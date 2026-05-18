Κίνα: Απότομη αποδυνάμωση της οικονομίας λόγω Μέσης Ανατολής

Η δυναμική επιβραδύνθηκε σε όλους τους τομείς, ακόμη και όταν ο Σι Τζινπίνγκ πρόβαλε ισχύ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα

World 18.05.2026, 16:31
Σχολιάστε
Κίνα: Απότομη αποδυνάμωση της οικονομίας λόγω Μέσης Ανατολής
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επιβραδύνθηκε σε γενικές γραμμές η οικονομική δυναμική στην Κίνα τον Απρίλιο, υπογραμμίζοντας επίμονους τομείς αδυναμίας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η έντονη επιβράδυνση, η οποία μετριάστηκε από τη συνεχιζόμενη ισχύ στον εξαγωγικό τομέα της Κίνας, υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στο εσωτερικό, ακόμη και όταν άφησε άναυδο τον Πρόεδρο Τραμπ και προέβλεψε ισχυρή άνοδο κατά τη διάρκεια της υψηλού προφίλ συνόδου κορυφής στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Ένας δείκτης καταναλωτικών δαπανών επιβραδύνθηκε στην πιο αργή ανάπτυξή του από το 2022. Η βιομηχανική παραγωγή, οι επενδύσεις και ο τομέας των ακινήτων έδειξαν σημάδια επιδείνωσης, υποβαθμίζοντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων, αναφέρει η Wall Street Journal.

Καθώς η εξαγωγική μηχανή της Κίνας συνεχίζει να λειτουργεί φέτος, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας έχει γίνει ολοένα και πιο μονόπλευρη, δημιουργώντας μια παγκόσμια εμπορική ανισορροπία που έχει υποδαυλίσει γεωπολιτικές εντάσεις. Ο πόλεμος στο Ιράν, εν τω μεταξύ, απειλεί να συμπιέσει την παγκόσμια οικονομία και να περιορίσει τη ζήτηση σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας την οικονομία της Κίνας ευάλωτη.

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις επηρεάζουν την Κίνα

Ο Φου Λινγκχουί, εκπρόσωπος της στατιστικής υπηρεσίας της Κίνας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι, ενώ το εξωτερικό περιβάλλον έχει υποστεί δραματικές αλλαγές μέχρι στιγμής φέτος, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη τον Απρίλιο, με τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις να εμφανίζονται στις αγορές ενέργειας – μια έμμεση αναφορά στον πόλεμο του Ιράν.

«Ορισμένοι ασταθείς παράγοντες παραμένουν στο διεθνές περιβάλλον και ο αντίκτυπος των γεωπολιτικών συγκρούσεων εξακολουθεί να εκδηλώνεται», δήλωσε ο Φου.

Η σύνοδος κορυφής της περασμένης εβδομάδας στο Πεκίνο μεταξύ Τραμπ και Σι ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να γιορτάζουν τη «στρατηγική σταθερότητα» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Ωστόσο, οι χώρες έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής λίγες συγκεκριμένες συμφωνίες που θα ενίσχυαν ουσιαστικά το εμπόριο μεταξύ τους μετά από έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο πέρυσι που περιόρισε το εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας.

Μέχρι στιγμής φέτος, η Κίνα έχει καταφέρει να διατηρήσει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τον επίσημο στόχο της, καθιστώντας απίθανο το Πεκίνο να βιαστεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα τόνωσης παρά την πρόσφατη αδυναμία. Ανέφερε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 5% για το πρώτο τρίμηνο, σε γραμμή με τον επίσημο στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη 4,5% έως 5% φέτος.

Το εμπόριο έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική επέκταση της Κίνας στην αρχή του έτους. Νωρίτερα, η Κίνα είχε αναφέρει αύξηση εξαγωγών 14% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, με τις πωλήσεις ηλεκτρονικών προϊόντων να αυξάνονται ραγδαία εν μέσω μιας παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Κίνα

Βαρίδια από την εσωτερική κατανάλωση και τα ακίνητα

Στο εσωτερικό, η εγχώρια ζήτηση παραμένει χλιαρή. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2% τον Απρίλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 1,7% τον Μάρτιο και σημειώνοντας τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Δεκέμβριο του 2022. Οι κρατικές επιδοτήσεις καταναλωτών ενίσχυσαν τις αγορές αγαθών όπως οικιακές συσκευές και αυτοκίνητα πέρυσι, αλλά το πρόγραμμα έχει μειωθεί.

«Η ισχυρή απόδοση των εξαγωγέων βοήθησε στον μετριασμό των αδυναμιών στην εγχώρια ζήτηση, αλλά όχι αρκετά για να την αντισταθμίσει πλήρως», δήλωσε στην WSJ ο Ζιγουέι Ζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management.

Ο προβληματικός τομέας ακινήτων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το καταναλωτικό και επιχειρηματικό κλίμα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ οι ενάρξεις κατασκευών μειώθηκαν κατά 22% στο ίδιο διάστημα. Οι πωλήσεις κατοικιών σε αξία μειώθηκαν κατά 15% κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε επίσης επιβράδυνση της δυναμικής της, με αύξηση 4,1% τον Απρίλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε σύγκριση με ρυθμό ανάπτυξης 5,7% τον Μάρτιο. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να διαβρώσουν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους για τους κατασκευαστές της Κίνας, θολώνοντας τις προοπτικές για επενδύσεις. Ήδη, ο πληθωρισμός εργοστασιακών τιμών στην Κίνα αυξήθηκε σε υψηλό 45 μηνών τον Απρίλιο.

Το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές της Κίνας, το κύριο μέτρο ανεργίας της χώρας, μειώθηκε στο 5,2% τον περασμένο μήνα, από 5,4% τον Μάρτιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι
Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Latest News
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Αποθήκευση Ενέργειας

Η εφοδιαστική αλυσίδα... πνίγει τις εταιρείες μπαταριών αποθήκευσης ενεργειας

Οι εταιρείες κατασκευής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies