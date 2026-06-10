Wall Street: «Πίεση» από πληθωρισμό και ημιαγωγούς

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Με σημαντικές απώλειες κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται «πολύ αργά» και προειδοποίησε για πιθανές νέες ενέργειες.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,80% στις 50.567 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,48% στις 7.351 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,62% στις 25.520 μονάδες.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν ξανά το βράδυ της Τρίτης, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν «σε απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του Αμερικανικού Στρατού», όπως ανέφερε η U.S. Central Command. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κατηγορήσει το Ιράν για την κατάρριψη, υποστηρίζοντας ότι το ελικόπτερο πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Hormuz.

Σήμερα το πρωί, ο Τραμπ έγραψε ότι το Ιράν «καθυστερεί υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα!!!».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, επιμένουν και οι πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών. Οι μετοχές των Micron Technology, Advanced Micro Devices και Broadcom υποχωρούν, με τον κλάδο των chips να καταγράφει απώλειες σε τέσσερις από τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις.

Το ETF iShares Semiconductor υποχωρεί κατά 3%, μετά από μία ακόμη πτωτική συνεδρίαση την Τρίτη. Ο κλάδος είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, καταλήγοντας σε πτώση 10% για το ETF την Παρασκευή, πριν σημειώσει μικρή ανάκαμψη τη Δευτέρα και ξαναγυρίσει σε πτώση.

Οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση ενόψει της προγραμματισμένης IPO της SpaceX την Παρασκευή, με ορισμένους traders να εκτιμούν ότι επενδυτές —ιδίως μικροεπενδυτές— ρευστοποιούν κερδοφόρες θέσεις σε μετοχές chips για να δημιουργήσουν ρευστότητα για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει καταγραφεί ποτέ στα χαρτοφυλάκιά τους. Άλλοι θεωρούν ότι η αδυναμία οφείλεται απλώς σε κατοχύρωση κερδών μετά από έντονη άνοδο. Παρά τις πιέσεις, το ETF των ημιαγωγών παραμένει ενισχυμένο κατά πάνω από 86% για το έτος.

Στο μεταξύ, νέα εστία πίεσης έφεραν και τα στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Μάιο, λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας. Ο δείκτης CPI κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδό του εδώ και τρία χρόνια, στο 4,2% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις. Σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,5%, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Εξαιρώντας τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός (core CPI) αυξήθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,9% σε ετήσια βάση. Η ετήσια τιμή ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις, ενώ η μηνιαία αύξηση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη (0,3%).