιο αγαπημένη της στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η νίκη με 1-0 επί της Γαλλίας, της πρώην αποικιοκρατικής δύναμης, το 2002. Ο σκόρερ οδήγησε την ομάδα σε χορό στη σημαία του κόρνερ. Αν κέρδιζε, η χώρα θα γιόρταζε «για μια εβδομάδα — ή για ένα μήνα». Οι δύο χώρες θα «συναντηθούν» και σε αυτο το Παγκόσμιο. Το ματς, είναι στις 16 Ιουνίου.

Υπάρχει ακόμα το Μαρόκο, το οποίο πριν από τέσσερα χρόνια έφτασε στους ημιτελικούς. Αυτό έκανε θαύματα για τη φήμη του, λέει ο Σαμίρ Μπένις , πολιτικός σύμβουλος και συνιδρυτής του Morocco World News, δείχνοντας ότι η χώρα «μπορεί να λάμψει στη διεθνή σκηνή».

Όταν παίζει η ομάδα, «η ζωή στο Μαρόκο παγώνει», λέει ο κ. Μπένις. «Όλοι παρακολουθούν και προσεύχονται για τη νίκη». Αλλά ίσως να είναι ακόμα πιο γλυκιά η αποθέωση της Αφρικής το 2030, όταν το Μαρόκο θα είναι μεταξύ των διοργανωτών (μαζι με την Ισπανία και την Πορτογαλία).

Οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής

Συνολικά, η Λατινική Αμερική είναι το μέρος όπου μια πρώτη νίκη θα χάριζε τη μεγαλύτερη ευτυχία στον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Η Κολομβία βρίσκεται στη μέση μιας τεταμένης προεδρικής εκλογικής αναμέτρησης· το ποδόσφαιρο είναι «ο κύριος ενοποιητικός παράγοντας στη χώρα», λέει ο Ρικάρντο Άβιλα της εφημερίδας El Tiempo.

Αλλά η νίκη θα είχε τη μεγαλύτερη σημασία στο Μεξικό, μια χώρα 133 εκατομμυρίων κατοίκων που λατρεύει το ποδόσφαιρο. «Όλοι πιστεύουμε στην Παναγία της Γουαδελούπης», αστειεύεται ο Λεόν Κράουζε, αρθρογράφος και podcaster, «αλλά η μόνη αληθινή θρησκεία μας είναι το ποδόσφαιρο». Για εκατομμύρια Μεξικανούς στην Αμερική, σημειώνει, η ομάδα είναι ο τελευταίος δεσμός με την πατρίδα τους.

Μια νίκη «θα έκανε θαύματα για μια χώρα που έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες», συμπεριλαμβανομένης της σφοδρής κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ. Φανταστείτε τον να παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της Μεξικού.

«Η ένταση του συναισθήματος», θυμήθηκε ο Πελέ, τριπλός παγκόσμιος πρωταθλητής, όταν είδε τη Βραζιλία να σηκώνει το κύπελλο, «ήταν κάτι που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ». Ποιος θα το νιώσει αυτή τη φορά; Στην πραγματικότητα, οι πιο πιθανές νικήτριες είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, μπορεί να τις καταστρέψει ένας άχρηστος διαιτητής ή ένα χαμένο πέναλτι. Για ποιητική δικαιοσύνη και μέγιστο δράμα, στον τελικό στις 19 Ιουλίου, το Μεξικό θα έπαιζε —και θα νικούσε— την Πορτογαλία. Μπορεί να συμβεί. Μέχρι να σφυρίξει το σφυρίχτρα, όλοι μπορούμε να ελπίζουμε.