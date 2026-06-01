Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 01.06.2026, 15:10
Ζήτημα χρόνου θεωρείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας 2023/970 για τη διαφάνεια των μισθών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Μία από τις κυριότερες, που φέρνει η ευρωπαϊκή ρύθμισης είναι στις αγγελίες εργασίας, αφού πλέον καθιστά υποχρεωτική την ενημέρωση των υποψηφίων για το ύψος του μισθού πριν από τη συνέντευξη.

Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας

Τούτο σημαίνει ότι οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν ξεκάθαρα τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης ήδη από την προκήρυξη ή, το αργότερο, πριν από τη διαδικασία συνέντευξης.

Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, αποφεύγοντας να μπαίνουν σε πολύωρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το οικονομικό σκέλος της θέσης.

Επιπλέον, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό, με το μέτρο στοχεύει στην εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Οι προβλέψεις της Οδηγίας

Τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσουν έως τις 7 Ιουνίου 2026 και εν συνεχεία θα πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών.

Οι εργοδότες που υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθολογικά στοιχεία θα πρέπει, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση αμοιβών όταν διαπιστώνεται διαφορά τουλάχιστον 5% στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων.

Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική όταν η διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικά, ουδέτερα, ως προς το φύλο κριτήρια και δεν έχει διορθωθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή των στοιχείων.

Επίσης, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους, καθώς και για τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές και τη μισθολογική εξέλιξη.

Για τις περιπτώσεις που εργοδότες δεν συμμοφώνονται, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα, υπολογισμένα βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών ή του συνολικού κόστους μισθοδοσίας κάθε εργοδότη.

Οι εξαιρέσεις

Οι εργοδότες με 250 ή περισσότερους εργαζομένους θα πρέπει έως τις 7 Ιουνίου 2027, και στη συνέχεια κάθε έτος, να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Εκείνοι με 150 έως 249 εργαζομένους θα υποβάλλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 2027 και ακολούθως ανά τριετία, ενώ οι επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζομένους έως τις 7 Ιουνίου 2031 και επίσης ανά τριετία.

Για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζομένους, η υποβολή στοιχείων θα γίνεται σε εθελοντική βάση.

