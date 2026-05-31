Κίνα: Επιδεινώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επιβράδυνση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα τον Μάιο με τον επίσημο δείκτη προμηθειών για τον μεταποιητικό κλάδο να υποχωρεί στο 50 από 50,3 τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο δείκτης για τον μη μεταποιητικό κλάδο —που αφορά τη δραστηριότητα στις κατασκευές και στις υπηρεσίες— σημείωσε μεγαλύτερη άνοδο από την αναμενόμενη, φτάνοντας στο 50,1 από 49,4 τον προηγούμενο μήνα, όπως ανέφερε η στατιστική υπηρεσία, περνώντας οριακά σε έδαφος ανάπτυξης.

Η οικονομία της Κίνας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε οριζόντια τον Απρίλιο, με τη βιομηχανική παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις να καταγράφουν τις ασθενέστερες αυξήσεις των τελευταίων ετών, γεγονός που ώθησε τους οικονομολόγους να ζητήσουν ισχυρότερη πολιτική στήριξης.

Πρωτοβουλίες Πεκίνου

Σε μια ένδειξη ότι το Πεκίνο ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα, η κεντρική τράπεζα της Κίνας επέτρεψε στο επιτόκιο ενός μονοετούς δανείου πολιτικής προς τις τράπεζες να υποχωρήσει σε επίπεδο ρεκόρ τον Μάιο.

Η Κίνα εξέδωσε επίσης ένα σχέδιο για το άνοιγμα δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα σχολεία και η υγειονομική περίθαλψη στις πόλεις, επεκτείνοντας ενδεχομένως την πρόσβαση για τους μετανάστες εργάτες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και των καταναλωτικών δαπανών.

Οι εξαγωγές

Οι κινεζικές εξαγωγές συνέχισαν να καταγράφουν άλμα φέτος παρά τον πόλεμο στο Ιράν, μετά την ανακοίνωση ενός πρωτοφανούς εμπορικού πλεονάσματος ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Οι όγκοι των εμπορευματικών μεταφορών μέχρι στιγμής το 2026 παραμένουν ως επί το πλείστον πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ του περασμένου έτους, εν μέρει χάρη στη ζήτηση που τροφοδοτείται από επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers) και εξοπλισμό ενέργειας για την υποστήριξη της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η Goldman Sachs και η Nomura εκτιμούν ότι οι πωλήσεις της Κίνας στο εξωτερικό σε ημιαγωγούς, υπολογιστές και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευαν περίπου το μισό της εξαγωγικής της ανάπτυξης τον Απρίλιο. Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για αγαθά που σχετίζονται με την AI, σε συνδυασμό με ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν, οδήγησε τις τιμές εξαγωγής της Κίνας να αυξηθούν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον περασμένο μήνα.

Το γουάν

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ισχύς του γουάν ασκεί πιέσεις στους εξαγωγείς της χώρας σε κλίμακα που σπάνια έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν το ένα τέταρτο από περίπου 5.500 εταιρείες που είναι εισηγμένες στην εγχώρια αγορά επισήμαναν ζημίες από ξένο συνάλλαγμα ή ανέφεραν τις νομισματικές διακυμάνσεις ως βασικούς παράγοντες υψηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους που επιβαρύνει τα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg από τις εκθέσεις κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών.

Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ απέφερε ελάχιστες καινοτομίες, αλλά δύο νέες επιτροπές για το εμπόριο και τις επενδύσεις θα μπορούσαν να σημάνουν περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους Κινέζους κατασκευαστές. Το Συμβούλιο Εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας επιδιώκει να μειώσει τους δασμούς σε αγαθά αξίας τουλάχιστον 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονται από κάθε χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.