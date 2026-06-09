 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία στο επίκεντρο σεμιναρίου

Η συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στη ναυπηγική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία και η ενεργειακή μετάβαση μεταξύ των θεμάτων του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα Ποσειδώνια 2026

Ναυτιλία 09.06.2026, 18:32
Σχολιάστε
Ποσειδώνια 2026: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία στο επίκεντρο σεμιναρίου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία, οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και οι ευκαιρίες που δημιουργούν η τεχνολογική καινοτομία και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του 5th Trading in U.S. Waters Seminar, που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 4 Ιουνίου 2026, στο Metropolitan Expo Centre, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και τη NAMEPA (North American Marine Environment Protection Association -Σύνδεσμος Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βόρειας Αμερικής) , με τη συνεργασία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και τη στήριξη σημαντικών ναυτιλιακών φορέων, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της ναυτιλίας, της πολιτείας, της τεχνολογίας, των διεθνών οργανισμών και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία, και η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, Kimberly Guilfoyle.

Στο εισαγωγικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, η Commercial Counselor της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Yuri Arthur, ο Chairman της NAMEPA, Joe Hughes, και ο Πρόεδρος του International Propeller Club, Κωστής Φραγκούλης. Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε η Carleen Lyden Walker, συνιδρύτρια και CEO της NAMEPA και Chief Evolution Officer της SHIPPINGInsight.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στη ναυπηγική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, με τη συμμετοχή του Πάνου Ξενοκώστα, Founder & President της ONEX Shipyards & Technologies Group και Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, καθώς και του Γιώργου Πλευράκη, Regional Director for the Eastern Mediterranean της Hanwha.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το SHIPPINGInsight’s Shark Tank: A Competition of Innovative U.S. Maritime Technologies, όπου αμερικανικές εταιρείες παρουσίασαν καινοτόμες λύσεις για τη ναυτιλία, με την Kimberly Guilfoyle να συμμετέχει και στην επιτροπή αξιολόγησης των τεχνολογιών που διαγωνίστηκαν.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, εντεινόμενων ρυθμιστικών απαιτήσεων και επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης, το 5th Trading in U.S. Waters Seminar επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής ναυτιλιακής κοινότητας, αναδεικνύοντας πρακτικές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες για μια ναυτιλία πιο ανθεκτική, ασφαλή, βιώσιμη και καινοτόμο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου
Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι
ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ
Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ανάπτυξη: Γιατί στην Ελλάδα φέρνει υψηλότερους φόρους αλλά όχι υψηλότερους μισθούς
Economy

Το ελληνικό παράδοξο της ανάπτυξης: Οι φόροι τρέχουν, οι μισθοί όχι

Η ανάλυση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι οι φόροι αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από την πραγματική παραγωγή

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νόμος Κατσέλη: Άτοκα τα δάνεια μέχρι τις τελικές «οδηγίες» από τον Άρειο Πάγο
Τράπεζες

Πάγωμα τόκων μέχρι νεοτέρας στα δάνεια του Ν. Κατσέλη 

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα περιμένουν τις τελικές «οδηγίες» για το Νόμο Κατσέλη

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: Λουκέτα έως δύο χρόνια για μία απόδειξη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καμπάνες για φοροδιαφυγή: Πότε μπαίνουν λουκέτα έως 24 μήνες

Οι νέες «καμπάνες» της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή - Τι προβλέπει απόφαση

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Οι προβλέψεις 7 οίκων για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια
World

Τι προβλέπουν επτά οίκοι για τα επιτόκια της ΕΚΤ

 Οι εκτιμήσεις των Bank of America, Citigroup, UBS  ING, Pictet, Carmignac και Barclays για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Τάσος Μαντικίδης
Monte dei Paschi di Siena: Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της
World

Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της

Η Monte dei Paschi μετατράπηκε σε απρόσμενο συνενωτικό παράγοντα. Η Intesa και η BPM την έχουν στο στόχαστρό τους

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]
Ακίνητα

Ακάθεκτο το ράλι στις τιμές ακινήτων [πίνακας]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ανδρομάχη Παύλου
Υποδομές: Δημιουργείται νέα Γραμματεία για την ασφάλεια ενέργειας, δικτύων και μεταφορών
Πολιτική

Σχέδιο θωράκισης για ενέργεια, νερό και δίκτυα

Οι γεωπολιτικές ρωγμές φέρον νέα δομή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προστατευθούν οι υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

Μάχη Τράτσα
Σούπερ μάρκετ: Στο τραπέζι νέα συμφωνία για μείωση τιμών
Economy

Σε εξέλιξη συζητήσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ επιβεβαιώνει τις διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για μια νέα συμφωνία μείωσης των τιμών με άμεση εφαρμογή

