ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση εσόδων α΄τριμήνου κατά 23,8% στα 24,4 εκατ. ευρώ

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Μεγαλύτερα, κατά 23,8 % – σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025- είναι τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 24,4 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στις 434 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 275 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2025. Τα κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 24 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 23,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στα 127 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 157 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% και διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2025. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 23% και ανήλθαν σε 0,104 ευρώ ανά μετοχή. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας την 31.03.2026 ανέρχονταν στα 15,6 εκατ. ευρώ ενω το χρέος της είναι μηδενικό.

Ομιλος ΑΔΜΗΕ

Τα συνολικά εσοδα ανήλθαν στα 133,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 125 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,9% έναντι 105,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025. Tα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης, τα οποία ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026, σημειώνουν αύξηση 2,4% έναντι του α’ τριμήνου 2025.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 36,8 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2025. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 99,2 εκατ. ευρώ (από 81,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025),αυξημένα κατά 21,5%.

Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 97,4 εκατ. ευρώ έναντι 82,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,4%.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 49,1 εκατ. ευρώ έναντι 38,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%. Οι εενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 46,8 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2026.

Οπως αναφέρεται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του α’ τριμήνου 2026 είναι σύμφωνες με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο είναι αυξημένο στο υπόλοιπο του έτους. Ο καθαρός δανεισμός, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ανέρχεται στα 1.410,5 εκατ. ευρώ.