Μουντιάλ: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για… μπίζνες

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Τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια, το Μουντιάλ, ετοιμάζεται να υποδεχθεί ο επιχειρηματικός και εμπορικός κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη – εφέτος τη διοργάνωση έχουν αναλάβει από κοινού, ως γνωστόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Ο τζίρος από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 80 δισ. δολάρια (69 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τις έρευνες της FIFA και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Και όλοι, χορηγοί και μη, φιλοδοξούν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προβολή τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 11 Ιουνίου και είτε με διαφημιστικές καμπάνιες είτε με ειδικές προσφορές είτε με προϊόντα περιορισμένης έκδοσης (με αφορμή και θέμα το Μουντιάλ) οι μεγάλες επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και αναγνωρισιμότητα βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Το πλεονέκτημά τους έγκειται στο ότι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να «καταναλωθούν» τις ημέρες της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής πανδαισίας.

Προσφορές και εφευρετικότητα λόγω… Μουντιάλ

Τα ταχυφαγεία McDonald’s για παράδειγμα, που είναι μόνιμος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από το 1994 (είχε διοργανωθεί επίσης από τις ΗΠΑ με τη συμμετοχή μάλιστα και της Εθνικής Ελλάδος τότε…), λανσάρουν ήδη από την Τρίτη 9 Ιουνίου ένα νέο μενού ειδικό για τις περιστάσεις.

«Πρόκειται για ένα αρκετά τυπικό γεύμα Maxi Best Of μαζί με ένα από τα έξι ‘συλλεκτικά κύπελλα’ με εμβληματικές φιγούρες θρύλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως είναι οι παλαιότεροι Ροναλντίνιο, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Τιερί Ανρί, αλλά και ο σύγχρονος σταρ Λαμίν Γιαμάλ», γράφει ο Ζιλιέν Ντασουά στη γαλλική «Le Figaro».

Εξυπακούεται ότι αποκλείονται «αρχαίοι» θρύλοι, όπως ο Πελέ, ο Κρόιφ και ο Τζορτζ Μπεστ, τα χορευτικά σόου των οποίων δεν τα πρόλαβαν ούτε ως παιδιά οι σύγχρονοι καταναλωτές φαστ φουντ και τα γνώρισαν μόνο ως ποδοσφαιρική ιστορία από το Youtube, ας πούμε.

Δίχως να στερείται εφευρετικότητας και φαντασίας η γνωστή εταιρεία διανομών φαγητού Deliveroo ανακοίνωσε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, εάν μια παραγγελία παραδοθεί ακριβώς τη στιγμή που σημειώνεται ένα γκολ, η εταιρεία θα επιστρέφει το ποσό της παραγγελίας σας με τη μορφή κουπονιού.

Μάλλον η εταιρεία θα έχει λάβει υπόψη της τον κίνδυνο με ένα μεγαλύτερο φιλοδώρημα στο διανομέα η στιγμή της παράδοσης να συντονίζεται εκ των υστέρων με κάποιο γκολ. Εν πάση περιπτώσει, όταν πλέον το κουδούνι χτυπά σε μια στιγμή ποδοσφαιρικής κορύφωσης οι τηλεθεατές δεν θα βλαστημούν την ώρα και την στιγμή, αφού θα έχουν ένα οικονομικό όφελος έστω και επί πιστώσει.

Εξάλλου η Deliveroo έχει λανσάρει ένα πολύ πρωτοποριακό προϊόν που απευθύνεται σ’ αυτόν που θα ανοίξει την πόρτα στο διανομέα: γυαλιά οπισθοπορείας! «Για να μην χάσετε κανένα γκολ, οι διανομείς θα προσφέρουν από τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυαλιά οπισθοπορείας σε πολύ περιορισμένες ποσότητες», αναφέρει η σχετική διαφήμιση.

Θα πρόκειται μάλλον για ένα κατασκεύασμα με καθρέπτη που θα επιτρέπει στον τηλεθεατή να απομακρύνεται από τη συσκευή της τηλεόρασης με βήματα προς τα πίσω για να φθάσει ως την εξώπορτα. Κι εδώ μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η παροχή και πόσοι χρήστες των γυαλιών οπισθοπορείας θα δουν τη συνέχεια του Μουντιάλ από τις τηλεοράσεις νοσοκομειακών θαλάμων.

Ποδοσφαιρικές γεύσεις

Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από το 1978 (από το λεγόμενο «Χουντιάλ» της Αργεντινής του Χόρχε Βιντέλα), η Coca-Cola θα πουλήσει κουτιά των 33cl και μπουκάλια των 1,75 λίτρων με τα χρώματα δέκα παραδοσιακών «ποδοσφαιρικών εθνών». Η Lay’s, επίσημος συνεργάτης του εφετινού Μουντιάλ, λανσάρει μια γκάμα με πατατάκια που έχουν γεύσεις που παραπέμπουν σε 40 κουζίνες των χωρών που έχουν προκριθεί στη διοργάνωση.

