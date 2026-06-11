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Wall Street: Θετικό άνοιγμα, παραμένουν οι ανησυχίες για Μέση Ανατολή

Με θετικά πρόσημα κινείται η Wall Street, με πολλούς αγοραστές να επιστρέφουν επιλεκτικά στον κλάδο των ημιαγωγών μετά τις ισχυρές πιέσεις των τελευταίων ημερών

Wall Street 11.06.2026, 16:44
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Wall Street: Θετικό άνοιγμα, παραμένουν οι ανησυχίες για Μέση Ανατολή
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Με θετικά πρόσημα κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες της Wall Street, με πολλούς αγοραστές να επιστρέφουν επιλεκτικά στον κλάδο των ημιαγωγών μετά τις ισχυρές πιέσεις των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, τα κέρδη παραμένουν περιορισμένα εξαιτίας της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,54% στις 50.187 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,36% στις 7.293 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,22% στις 25.224 μονάδες.

Στην αγορά ενέργειας, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο σχεδόν 1%, προσεγγίζοντας τα 90 δολάρια το βαρέλι. Αφορμή αποτέλεσαν οι νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «σε όχι και τόσο μακρινό χρονικό διάστημα» οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο του νησιού Χαργκ και άλλων κρίσιμων πετρελαϊκών υποδομών, αποκτώντας, όπως ανέφερε, πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.

Οι δηλώσεις ακολούθησαν νέες αμερικανικές επιθέσεις που, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM), πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στο πλαίσιο ενεργειών «αυτοάμυνας» κατά ιρανικών στόχων και κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, οι μετοχές των Micron Technology, AMD και Intel ανακάμπτουν σήμερα, ενώ το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor σημειώνει άνοδο 3%. Ο κλάδος είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα μετά την πτώση περίπου 10% που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, εξέλιξη που οδήγησε πολλούς επενδυτές να αμφισβητήσουν τη βιωσιμότητα του πολυετούς ανοδικού κύκλου των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών.

Ιδιαίτερη ώθηση στην Intel δίνει η αναβάθμιση της μετοχής από τη Bank of America, η οποία αναθεώρησε τη σύστασή της από «Underperform» σε «Buy». Η μετοχή ενισχύεται κατά περίπου 5%.

Η ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου συνδέεται επίσης με το αυξανόμενο ενδιαφέρον ενόψει της εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο την Παρασκευή. Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών που τη στηρίζουν.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν, πάντως, ότι μέρος των πρόσφατων πιέσεων στις μετοχές ημιαγωγών οφείλεται σε επενδυτές που ρευστοποιούν θέσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, με αποτίμηση που αγγίζει τα 1,8 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές της Oracle υποχωρούν κατά 9%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδιο άντλησης επιπλέον 20 δισ. δολαρίων μέσω μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,1% τον Μάιο σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν άνοδο 0,7%. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός χονδρικής διαμορφώθηκε στο 6,5%. Ο δομικός πληθωρισμός παραγωγού, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς για 0,5%.

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