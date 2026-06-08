BofA: Το Μουντιάλ ενίσχυσε την αγορά εργασίας σε ΗΠΑ και Καναδά – Αυξάνονται οι πιθανότητες νέας ανόδου επιτοκίων από τη Fed

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Η ισχυρή εικόνα της αγοράς εργασίας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά αποτέλεσε τον βασικό καταλύτη για τις κινήσεις στις αγορές ομολόγων και συναλλάγματος τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America.

Οι οικονομολόγοι της τράπεζας επισημαίνουν ότι η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα της θετικής εικόνας.

Στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία Μαΐου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τις νέες θέσεις εργασίας να φθάνουν τις 172.000 και τις αναθεωρήσεις προηγούμενων μηνών να κινούνται επίσης ανοδικά.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η απασχόληση των νοικοκυριών κατέγραψε την πρώτη της άνοδο μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με την Bank of America, τα δεδομένα αυτά ενισχύουν το ενδεχόμενο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να υιοθετήσει πιο αυστηρή νομισματική στάση τους επόμενους μήνες.

Στον Καναδά

Αντίστοιχα θετική ήταν και η εικόνα στον Καναδά, όπου η οικονομία δημιούργησε σχεδόν 88.000 νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 6,6% από 6,9%, αν και οι αναλυτές σημειώνουν ότι η ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να εμφανίζει αδυναμίες, καθώς η χώρα βρίσκεται σε τεχνική ύφεση μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ.

Τα επιτόκια

Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι οι προοπτικές των δύο οικονομιών θα αρχίσουν να αποκλίνουν.

Για τις ΗΠΑ βλέπει αυξανόμενο κίνδυνο νέας ανόδου επιτοκίων από τη Fed, λόγω της ανθεκτικής αγοράς εργασίας και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Αντίθετα, για τον Καναδά θεωρεί πιθανότερο η Τράπεζα του Καναδά να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς η οικονομική ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη.

Ισοτιμίες

Στην αγορά συναλλάγματος, η Bank of America διατηρεί θετική στάση για το αμερικανικό δολάριο, εκτιμώντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να υποτιμούν τη σχετική ισχύ της αμερικανικής οικονομίας έναντι των υπόλοιπων χωρών της G10.

Η ενίσχυση των προσδοκιών για νέα αύξηση επιτοκίων οδήγησε ήδη σε σημαντική άνοδο του δολαρίου μετά τη δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης, με το ευρώ να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών ετών έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Συνολικά, η τράπεζα θεωρεί ότι το Μουντιάλ λειτούργησε ως πρόσθετος παράγοντας στήριξης της αγοράς εργασίας σε Βόρεια Αμερική, ωστόσο τα θετικά στοιχεία είναι αρκετά ευρύτερα ώστε να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Ως αποτέλεσμα, η Bank of America εξακολουθεί να «βλέπει» ανοδικά το δολάριο και τις αμερικανικές αποδόσεις, ενώ εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για τον Καναδά και το καναδικό νόμισμα.