Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν

Το Κοινοβούλιο της Γαλλίας ενέκρινε τον Εμανουέλ Μουλέν να διαδεχθεί Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ως ο νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας, μετριάζοντας την αβεβαιότητα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Σε κοινή ψηφοφορία των δύο οικονομικών επιτροπών του κοινοβουλίου, 58 από τους 110 νομοθέτες τάχθηκαν κατά του διορισμού του Εμανουέλ Μουλέν. Ωστόσο δεν συγκέντρωσαν το όριο των τριών πέμπτων που απαιτείται για να μπλοκάρουν τον διορισμό του.

Πριν από την ψηφοφορία, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί και σοσιαλιστές νομοθέτες είχαν προειδοποιήσει ότι θα επιδιώξουν να ακυρώσουν τον διορισμό, διαμαρτυρόμενοι για την ανάληψη ενός ισχυρού ρόλου από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Μακρόν, που η θητεία του θα διαρκέσει χρόνια μετά την αποχώρηση του ίδιου του προέδρου από το αξίωμα το 2027.

Οι εκτιμήσεις του Μουλέν για τα επιτόκια

Στις ακροάσεις της επιτροπής την Τετάρτη, ο Μουλέν εξήγησε ότι η απόφαση για τα επιτόκια του Ιουνίου εξαρτάται από τα δεδομένα και ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο να διασφαλίσει ότι οι προσδοκίες για τις τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Αλλά επίσης επεσήμανε την ανησυχία για τους κινδύνους που θέτει το υψηλότερο κόστος δανεισμού στην οικονομία.

«Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι θα χρειαστεί μια λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων για να διαφωτίσει τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ» εξήγησε ο Moulin. «Ωστόσο, είναι απαραίτητο, χωρίς να θίγεται η εντολή της για σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ να είναι σε θέση να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο των αποφάσεών της στην ανάπτυξη σε ένα ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον».

Ποιος είναι ο Μουλέν

Ο Μουλέν, 57 ετών, ήταν ανώτερος αρχιτέκτονας των φιλοεπιχειρηματικών πολιτικών από το 2017, όταν ηγήθηκε του υπουργικού συμβουλίου του υπουργού Οικονομικών Bruno Le Maire, πριν ηγηθεί του υπουργείου Οικονομικών, όπου βοήθησε στον σχεδιασμό μαζικών προγραμμάτων δαπανών για την πανδημία.

Διετέλεσε για λίγο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού, πριν αναλάβει καθοριστικό ρόλο ως γενικός γραμματέας του Macron στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Παραιτήθηκε από αυτή τη θέση μόλις αυτόν τον μήνα.

«Έχω συνεργαστεί με διαφορετικές κυβερνήσεις, πάντα με την ίδια πυξίδα: το δημόσιο συμφέρον» τόνισε ο Μουλίν. «Είμαι εδώ μπροστά σας ως ελεύθερος άνθρωπος, που υπηρέτησε το κράτος για 30 χρόνια και δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και πλήρη αμεροληψία όσον αφορά την εκτελεστική εξουσία και τυχόν ιδιωτικά συμφέροντα».

Η ξαφνική παραίτηση του Φρανσουά Βιλερουά

Ο Μουλέν θα διαδεχθεί τον νυν διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά, που παραιτήθηκε απροσδόκητα στις αρχές Φεβρουαρίου και θεωρείται μια από τις πιο δυνατές φωνές στο στρατόπεδο των περιστεριών της ΕΚΤ. Η κίνηση ερμηνεύτηκε ό,τι αφήνει την επιλογή του διαδόχου του στον Εμανουέλ Μακρόν αντί για έναν πιθανό μελλοντικό πρόεδρο από την άκρα δεξιά.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση, η οποία τίθεται σε ισχύ τον Ιούνιο, σημαίνει ότι ένας από τους πιο σημαντικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρώπης θα αποχωρήσει πολύ πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του τον Οκτώβριο του 2027. Αυτό συμβαίνει μισό χρόνο μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, τις οποίες ένας υποψήφιος από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό μπορεί να κερδίσει.

Ο Βιλερουά, του οποίου η θέση συνεπάγεται μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξήγησε σε δηλώσεις του ότι του είχε προσφερθεί ένας ρόλος που δεν μπορούσε να αρνηθεί, να διευθύνει ένα ίδρυμα για προβληματικούς νέους, και ότι η απόφασή του να αποχωρήσει ήταν «προσωπική».