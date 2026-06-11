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Ευρώ: Εν αναμονή της ΕΚΤ – Υποτονικό το δολάριο

Το ευρώ κινείται σταθεροποιητικά εν αναμονή της ΕΚΤ - Οι επενδυτές θα εστιάσουν στην συνέντευξη Τύπου της Λαγκάρντ

Συνάλλαγμα 11.06.2026, 12:27
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Ευρώ: Εν αναμονή της ΕΚΤ – Υποτονικό το δολάριο
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Σταθεροποιητικά κινείται το ευρώ κοντά στο κατώτατο σημείο του πρόσφατου εύρους του ενόψει της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια, ενώ οι αγορές γενικότερα παρακολουθούσαν με επιφύλαξη τις εξελίξεις στον Κόλπο.

Το ευρώ σημείωσε οριακή άνοδο στα 1,1551 δολάρια. Ωστόσο, παραμένει πιο κοντά στο 1,14 που είναι τα χαμηλά του στα μέσα Μαρτίου, , από το υψηλό του στα μέσα Απριλίου μετά τον πόλεμο, πάνω από 1,18 δολάρια.

Ο Lee Hardman, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG, μιλώντας στο Reuters επεσήμανε ότι η υποχώρηση του ευρώ στο κατώτερο άκρο του εύρους στο οποίο διαπραγματεύεται από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των προσδοκιών των εμπόρων για αυστηρότερη πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), καλύπτοντας τις αλλαγές στις προσδοκίες της ΕΚΤ που σημειώθηκαν νωρίτερα στη σύγκρουση.

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ αποτελεί εδώ και καιρό την προσδοκία των αγορών και αυτό σημαίνει ότι το κύριο επίκεντρο της συνάντησης για τους συμμετέχοντες στην αγορά θα είναι η ενημερωμένη πολιτική καθοδήγηση «δεδομένου ότι επί του παρόντος υπάρχει πιθανότητα περίπου 50:50 για διαδοχικές αυξήσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο» σημειώνει ο Hardman.

«Το ευρώ θα μπορούσε να αποδυναμωθεί ελαφρώς εάν η πρόεδρος Λαγκάρντ δεν σηματοδοτήσει ότι μια ακόμη αύξηση είναι στα σκαριά τον επόμενο μήνα. Θα είναι δύσκολο να πυροδοτηθεί μια επιθετική ανατιμολόγηση με τρεις αυξήσεις επιτοκίων που έχουν σχεδόν πλήρως προβλεφθεί για φέτος».

Η στερλίνα και το ιαπωνικό γιεν ήταν επίσης οριακά πιο σταθερά έναντι του δολαρίου την Πέμπτη, αν και οι κινήσεις ήταν συγκρατημένες. Η λίρα ήταν στα 1,3381 δολάρια, ενώ το γεν ήταν στα 160,5 ανά δολάριο, εξακολουθώντας να βρίσκεται σε επίπεδα στα οποία οι traders είναι ανήσυχοι για την πιθανότητα επίσημης παρέμβασης από το Τόκιο.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται επίσης να αυξήσει τα επιτόκια. Αν και ο Διοικητής Καζούο Ουέντα νοσηλεύτηκε για ιατρική περίθαλψη και θα χάσει τη συνεδρίαση πολιτικής στις 15 και 16 Ιουνίου.

Οι traders συνέχισαν επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, όπου οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν αεροπορικές επιθέσεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει αμέσως σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η Fed

Στο μείγμα για τους επενδυτές υπήρχαν επίσης στοιχεία της προηγούμενης ημέρας, που έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 4,2% το δωδεκάμηνο έως τον Μάιο, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2023, αν και ο  δομικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,2% κατά τη διάρκεια του μήνα μετά την άνοδο κατά 0,4% τον Απρίλιο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι οι πιέσεις στις τιμές από το ενεργειακό σοκ ενδέχεται να συγκρατηθούν.

Ωστόσο, οι traders προβλέπουν πλήρως μια αύξηση 25 μονάδων βάσης έως τον Δεκέμβριο, μια απότομη στροφή από τις προσδοκίες για δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος πριν από την έκρηξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Tani Fukui, ανώτερος διευθυντής παγκόσμιας οικονομικής και στρατηγικής αγοράς για την MetLife Investment Management, εκτιμά ότι η εικόνα του πληθωρισμού προσέφερε κάποια ανακούφιση, αλλά δεν ήταν επαρκής για να μετατοπίσει την ανοδική τάση της αγοράς.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Fed την επόμενη εβδομάδα, με μια ισχυρή πλειοψηφία οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters να προβλέπει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για το υπόλοιπο του 2026.

«Είναι σημαντικό για τον Γουόρς να σηματοδοτήσει μια σταθερή δέσμευση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, διαφορετικά η αγορά ομολόγων μπορεί να αντιδράσει αρνητικά» υπογραμμίζει ο Fukui της MetLife.

«Ενώ δεν χρειάζεται να σηματοδοτήσει επικείμενες αυξήσεις, πρέπει να αποδείξει ότι ο πληθωρισμός παραμένει σαφής προτεραιότητα».

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