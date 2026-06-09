Ποσειδώνια 2026: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία στο επίκεντρο σεμιναρίου

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Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία, οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και οι ευκαιρίες που δημιουργούν η τεχνολογική καινοτομία και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του 5th Trading in U.S. Waters Seminar, που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 4 Ιουνίου 2026, στο Metropolitan Expo Centre, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και τη NAMEPA (North American Marine Environment Protection Association -Σύνδεσμος Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βόρειας Αμερικής) , με τη συνεργασία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και τη στήριξη σημαντικών ναυτιλιακών φορέων, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της ναυτιλίας, της πολιτείας, της τεχνολογίας, των διεθνών οργανισμών και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία, και η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, Kimberly Guilfoyle.

Στο εισαγωγικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, η Commercial Counselor της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Yuri Arthur, ο Chairman της NAMEPA, Joe Hughes, και ο Πρόεδρος του International Propeller Club, Κωστής Φραγκούλης. Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε η Carleen Lyden Walker, συνιδρύτρια και CEO της NAMEPA και Chief Evolution Officer της SHIPPINGInsight.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στη ναυπηγική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, με τη συμμετοχή του Πάνου Ξενοκώστα, Founder & President της ONEX Shipyards & Technologies Group και Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, καθώς και του Γιώργου Πλευράκη, Regional Director for the Eastern Mediterranean της Hanwha.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το SHIPPINGInsight’s Shark Tank: A Competition of Innovative U.S. Maritime Technologies, όπου αμερικανικές εταιρείες παρουσίασαν καινοτόμες λύσεις για τη ναυτιλία, με την Kimberly Guilfoyle να συμμετέχει και στην επιτροπή αξιολόγησης των τεχνολογιών που διαγωνίστηκαν.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, εντεινόμενων ρυθμιστικών απαιτήσεων και επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης, το 5th Trading in U.S. Waters Seminar επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής ναυτιλιακής κοινότητας, αναδεικνύοντας πρακτικές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες για μια ναυτιλία πιο ανθεκτική, ασφαλή, βιώσιμη και καινοτόμο.