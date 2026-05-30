Πετρέλαιο: Ο κόσμος προσαρμόζεται σιωπηλά στη μείωση της κατανάλωσης κατά 9%

Οι καταναλωτές έκαναν μια σιωπηλή οικονομική επιλογή απαντώντας στην πρόκληση που έφερε το πιο ακριβό πετρέλαιο

Πετρέλαιο 30.05.2026, 18:00
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Ο κόσμος προσαρμόζεται σιωπηλά στη μείωση της κατανάλωσης κατά 9%
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μπορεί ο κόσμος να τα βγάλει πέρα με 9% λιγότερο πετρέλαιο; Η απάντηση, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται να είναι… ίσως. Αυτό υποστηρίζουν οι αναλυτές πετρελαίου της JPMorgan, Νατάσα Κανέβα, Λιούμπα Σαβίνοβα και Άρτεμ Φαχρέτντινοφ, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκαν με παράγοντες της αγοράς στην Κίνα.

«Η μείωση [της ζήτησης] δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα κάποιας επίσημης κυβερνητικής εκστρατείας εξοικονόμησης ενέργειας

«Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα από τις συναντήσεις μας δεν ήταν απλώς ότι η ζήτηση πετρελαίου έχει μειωθεί», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές σε πρόσφατη σημείωση προς τους πελάτες τους. «Ήταν ότι μπορεί να έχει μειωθεί κατά 9% ή 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα — απότομα, απροσδόκητα και με αξιοσημείωτα μικρή ορατή διαταραχή».

Παρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που διήρκεσε τρεις μήνες και αποτελεί τον πιο κρίσιμο ναυτιλιακό διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, οι τιμές του ενεργειακού αυτού προϊόντος παρέμειναν σχετικά σταθερές γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας μόνο μια σύντομη άνοδο νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η αγορά ξεκίνησε τη χρονιά με πλεόνασμα προσφοράς, και οι κυβερνήσεις καθώς και οι ιδιωτικές εταιρείες αξιοποίησαν αυτή την αναστάτωση για να αντλήσουν από τα αποθέματά τους, προκειμένου να αμβλύνουν τον αντίκτυπο. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας αφορά τη μείωση της ζήτησης.

Η απάντηση των καταναλωτών στο ακριβό πετρέλαιο

Με απλά λόγια, όταν οι τιμές γίνονται πολύ υψηλές, οι άνθρωποι σταματούν να αγοράζουν.

«Η μείωση [της ζήτησης] δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα κάποιας επίσημης κυβερνητικής εκστρατείας εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν υπήρξαν εμφανείς εκκλήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ούτε σημαντικοί περιορισμοί στην κινητικότητα, ούτε αίσθημα κρίσης στην καθημερινή ζωή», έγραψαν οι αναλυτές της JPMorgan.

«Αντίθετα, φαίνεται ότι οι καταναλωτές έκαναν μια σιωπηλή οικονομική επιλογή. Αντιμέτωποι με την αύξηση των τιμών της βενζίνης, του πετρελαίου και των αεροπορικών εισιτηρίων, πολλοί φαίνεται να έχουν στραφεί από τα πετρελαιοκίνητα μέσα μεταφοράς προς φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα: ηλεκτρικά λεωφορεία, φορτηγά που κινούνται με φυσικό αέριο, μετρό, ηλεκτροκίνητα τρένα υψηλής ταχύτητας και ηλεκτρικά ταξί».

Η αγορά της Κίνας

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κίνα αποτελεί μια ξεχωριστή αγορά. Ωστόσο, η κινεζική οικονομία δεν είναι η μόνη που παρουσιάζει πρώιμα σημάδια κατάρρευσης της ζήτησης. Οι κυβερνήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν μειώσει τις εργάσιμες και σχολικές εβδομάδες, ενώ το Νέο Δελχί έχει προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρη την Ινδία. Στον ιδιωτικό τομέα, ο ευρωπαϊκός αεροπορικός γίγαντας Lufthansa έχει αρχίσει να περιορίζει τις πτήσεις σε περιφερειακές διαδρομές χαμηλότερης προτεραιότητας.

Στις ΗΠΑ δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη εκτεταμένη πτώση της ζήτησης, εν μέρει επειδή το χαμηλό επίπεδο εξάρτησης από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής έχει κρατήσει την αμερικανική αγορά σχετικά προστατευμένη. Ωστόσο, οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται και παραμένουν σταθερά πάνω από τα 4 δολάρια, ακριβώς την ώρα που η χώρα εισέρχεται στην καλοκαιρινή περίοδο των ταξιδιών, όταν τα μείγματα καυσίμων γίνονται πιο ακριβά και η τάση για οδικά ταξίδια δίνει ώθηση στη ζήτηση στα πρατήρια καυσίμων.

Το ευρύτερο ερώτημα που τίθεται, έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές, είναι αν αυτή η ζήτηση θα επανέλθει μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

«Συνολικά, οι εξελίξεις στην Κίνα και την Ευρώπη εγείρουν μια σειρά ευρύτερων ερωτημάτων: πόσο από τη σημερινή αδυναμία της ζήτησης είναι πιθανό να αντιστραφεί μόλις οι συνθήκες ομαλοποιηθούν, και πόσο αντανακλά μια πιο διαρκή μεταβολή στην κατανάλωση;», τόνισαν. «Με άλλα λόγια, θα μπορούσε ο κόσμος να λειτουργήσει πραγματικά με περίπου 9% λιγότερο πετρέλαιο;»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
Βιετνάμ: Το γήπεδο γκόλφ της εταιρείας Τραμπ προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις
World

Ο Τραμπ, το γήπεδο του γκόλφ και το νεκροταφείο
Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις
World

Ψαλίδι στον ρωσικό προϋπολογισμό για να βγουν οι δαπάνες άμυνας
Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών
World

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
Βουλγαρία: Tιμωρία για το έλλειμμα λίγους μήνες μετά την ένταξη στην ευρωζώνη
World

'Ελλειμμα και... τιμωρία για τη Βουλγαρία λίγο μετά την ένταξη στην ευρωζώνη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις
World

Ψαλίδι στον ρωσικό προϋπολογισμό για να βγουν οι δαπάνες άμυνας

Σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση στη Ρωσία δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών
World

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βουλγαρία: Tιμωρία για το έλλειμμα λίγους μήνες μετά την ένταξη στην ευρωζώνη
World

'Ελλειμμα και... τιμωρία για τη Βουλγαρία λίγο μετά την ένταξη στην ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει τη Βουλγαρία σε «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος» λόγω παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων

Πετρέλαιο: Ο κόσμος προσαρμόζεται σιωπηλά στη μείωση της κατανάλωσης κατά 9%
Πετρέλαιο

Ο κόσμος μαθαίνει να ζει με... λιγότερο πετρέλαιο

Οι καταναλωτές έκαναν μια σιωπηλή οικονομική επιλογή απαντώντας στην πρόκληση που έφερε το πιο ακριβό πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Εξαγωγές πετρελαίου: Δύσκολη η ανάκαμψη του Ορμούζ

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

Latest News
Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της AI, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιετνάμ: Το γήπεδο γκόλφ της εταιρείας Τραμπ προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις
World

Ο Τραμπ, το γήπεδο του γκόλφ και το νεκροταφείο

Η κατασκευή του γηπέδου γκόλφ της εταιρείας Τραμπ δεσμεύει εύφορη γη και καταστρέφει... το μικρό νεκροταφείο της κονότητας Τσαου Νιν στο Βιετνάμ

Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις
World

Ψαλίδι στον ρωσικό προϋπολογισμό για να βγουν οι δαπάνες άμυνας

Σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση στη Ρωσία δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair
English Edition

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair

Low wages, soaring housing costs and perceived wealth inequality are driving growing dissatisfaction, while strong majorities call for greater tax fairness and a stronger public role in the economy.

Blue Origin: Πισωγύρισμα μηνών μετά την έκρηξη στην εξέδρα εκτόξευσης
Τεχνολογία

«Πόνεσε» την Blue Origin η έκρηξη πυραύλου - Κερδισμένη η SpaceX

Οι επενδυτές θεωρούν το εμπόδιο αυτό προσωρινό για την Blue Origin, η SpaceX αποκομίζει μόνο βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση
Κόσμος

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν

Αρχοντία Κάτσουρα
Ζαπορίζια: Η ρωσική Rosatom αναφέρει ότι ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό
Κόσμος

«Πυρά» Rosatom στην Ουκρανία - Drone έπληξε τον σταθμό της Ζαπορίζια

Ενα βήμα πιο κοντά σε περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών
World

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές
Business

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο διαρκούν και τι ισχύει για τα ποσοστά των προσφορών

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;
Commodities

Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει ο χρυσός;

Ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Πιάνουν ταβάνι οι τιμές – Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]
Ακίνητα

Πιάνουν ταβάνι οι τιμές των ακινήτων - Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]

Οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν την άνοδο - Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

Τα Ποσειδώνια λειτουργούν ως ένας ισχυρός οικονομικός και αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής

Βουλγαρία: Tιμωρία για το έλλειμμα λίγους μήνες μετά την ένταξη στην ευρωζώνη
World

'Ελλειμμα και... τιμωρία για τη Βουλγαρία λίγο μετά την ένταξη στην ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει τη Βουλγαρία σε «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος» λόγω παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies