Motor Oil: Παράθυρο για ομόλογο και guidance για υψηλή κερδοφορία το 2026

Στην επιβεβαίωση του guidance για ισχυρή κερδοφορία της Motor Oil το 2026 που έδωσε η διοίκηση του Ομίλου τον περασμένο Μάρτιο προχώρησε ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους.

Την ίδια στιγμή, η Motor Oil έχοντας μπροστά της, τον Ιούλιο, τη λήξη παλαιότερου ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ δεν απέκλεισε την έκδοση ενός νέου αν και όπως είπε «δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη στη λήψη σχετικής απόφασης καθώς εξετάζουμε κι άλλους τρόπους αναχρηματοδότησης».

Καθοδήγηση για υψηλή κερδοφορία της Motor Oil

Ο Πέτρος Τζαννετάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς τις τελικές οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Motor Oil για το 2026: «Επαναβεβαιώνουμε την προηγούμενη καθοδήγησή μας από τα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας ότι από τότε τα περιθώρια διύλισης έχουν κατά μέσο όρο διατηρηθεί ή και υπερβεί τα ιστορικά επίπεδα του 2022. Βλέπουμε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη διύλιση, τα περιθώρια να στηρίζονται από την περιορισμένη προσφορά των προϊόντων, ανθεκτική ζήτηση αλλά και συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά αργού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος φρόντισε επίσης να εξηγήσει στους αναλυτές ότι «ακόμη και μετά από συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα είναι σταδιακή διαδικασία, ενώ οι υποδομές διύλισης και φυσικού αερίου θα χρειαστούν χρόνο για να επανέλθουν πλήρως σε λειτουργία».

Διασφάλιση της προμήθειας αργού

Ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil εμφανίστηκε βέβαιος για την εξασφάλιση της προμήθειας της αγοράς σε αργό πετρέλαιο: «Η διαθεσιμότητα αργού παραμένει ανεπηρέαστη. Συνεχίζουμε να εξασφαλίζουμε προμήθειες περίπου για τον επόμενο μήνα, τέσσερις έως πέντε εβδομάδες μπροστά». Έγινε πιο σαφής: «Αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή μας ευελιξία, έχουμε προμηθευτεί και παραλάβει οκτώ έως δέκα διαφορετικά είδη αργού κατά το δεύτερο τρίμηνο».

Ο κ. Τζαννετάκης μάλιστα τόνισε ότι πριν την έναρξη του πολέμου οι προμήθειες σε αργό από το Ιράκ ήταν στο 74% και πλέον έχουν μηδενιστεί. Μάλιστα απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή είπε ότι η Motor Oil είναι έτοιμη να προχωρήσει και σε αλλαγή του μίγματος των προϊόντων αργού που προμηθεύεται: «Δοκιμάσαμε συνθήκες που δεν φανταζόμασταν ότι θα δοκιμαζόμασταν ποτέ. Προμηθευτήκαμε αργό και από τις ΗΠΑ και από τη Βόρεια Θάλασσα και άλλα προϊόντα από τη Λιβύη».

Το ευρωομόλογο

Με αφορμή τη λήξη ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο ο Πέτρος Τζαννετάκης ρωτήθηκε αν εξετάζουν την έκδοση νέου ομολόγου ή άλλων τρόπων αναχρηματοδότησης του. «Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να το κάνουμε», σημείωσε και συνέχισε: «Πιστεύω ότι τα ευρωομόλογα και η παρουσία της Motor Oil στην αγορά ευρωομολόγων από το 2013-2014 ήταν πολύ υποστηρικτικά και χρήσιμα. Όχι μόνο επειδή μας έδωσαν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πέρα από τις τράπεζες και τις πιστώσεις από προμηθευτές, αλλά και γενικότερα. Το να έχεις ένα ευρωομόλογο στην αγορά είναι ένας ακόμη τρόπος να είσαι ορατός και να αξιολογείσαι από τη μακροπρόθεσμη επενδυτική κοινότητα όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση της εταιρείας σου.Άρα γενικά θεωρούμε ότι είναι θετικό να υπάρχει ομόλογο στην αγορά», επισήμανε.

Παρέπεμψε στη λήψη απόφασης μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.