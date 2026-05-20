Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

World 20.05.2026, 14:51
Σχολιάστε
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Κοινοβούλιο της Γαλλίας ενέκρινε τον Εμανουέλ Μουλέν να διαδεχθεί  Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ως ο νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας, μετριάζοντας την αβεβαιότητα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Σε κοινή ψηφοφορία των δύο οικονομικών επιτροπών του κοινοβουλίου, 58 από τους 110 νομοθέτες τάχθηκαν κατά του διορισμού του Εμανουέλ Μουλέν. Ωστόσο δεν συγκέντρωσαν το όριο των τριών πέμπτων που απαιτείται για να μπλοκάρουν τον διορισμό του.

Πριν από την ψηφοφορία, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί και σοσιαλιστές νομοθέτες είχαν προειδοποιήσει ότι θα επιδιώξουν να ακυρώσουν τον διορισμό, διαμαρτυρόμενοι για την ανάληψη ενός ισχυρού ρόλου από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Μακρόν, που η θητεία του θα διαρκέσει χρόνια μετά την αποχώρηση του ίδιου του προέδρου από το αξίωμα το 2027.

Οι εκτιμήσεις του Μουλέν για τα επιτόκια

Στις ακροάσεις της επιτροπής την Τετάρτη, ο Μουλέν  εξήγησε ότι η απόφαση για τα επιτόκια του Ιουνίου εξαρτάται από τα δεδομένα και ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο να διασφαλίσει ότι οι προσδοκίες για τις τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Αλλά επίσης επεσήμανε την ανησυχία για τους κινδύνους που θέτει το υψηλότερο κόστος δανεισμού στην οικονομία.

«Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι θα χρειαστεί μια λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων για να διαφωτίσει τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ» εξήγησε ο Moulin. «Ωστόσο, είναι απαραίτητο, χωρίς να θίγεται η εντολή της για σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ να είναι σε θέση να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο των αποφάσεών της στην ανάπτυξη σε ένα ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον».

Ποιος είναι ο Μουλέν

Ο Μουλέν, 57 ετών, ήταν ανώτερος αρχιτέκτονας των φιλοεπιχειρηματικών πολιτικών από το 2017, όταν ηγήθηκε του υπουργικού συμβουλίου του υπουργού Οικονομικών Bruno Le Maire, πριν ηγηθεί του υπουργείου Οικονομικών, όπου βοήθησε στον σχεδιασμό μαζικών προγραμμάτων δαπανών για την πανδημία.

Διετέλεσε για λίγο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού, πριν αναλάβει καθοριστικό ρόλο ως γενικός γραμματέας του Macron στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Παραιτήθηκε από αυτή τη θέση μόλις αυτόν τον μήνα.

«Έχω συνεργαστεί με διαφορετικές κυβερνήσεις, πάντα με την ίδια πυξίδα: το δημόσιο συμφέρον» τόνισε ο Μουλίν. «Είμαι εδώ μπροστά σας ως ελεύθερος άνθρωπος, που υπηρέτησε το κράτος για 30 χρόνια και δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και πλήρη αμεροληψία όσον αφορά την εκτελεστική εξουσία και τυχόν ιδιωτικά συμφέροντα».

Η ξαφνική παραίτηση του Φρανσουά Βιλερουά

Ο Μουλέν θα διαδεχθεί τον νυν διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά, που παραιτήθηκε απροσδόκητα στις αρχές Φεβρουαρίου και θεωρείται μια από τις πιο δυνατές φωνές στο στρατόπεδο των περιστεριών της ΕΚΤ. Η κίνηση ερμηνεύτηκε ό,τι αφήνει την επιλογή του διαδόχου του στον Εμανουέλ Μακρόν αντί για έναν πιθανό μελλοντικό πρόεδρο από την άκρα δεξιά.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση, η οποία τίθεται σε ισχύ τον Ιούνιο, σημαίνει ότι ένας από τους πιο σημαντικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρώπης θα αποχωρήσει πολύ πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του τον Οκτώβριο του 2027. Αυτό συμβαίνει μισό χρόνο μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, τις οποίες ένας υποψήφιος από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό μπορεί να κερδίσει.

Ο Βιλερουά, του οποίου η θέση συνεπάγεται μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξήγησε σε δηλώσεις του  ότι του είχε προσφερθεί ένας ρόλος που δεν μπορούσε να αρνηθεί, να διευθύνει ένα ίδρυμα για προβληματικούς νέους, και ότι η απόφασή του να αποχωρήσει ήταν «προσωπική».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης
Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan
World

Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan
Kindle: Τέλος υποστήριξης για παλιά e-readers – Αντιδράσεις από πιστούς χρήστες
World

Η Amazon αποσύρει τα παλιά Kindle - Kαι το διαδίκτυο εξοργίζεται
LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια
World

LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από World
ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan
World

Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan

Ποιος είναι ο υποψήφιος αγοραστής που δεν κατάφερε να συκεντρώσει τα κεφάλαια για το προνομιακό κτήριο στη Φρανκφούρτη

Kindle: Τέλος υποστήριξης για παλιά e-readers – Αντιδράσεις από πιστούς χρήστες
World

Η Amazon αποσύρει τα παλιά Kindle - Kαι το διαδίκτυο εξοργίζεται

Η απόφαση της Amazon να σταματήσει την υποστήριξη παλαιών Kindle προκαλεί οργή και νοσταλγία σε χιλιάδες αναγνώστες

Νατάσα Σινιώρη
LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια
World

LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια

Η LVMH δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος στο Ιράν μείωσε τις πωλήσεις του ομίλου κατά τουλάχιστον 1% το τελευταίο τρίμηνο

Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Χαιρετίζει την πολιτική απόφαση για την εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ
World

Η Κομισιόν χαιρετίζει την πολιτική απόφαση για την εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ

Τα συμφωνηθέντα τελικά κείμενα θα υποβληθούν για επίσημη έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με την Κομισιόν

ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies