Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη

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Η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, οι επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλίας κυριάρχησαν στις συζητήσεις των Ποσειδωνίων 2026 την τέταρτη ημέρα, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές ναυτιλιακό και ενεργειακό περιβάλλον.

Μιλώντας χθες στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της μεταφοράς αμερικανικού LNG, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων προς την Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Κεντρική θέση στις εργασίες του συνεδρίου κατείχε και η στρατηγική συνεργασία της ONEX με τη νοτιοκορεατική Hanwha. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, υπογράμμισε ότι το μοντέλο συνεργασίας που εφαρμόζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί παράδειγμα για τη δημιουργία ισχυρών βιομηχανικών συμπράξεων. Η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ναυπηγείων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Από την πλευρά της, η Hanwha ανέδειξε τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε περιφερειακή πλατφόρμα για τη ναυτιλία και την ενέργεια, ενώ ο κ. Ξενοκώστας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη γεωπολιτική διάσταση της ναυπηγικής βιομηχανίας και κάλεσε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε έναν κοινό δεκαετή σχεδιασμό με στόχο την ανάκτηση του 30% της παγκόσμιας ναυπηγικής παραγωγής.

Οι τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η πρόκληση της πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας, με το συνέδριο της Ένωσης Τεχνικών Διευθυντών και Στελεχών Ναυτιλιακών Εταιρειών (MARTECMA), να ασχολείται με τις προοπτικές της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα επί του πλοίου (Onboard Carbon Capture and Storage – OCCS).

Ο τεχνικός διευθυντής της Sea Traders και πρόεδρος της Ένωσης κ. Πάνος Κουρκουντής, περιέγραψε το έντονο οικονομικό βάρος που δημιουργεί για τη ναυτιλία το νέο κανονιστικό πλαίσιο απανθρακοποίησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, ένα δεξαμενόπλοιο τύπου suezmax ενδέχεται να επιβαρυνθεί με εκατομμύρια δολάρια σε κόστη συμμόρφωσης τα επόμενα χρόνια, ενώ ακόμη και τα πλοία που χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο θα αντιμετωπίσουν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, η δέσμευση άνθρακα εμφανίζεται ως μία από τις λίγες άμεσα διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών σε υφιστάμενα πλοία.

Η συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση και το μέλλον της ναυτιλίας κυριάρχησε και σε ειδικές θεματικές ενότητες των Ποσειδωνίων 2026, με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το συνέδριο της MARTECMA, όπου αναλύθηκαν οι προοπτικές της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα επί του πλοίου (Onboard Carbon Capture and Storage – OCCS).

Ο τεχνικός διευθυντής της Sea Traders S.A., Πάνος Κουρκουντής, περιέγραψε το έντονο οικονομικό βάρος που δημιουργεί για τη ναυτιλία το νέο κανονιστικό πλαίσιο απανθρακοποίησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, είπε, η δέσμευση άνθρακα εμφανίζεται ως μία από τις λίγες άμεσα διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών σε υφιστάμενα πλοία.

Από την πλευρά του DNV, η Χαρά Γεωργοπούλου υπογράμμισε ότι η τεχνολογία έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά της μέσα από μελέτες και πιλοτικές εφαρμογές, επιτρέποντας μειώσεις εκπομπών που μπορούν να κυμανθούν από 20% έως και 50%, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του συστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σταμάτης Φραδέλος, Vice President Regulatory Affairs του ABS, τόνισε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) εξακολουθεί να διαμορφώνει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και ότι οι πιο ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αναμένονται τα επόμενα χρόνια. Ο Βασίλης Δημουλάς, Technology & Innovation Director του Bureau Veritas, στάθηκε στις τεχνικές και λειτουργικές προκλήσεις που συνδέονται με την αποθήκευση υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα επί του πλοίου.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία αναδεικνύεται σε κυρίαρχο των Ποσειδωνίων 2026, περισσότερο από κάθε προηγούμενη διοργάνωση της Έκθεσης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), την τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης και το cloud-native ναυτιλιακό λογισμικό να «καταλαμβάνουν» τους χώρους του Athens Metropolitan Expo.

Έρευνα που διεξήχθη από τη διοργανώτρια «Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε.» πριν από τη φετινή διοργάνωση, έδειξε ότι περισσότεροι από 40 εκθέτες είχαν ήδη ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με κάποιο τρόπο — ένα ποσοστό που φάνταζε αδιανόητο στα Ποσειδώνια 2024, όταν η τεχνολογία AΙ για ναυτιλιακές δραστηριότητες δοκιμαζόταν ακόμα σε εργαστήρια και πιλοτικά έργα. Από τους νηογνώμονες έως τους προγραμματιστές λογισμικού και από τους κατασκευαστές εξοπλισμού έως τις πλατφόρμες logistics, η τεχνολογία επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή του κλάδου.

Ο Joshua Divin, Senior Vice President for Marine Business Development στο American Bureau of Shipping (ABS), μιλώντας σε ειδική εκδήλωση αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ταξινόμηση και την ασφάλεια – στην κανονιστική υποδομή, δηλαδή, από την οποία εξαρτάται ολόκληρη η βιομηχανία. Όπως είπε, «ξεκινήσαμε να εξετάζουμε την αξία των δεδομένων για τη ναυτιλία το 2017. Τώρα έχουμε πολλά έργα που καθοδηγούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη –συμπεριλαμβανομένου του κέντρου αριστείας μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη– με στόχο να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μία χρήσιμη και λειτουργική βάση δεδομένων για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Προσφέρουμε, επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το Plato, ένα ισχυρό εργαλείο ΑΙ που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός συνομιλίας που βοηθά τους επαγγελματίες να πλοηγούνται γρήγορα στους κανόνες ταξινόμησης και στις κανονιστικές απαιτήσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και κάθε εταιρεία πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να την αξιοποιήσει».

Ο Γιώργος Κοκοσαλάκης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για τη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα & την Ενέργεια και Αναπλ. Καθηγητής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι «το πιο ισχυρό εργαλείο σήμερα που μας βοηθά στην απαλλαγή από τον άνθρακα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχουμε εντοπίσει ορισμένα κενά που εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης, το παράδοξο του αυτοματισμού (ότι, δηλαδή, η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει τη χρήση χειρωνακτικών δεξιοτήτων, υποβαθμίζοντας την ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων για τη στιγμή που αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία), η κυβερνοασφάλεια και η οργανωτική ετοιμότητα. Ωστόσο, τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων με δυνατότητα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αποτελούν μακρινή φιλοδοξία, επειδή οι λύσεις είναι εμπορικά διαθέσιμες σήμερα».

Τέλος στο πλαίσιο του σημερινού προγράμματος των Ποσειδωνίων, η ελληνική εταιρεία Fleetwork παρουσίασε το πρώτο fully cloud και πλήρως ελληνικό maritime ERP, που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της σύγχρονης ναυτιλίας. Ο Γιάννης Σαρρής, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Fleetwork, δήλωσε: «Στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζουμε τη νέα γενιά της πλατφόρμας μας, με έμφαση στο νέο AI-driven tool μας, στα smarter workflows και στις cloud-based λειτουργίες που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ πλοίου και γραφείου σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας είναι να δώσουμε στις ναυτιλιακές εταιρείες μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη αξιοποίηση των operational data και πιο αποδοτικές καθημερινές διαδικασίες μέσα από ένα σύγχρονο cloud maritime ERP περιβάλλον, το οποίο κοιτάζει πάντα στο μέλλον».