Θα διατίθενται λοιπόν πατατάκια κοτόπουλου-θυμάρι (έμπνευση από τη Γαλλία), παϊδάκια-μπάρμπεκιου (έμπνευση από ΗΠΑ), παλαιωμένο τυρί (από Ισπανία), ψητό τσορίθο (από Πορτογαλία), καθώς και μεξικάνικο τάκο. Βέβαια η Lay’s κάνει μερικές παρεκκλίσεις και, παρότι η εθνική ομάδα της Ιταλίας αποκλείστηκε και δεν μετέχει στο Μουντιάλ, θα διαθέτει πατατάκια με γεύση πίτσας Μαργαρίτα. Είναι πολύ δημοφιλής η πίτσα για να παραλειφθεί, ενώ το τζατζίκι, ο γύρος ή το ούζο οι ιθύνοντες των Lay’s έκριναν μάλλον ότι δεν θα λείψουν ως γεύσεις από τους ανά τον κόσμο ποδοσφαιρόφιλους.

Οι κατασκευαστές αθλητικών ειδών δικαίως ελπίζουν να κάνουν χρυσές δουλειές (και) στην εφετινή διοργάνωση. Εκτός από την πώληση φανελών για τις εθνικές ομάδες που έχουν προκριθεί (εφέτος θα είναι μάλιστα πολύ περισσότερες, 48 αντί για 32 που έπαιζαν στις παλαιότερες διοργανώσεις), ορισμένοι κατασκευαστές λανσάρουν ειδικές συλλογές προϊόντων.

Έτσι η αμερικανική Nike προτείνει μια συλλογή που δημιούργησε σε συνεργασία με τη γαλλική φίρμα πολυτελείας Jacquemus. Η γερμανική Adidas λανσάρισε τη συλλογή «Βringback», μια επανέκδοση εμβληματικών vintage φανελών χωρών που έχουν διακριθεί στις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον τομέα της ένδυσης, η Levi’s παρουσίασε μια συλλογή προϊόντων αφιερωμένη σε τέσσερις εθνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, όπως σημειώνει ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Παιχνίδια και τηλέφωνα

«Στον τομέα των παιχνιδιών, η Panini, με το παραδοσιακό ειδικό άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν είναι η μόνη που αξιοποιεί το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός», γράφει ο Ζιλιέν Ντασουά. Η γιγαντιαία δανέζικη εταιρεία συναρμολογούμενων παιχνιδιών Lego συνεργάζεται με τη FIFA για πρώτη φορά και για να το γιορτάσει κυκλοφόρησε ένα αντίγραφο σε φυσικό μέγεθος του επίσημου τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην τιμή των 179,99 ευρώ.

Επίσης η Lego ετοίμασε σετ αφιερωμένα σε τέσσερις αστέρες του σύγχρονου ποδοσφαίρου, τον Κιλιάν Εμπαπέ, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το Λιονέλ Μέσι και τον Βινίσιους Τζούνιορ. Ο αμερικανικός κολοσσός παιχνιδιών Hasbro λάνσαρε εξάλλου μια ειδική «Μονόπολη» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε συνεργασία με την Panini. Και η Labubu διέθεσε λούτρινα αρκουδάκια ντυμένα με ποδοσφαιρικές στολές.

Ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα της πλατφόρμας ενοικίασης κατοικιών Airbnb, η οποία είναι επίσης συνεργάτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Airbnb προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να αλλάξουν μπαλιές και βέβαια κουβέντες και με παλαίμαχους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Διοργανώνει, φέρ’ειπείν, ιδιωτικές προπονήσεις με τον παλαίμαχο τερματοφύλακα της ομάδας των ΗΠΑ, Τιμ Χάουαρντ και με τον παλαίμαχο αμυντικό της Αργεντινής Χαβιέ Μασεράνο. Συνωστισμός φιλάθλων αναμένεται για μια θέση στις ποδοσφαιρικές βραδιές που διοργανώνονται με τις Αμερικανίδες πρωταθλήτριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, Άμπι Γουάμπαχ και Τζούλι Φούντι.

Τέλος, η αμερικανική εταιρεία συσκευών κινητών τηλεφώνων Motorola έχει κυκλοφορήσει δύο περιορισμένες εκδόσεις των μοντέλων Razr Fold και Edge 70 Fusion σε μαύρο χρώμα με το λογότυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου επιχρυσωμένο με χρυσό 24 καρατίων στο πίσω μέρος. Μόνο για συλλέκτες που θα τα δημοπρατήσουν με την ευκαιρία του Μουντιάλ του 2150 (αν είναι ανυπόμονοι).