Αγορά εργασίας: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι κορυφαίοι εργοδότες στην Ελλάδα καθορίζονται από την τεχνολογία, την ισχυρή ηγεσία και την καλή φήμη — χαρακτηριστικά τα οποία τα ταλέντα συνδέουν με τις θεμελιώδεις αξίες της επαγγελματικής εξέλιξης, της σωστής διοίκησης και της αξιοπιστίας, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η Randstad για το 2026.

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει κορυφαία εταιρεία την Παπαστράτος, και μάλιστα για έκτο διαδοχικό έτος

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει κορυφαία εταιρεία την Παπαστράτος, και μάλιστα για έκτο διαδοχικό έτος, η οποία θεωρείται ως ο ελκυστικότερος εργοδότης στην Ελλάδα για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Employer Brand της Randstad. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η φαρμακευτική εταιρεία DEMO, η οποία διατηρεί σταθερά τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες τα τελευταία χρόνια. Την πεντάδα συμπληρώνουν η εταιρεία Kaizen Gaming, που εισέρχεται για πρώτη φορά στη λίστα κατακτώντας την τέταρτη θέση, και η φαρμακευτική εταιρεία ELPEN, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται, επίσης, η φαρμακευτική εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ, η ΙΟΝ Α.Ε., η Lampsa Hotels, η Τράπεζα της Ελλάδος και η εταιρεία Σκλαβενίτης, η οποία διατηρείται σταθερά, σε όλα τα χρόνια της διεξαγωγής της έρευνας Randstad Employer Brand, ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς εργοδότες.

Πώς αξιολογούν οι εργαζόμενοι τον τρέχοντα εργοδότη τους σε σύγκριση με τον ιδανικό

Ο τρέχων εργοδότης καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε χαρακτηριστικά όπως το ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες και η καλή φήμη. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ματιά στους πέντε κορυφαίους παράγοντες του προφίλ του τρέχοντος εργοδότη αποκαλύπτει μια σαφή αναντιστοιχία με όσα αναζητούν ιδανικά οι εργαζόμενοι.

Παρότι το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στο προφίλ του ιδανικού εργοδότη, κατατάσσεται μόλις στην πέμπτη θέση στο προφίλ του τρέχοντος εργοδότη, με σχεδόν τους μισούς μόνο εργαζόμενους να αξιολογούν θετικά την εταιρεία τους. Το χάσμα είναι ακόμη πιο έντονο στην περίπτωση του ελκυστικού μισθού και των παροχών: παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας κατατάσσεται δεύτερος σε σημασία συνολικά, πέφτει στη δωδέκατη θέση στο προφίλ του τρέχοντος εργοδότη, με το ποσοστό ικανοποίησης να διαμορφώνεται στο 45% και να υποχωρεί γύρω στο 39% στις παλαιότερες γενιές.

Χαμηλές επιδόσεις καταγράφει επίσης και η επαγγελματική εξέλιξη, η οποία κατατάσσεται στην ένατη θέση, ενώ η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εμφανίζει ένα μικρότερο, αλλά εξίσου αξιοσημείωτο χάσμα.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι εργοδότες καταγράφουν ικανοποιητικές επιδόσεις σε χαρακτηριστικά που αφορούν τη φήμη τους, αλλά υστερούν στους βασικούς παράγοντες, ιδίως στις αποδοχές και την καθημερινή εργασιακή εμπειρία, γεγονός που τελικά περιορίζει την ελκυστικότητά τους ως εργοδότες επιλογής.

Αγορά εργασίας και σημαντικότερες πρόσθετες παροχές

Οι διευκολύνσεις που αφορούν την πολιτική αδειών και ο ελεύθερος χρόνος αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες στο πλαίσιο των πρόσθετων παροχών, ενώ ακολουθούν το πλάνο συνταξιοδότησης και η οικονομική ασφάλεια.

Η Gen X δίνει σταθερά τη μεγαλύτερη σημασία στις πέντε κυριότερες πρόσθετες παροχές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις επιπλέον ημέρες αδείας και τον ελεύθερο χρόνο, την οικονομική ασφάλεια, την υγεία και ευεξία, την άνεση και ευκολία πρόσβασης στον χώρο εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη. Αντίθετα, η Gen Z τείνει να αποδίδει συγκριτικά χαμηλότερη σημασία στο σύνολο των προσφερόμενων πρόσθετων παροχών. Διαφορές παρατηρούνται επίσης και ως προς το φύλο, με τις γυναίκες γενικά να αξιολογούν τις περισσότερες πρόσθετες παροχές ως πιο σημαντικές σε

σχέση με τους άνδρες.

Συνολικά, αυτό υποδηλώνει ότι οι προτάσεις αξίας εργοδότη (EVP) πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένες ανά κοινό: οι πρόσθετες παροχές αποτελούν ισχυρότερο στοιχείο διαφοροποίησης για τα μεγαλύτερα σε ηλικία στελέχη και τις γυναίκες, ενώ τα νεότερα ταλέντα ενδέχεται να ανταποκρίνονται περισσότερο σε προσφορές που εστιάζουν στην ανάπτυξη ή στην εμπειρία

Παράγοντες που ενισχύουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για το ταλέντο, με περίπου δύο στους τρεις να το αναδεικνύουν ως βασικό παράγοντα.

Ακολουθούν ο διαχειρίσιμος φόρτος εργασίας και οι προσδοκίες, ο ελεύθερος χρόνος, καθώς και οι ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Μεταξύ των γενεών, παρατηρείται πλήρης ταύτιση στην κατάταξη του ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος και του διαχειρίσιμου φόρτου εργασίας ως τον πρώτο και δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα για το work–life balance, με τη σημασία τους να αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

Η Gen Z ξεχωρίζει δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον ελεύθερο χρόνο (37%) και στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση (36%) σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία ταλέντα, ενώ αποδίδει μικρότερη σημασία στην κοινωνική και οικογενειακή υποστήριξη σε σχέση με τους Millennials και τη Gen X (25% έναντι περίπου 29%).

Μικρές διαφορές παρατηρούνται επίσης και ως προς το φύλο: το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και ο διαχειρίσιμος φόρτος εργασίας έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες (68% έναντι 65% και 45% έναντι 42%, αντίστοιχα).