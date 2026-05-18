Κίνα: Απότομη αποδυνάμωση της οικονομίας λόγω Μέσης Ανατολής

Επιβραδύνθηκε σε γενικές γραμμές η οικονομική δυναμική στην Κίνα τον Απρίλιο, υπογραμμίζοντας επίμονους τομείς αδυναμίας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η έντονη επιβράδυνση, η οποία μετριάστηκε από τη συνεχιζόμενη ισχύ στον εξαγωγικό τομέα της Κίνας, υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στο εσωτερικό, ακόμη και όταν άφησε άναυδο τον Πρόεδρο Τραμπ και προέβλεψε ισχυρή άνοδο κατά τη διάρκεια της υψηλού προφίλ συνόδου κορυφής στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Ένας δείκτης καταναλωτικών δαπανών επιβραδύνθηκε στην πιο αργή ανάπτυξή του από το 2022. Η βιομηχανική παραγωγή, οι επενδύσεις και ο τομέας των ακινήτων έδειξαν σημάδια επιδείνωσης, υποβαθμίζοντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων, αναφέρει η Wall Street Journal.

Καθώς η εξαγωγική μηχανή της Κίνας συνεχίζει να λειτουργεί φέτος, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας έχει γίνει ολοένα και πιο μονόπλευρη, δημιουργώντας μια παγκόσμια εμπορική ανισορροπία που έχει υποδαυλίσει γεωπολιτικές εντάσεις. Ο πόλεμος στο Ιράν, εν τω μεταξύ, απειλεί να συμπιέσει την παγκόσμια οικονομία και να περιορίσει τη ζήτηση σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας την οικονομία της Κίνας ευάλωτη.

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις επηρεάζουν την Κίνα

Ο Φου Λινγκχουί, εκπρόσωπος της στατιστικής υπηρεσίας της Κίνας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι, ενώ το εξωτερικό περιβάλλον έχει υποστεί δραματικές αλλαγές μέχρι στιγμής φέτος, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη τον Απρίλιο, με τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις να εμφανίζονται στις αγορές ενέργειας – μια έμμεση αναφορά στον πόλεμο του Ιράν.

«Ορισμένοι ασταθείς παράγοντες παραμένουν στο διεθνές περιβάλλον και ο αντίκτυπος των γεωπολιτικών συγκρούσεων εξακολουθεί να εκδηλώνεται», δήλωσε ο Φου.

Η σύνοδος κορυφής της περασμένης εβδομάδας στο Πεκίνο μεταξύ Τραμπ και Σι ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να γιορτάζουν τη «στρατηγική σταθερότητα» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Ωστόσο, οι χώρες έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής λίγες συγκεκριμένες συμφωνίες που θα ενίσχυαν ουσιαστικά το εμπόριο μεταξύ τους μετά από έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο πέρυσι που περιόρισε το εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας.

Μέχρι στιγμής φέτος, η Κίνα έχει καταφέρει να διατηρήσει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τον επίσημο στόχο της, καθιστώντας απίθανο το Πεκίνο να βιαστεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα τόνωσης παρά την πρόσφατη αδυναμία. Ανέφερε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 5% για το πρώτο τρίμηνο, σε γραμμή με τον επίσημο στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη 4,5% έως 5% φέτος.

Το εμπόριο έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική επέκταση της Κίνας στην αρχή του έτους. Νωρίτερα, η Κίνα είχε αναφέρει αύξηση εξαγωγών 14% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, με τις πωλήσεις ηλεκτρονικών προϊόντων να αυξάνονται ραγδαία εν μέσω μιας παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Βαρίδια από την εσωτερική κατανάλωση και τα ακίνητα

Στο εσωτερικό, η εγχώρια ζήτηση παραμένει χλιαρή. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2% τον Απρίλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 1,7% τον Μάρτιο και σημειώνοντας τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Δεκέμβριο του 2022. Οι κρατικές επιδοτήσεις καταναλωτών ενίσχυσαν τις αγορές αγαθών όπως οικιακές συσκευές και αυτοκίνητα πέρυσι, αλλά το πρόγραμμα έχει μειωθεί.

«Η ισχυρή απόδοση των εξαγωγέων βοήθησε στον μετριασμό των αδυναμιών στην εγχώρια ζήτηση, αλλά όχι αρκετά για να την αντισταθμίσει πλήρως», δήλωσε στην WSJ ο Ζιγουέι Ζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management.

Ο προβληματικός τομέας ακινήτων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το καταναλωτικό και επιχειρηματικό κλίμα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ οι ενάρξεις κατασκευών μειώθηκαν κατά 22% στο ίδιο διάστημα. Οι πωλήσεις κατοικιών σε αξία μειώθηκαν κατά 15% κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε επίσης επιβράδυνση της δυναμικής της, με αύξηση 4,1% τον Απρίλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε σύγκριση με ρυθμό ανάπτυξης 5,7% τον Μάρτιο. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να διαβρώσουν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους για τους κατασκευαστές της Κίνας, θολώνοντας τις προοπτικές για επενδύσεις. Ήδη, ο πληθωρισμός εργοστασιακών τιμών στην Κίνα αυξήθηκε σε υψηλό 45 μηνών τον Απρίλιο.

Το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές της Κίνας, το κύριο μέτρο ανεργίας της χώρας, μειώθηκε στο 5,2% τον περασμένο μήνα, από 5,4% τον Μάρτιο.