Wall Street: Νέα «βουτιά» έφεραν πληθωρισμός και οι απειλές Τραμπ

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Οι μετοχές στην Wall Street σημείωσαν ραγδαία πτώση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «διαρκούν πάρα πολύ» και απείλησε με περαιτέρω μέτρα.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,18%, χάνοντας 953,33 μονάδες κλείνοντας τελικά στις 49.918,78, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,98% και έκλεισε στις 25.169,501 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,62% κλείνοντας στις 7.266,99 μονάδες.

Οι κύριοι δείκτες έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης, αφού ο Τραμπ υποσχέθηκε περισσότερες επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας ότι «θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά». Έγραψε νωρίς την Τετάρτη ότι το Ιράν «έχει αργήσει πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για εκείνους, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά τις απειλές Τραμπ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate ανέβηκαν κατά 3% και ξεπέρασαν τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν ξανά το βράδυ της Τρίτης, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν «σε απάντηση στην κατάρριψη [τη Δευτέρα] ενός ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού», όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κατηγορήσει το Ιράν για την κατάρριψη του ελικοπτέρου, το οποίο, όπως είπε, περιπολούσε πάνω από το Στενό του Ορμούζ.

«Η υπόθεση του πολέμου με το Ιράν έχει πραγματικά σοβαρές συνέπειες», δήλωσε ο Τζεντ Έλερμπροκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Είτε θα αποδειχθούν σωστοί οι επενδυτές, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ότι ο Τραμπ θα το χειριστεί, θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και το στενό θα ανοίξει, είτε, αν όχι, φαίνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πρέπει να ανέβουν σημαντικά».

«Σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον, είναι αδύνατο να νιώθεις άνετα», πρόσθεσε.

Οι μετοχές εταιρειών σχεδιασμού και παραγωγής ημιαγωγών δέχθηκαν πίεση για άλλη μια φορά την Τετάρτη. Οι μετοχές της Micron Technology, της Advanced Micro Devices και της Broadcom

σημείωσαν πτώση, για τέταρτη ημέρα στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις. Το ETF iShares Semiconductor διαπραγματευόταν 3% χαμηλότερα μετά την ανατροπή της Τρίτης.

Οι μετοχές εταιρειών μικροτσιπ δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, με αποκορύφωμα την πτώση κατά 10% του ETF SOXX την Παρασκευή. Στη συνέχεια, ο κλάδος ανέκαμψε ελαφρώς τη Δευτέρα, πριν ξαναρχίσουν οι πωλήσεις την Τρίτη.

Οι μετοχές δέχονται πιέσεις εν όψει της δημόσιας προσφοράς της SpaceX την Παρασκευή, με ορισμένους αναλυτές να πιστεύουν ότι οι επενδυτές, ιδίως οι μικρότεροι ιδιώτες επενδυτές, ξεφορτώνονται μερικές από τις κερδοφόρες μετοχές τεχνολογίας που έχουν σημειώσει άνοδο, προκειμένου να δημιουργήσουν χώρο στα χαρτοφυλάκιά τους για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία. Άλλοι πιστεύουν ότι η πτώση οφείλεται απλώς σε ρευστοποιήσεις κερδών μετά από μια τόσο ραγδαία άνοδο. Το ETF SOXX εξακολουθεί να παρουσιάζει άνοδο άνω του 80% φέτος.

Ο δείκτης βασικών τιμών καταναλωτή του Μαΐου, εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από το αναμενόμενο στις ΗΠΑ. Για τον μήνα, ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στο 0,2%, κάτω από την εκτίμηση του 0,3%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Σε σύγκριση με πέρυσι, ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στο 2,9%, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά πάνω από τον στόχο πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (2%).

Ο ετήσιος δείκτης πληθωρισμού, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις τιμές, ξεπέρασε το 4% για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια.

Την Τρίτη, οι μετοχές εταιρειών κατασκευής μικροεπεξεργαστών έσυραν προς τα κάτω τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq, ενώ ο δείκτης blue-chip Dow Jones Industrial Average έκλεισε με κέρδη. Η πτώση της Τρίτης αποτέλεσε συνέχεια της υποχώρησης της περασμένης εβδομάδας, η οποία ήρθε μετά από εβδομάδες έντονων αγορών που τροφοδοτήθηκαν από τον ενθουσιασμό για οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.