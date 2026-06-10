Κίνα: Οι τιμές των εργοστασιακών τιμών αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 4 ετών

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Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών αυξήθηκαν οι εργοστασιακές τιμές στην Κίνα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σηματοδοτώντας τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών ενέργειας από τη σύγκρουση στο Ιράν στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού πρόσθεσε 3,9% τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, δήλωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 2022 και ο τρίτος συνεχόμενος μήνας ανάπτυξής του, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο δείκτης αντέστρεψε χρόνια μειώσεων για να επιστρέψει σε θετικό έδαφος τον Μάρτιο, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ο οποίος επιβράδυνε τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω Ορμούζ.

«Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σαφώς επιταχύνει αυτό που προηγουμένως είχε οριστεί ως μια πιο μετριοπαθής επιστροφή σε θετικό πληθωρισμό PPI», δήλωσε στους FT η Λιν Σονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρύτερη Κίνα στην ING, η οποία επεσήμανε αύξηση 36% στις τιμές στις βιομηχανίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν αυτήν την εβδομάδα, περιπλέκοντας τις προσπάθειες Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία του Απριλίου και να επαναλάβει τις ροές ενέργειας μέσω του στενού.

Ο Αμπιτζίντ Σουρίγια, ανώτερος οικονομολόγος της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στην Capital Economics, δήλωσε στους FT ότι τα στοιχεία του Μαΐου έδειξαν ότι οι «επιπτώσεις από το σοκ προσφοράς στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να γίνονται αισθητές», αλλά πρόσθεσε ότι ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή «έδειχνε σημάδια σταδιακής μείωσης».

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στην Κίνα αυξήθηκε κατά 1,2% τον Μάιο σε ετήσια βάση, με τον ίδιο ρυθμό όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Πιέσεις ζήτησης στην Κίνα

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,1%, υπονοώντας τις πιέσεις ζήτησης που ασκούνται στην οικονομία της Κίνας, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν μια παρατεταμένη επιβράδυνση στην αγορά κατοικίας και έντονο εγχώριο ανταγωνισμό.

Το Πεκίνο έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο για να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη ενόψει της ασθενούς εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των νοικοκυριών και της πτώσης του τομέα ακινήτων.

Νέα στοιχεία την Τρίτη έδειξαν ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,4% τον Μάιο. Οι αποστολές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, λίγο μετά το ξέσπασμα του δασμολογικού πολέμου του Τραμπ, ο οποίος δεν κατάφερε να περιορίσει την εμπορική μηχανή της Κίνας.

Η Σονγκ σημείωσε αύξηση 9,2% στις τιμές των πρώτων υλών, οι οποίες, όπως είπε, «πρόκειται να κινηθούν σε διψήφια επίπεδα».

«Αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει και άλλες τιμές τους επόμενους μήνες, καθώς πολλοί παραγωγοί που λειτουργούν με μικρά περιθώρια κέρδους δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές», είπε.

Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) πρόσθεσε 0,5% τον Μάιο.

Η Κίνα έχει θέσει επίσημο στόχο 2% για τον πληθωρισμό καταναλωτή το 2026, παράλληλα με στόχο αύξησης του ΑΕΠ από 4,5% έως 5%, τον χαμηλότερο των τελευταίων δεκαετιών.