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Ναυτιλία
HELMEPA: Έδωσε φωνή στα παιδιά και έδειξε το μέλλον της ναυτιλίας στα Ποσειδώνια 2026
Ναυτιλία

Η HELMEPA έδωσε φωνή στα παιδιά και έδειξε το μέλλον της ναυτιλίας στα Ποσειδώνια 2026

Στα παιδιά το μέλλον της κοινωνίας και της ναυτιλίας επέλεξε να στρέψει το ενδιαφέρον της η HELMEPA κατά την διάρκεια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026»

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία στο επίκεντρο σεμιναρίου
Ναυτιλία

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία και τη ναυπηγική στα Ποσειδώνια 2026

Η συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στη ναυπηγική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία και η ενεργειακή μετάβαση μεταξύ των θεμάτων του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα Ποσειδώνια 2026

ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας

Το ΕΒΕΠ βράβευσε τους πρώτους εισαχθέντες φοιτητές σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά
Εταιρική ευθύνη

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Η θάλασσα βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, αλλά και της ταυτότητας του Πειραιά, δήλωσε ο CEO της ΟΛΠ ΑΕ

Ναυτική εκπαίδευση: Το Ίδρυμα Ευγενίδου επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ναυτιλία

Ίδ. Ευγενίδου: Ναυτική εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή

Αναγκαία η ναυτική εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς ναυτικών

Λάμπρος Καραγεώργος
Vodafone Business: Συμμετοχή στα Ποσειδώνια με λύσεις συνδεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και AI για τη ναυτιλία
Τηλεπικοινωνίες

Το Vodafone Business στα Ποσειδώνια 2026 με λύσεις συνδεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και AI

Το Vodafone Business συμμετείχε στα Ποσειδώνια 2026 με σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και AI για τη ναυτιλία

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Λιμάνια

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης

Latest News
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Η ενημέρωση που πραγματοποίησε το Πεντάγωνο υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη ένταση στις διμερείς σχέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον σχετικά με την κινεζική τεχνολογία ως στρατηγική απειλή

Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι

Οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου έχουν πουλήσει μετοχές αξίας 29,5 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος στην Ινδία, μετά από πώληση 18,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι

ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ

Η βιομηχανία χρειάζεται «πρωταθλητές», όχι παρέμβαση, λέει ο Κριστόφ Φουκέ, επικεφαλής της ASML, της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας της Ευρώπης

Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ εκτός απο αναμέτρηση 48 ποδοσφαιρικών ομάδων είναι και μια άσκηση δημόσιας διπλωματίας και ισχύος για τα 48 έθνη που συμμετέχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq

Ο Dow σε άνοδο, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε κατάρρευση καθώς η Wall Street επανέρχεται σε τάση εναλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας και εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

Οι χώρες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να μειώσουν την ευπάθειά τους άμα λείψει και πάλι πετρέλαιο

Χαλβατζής: Άλμα κερδοφορίας το 2025, με αύξηση 29,2% στο EBITDA – Τι κινήσεις σχεδιάζει
Business

Το «deal» με τον Μπαρμπα Στάθη και το στοίχημα του e-commerce

Βελτιωμένη θέση στα προϊόντα ατμού αλλά και στις αγορές του εξωτερικού παρουσίασε το 2025 η Χαλβατζής Μακεδονική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSK: Θα αγοράσει την Nuvalent για 10,6 δισ. δολάρια στοχεύοντας αντικαρκινές θεραπείες
World

GSK: Θα αγοράσει την ογκολογική Nuvalent για 10,6 δισ. δολ.

Η συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της βρετανικής εταιρείας GSK για την ανοικοδόμηση της θέσης της στην αγορά θεραπειών για τον καρκίνο

Data centers: Ποιες εταιρείες επωφελούνται από τη «δίψα» σε υποδομές για ΑΙ
World

Ποιες εταιρείες ποντάρουν στη «φλέβα χρυσού» των data centers

Μοχλός ανάπτυξης είναι για πολλές εταιρείες από τον κλάδο του κλιματισμού, των οπτικών ινών και των κατασκευών τα data centers - Θα κρατήσει η «επενδυτική» ευφορία;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για… μπίζνες
Business of Sport

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για... μουντιαλικές μπίζνες

Εφευρετικότητα και φαντασία για ένα μερίδιο από τα $80 δισ. που εκτιμάται ο τζίρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»
Κόσμος

Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά».

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank
World

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank

Αιχμηρές δηλώσεις αντάλλαξαν Unicredit και Commerzbank

ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό
World

«Κάρτα» απο το Πεντάγωνο σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 20.000 εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires
English Edition

Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires

Flexible work arrangements accounted for nearly half of all new hires in 2025, while overtime employment surged by more than 85% year-on-year

Κώστας Παπαδής
Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
Business

Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου της Lamda

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies