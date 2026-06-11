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OT FORUM – Φάμελλος: Στηρίζουμε την ΕΛΑΣ του Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε μιλώντας στο OT FORUM ότι η Κουμουνδούρου έχει ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξει το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

OT FORUM 11.06.2026, 19:10
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OT FORUM – Φάμελλος: Στηρίζουμε την ΕΛΑΣ του Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι η απόφαση της ΚΕ του κόμματος είναι να στηρίξει την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ξεκάθαρη και προχωρημένη απόφαση. Αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα και αποφάσισε να στηρίξει» σημείωσε ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στους Δημήτρη Μανιάτη, Αναστασία Γιάμαλη και Γιάννη Αγουρίδη.

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλήφθηκαν ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «είναι ένα θετικό εγχείρημα το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής απάντησης απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη γι’ αυτό το λόγο το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ήταν «στρατηγικό λάθος» η αντιπαράθεση μαζί του, τονίζοντας ότι σκοπός είναι να υπάρχει στις επόμενες εκλογές «μία ευρεία προοδευτική πρόταση για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Και αποφασίσαμε και μια σειρά βήματα, για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές μία -αν θέλετε- μία ευρεία προοδευτική πρόταση για να πέσει το καθεστώς, γιατί για να πέσει το καθεστώς χρειάζεται πράγματι ισχυρή δυναμική. Άρα δεν έμεινε μόνο στην αξιολόγηση της συμπτωματικής κατάστασης η απόφασή μας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας: «Δεν είμαστε παρατηρητές, θέλουμε να συμβάλουμε σε αυτήν, για να εκφραστεί ταυτόχρονα και μια ενωτική απάντηση. Το καθεστώς χρειάζεται απάντηση και οι πολίτες λένε το εξής, γιατί πολλοί λένε «σε ποιους απευθύνεται αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής;». Απευθύνεται στους πολίτες. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε. Είμαστε δίπλα, δεν είμαστε απέναντι στο εγχείρημα. Και στο ερώτημα «γιατί δεν είστε μαζί;», εμείς τους λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη ανέλαβε την ευθύνη, απάντησε από τώρα θετικά, γιατί βλέπουμε πώς εξελίσσεται η συζήτηση και το κοινωνικό ενδιαφέρον, και είμαστε δίπλα στο εγχείρημα».

Κοινό ψηφοδέλτιο;

Στο ερώτημα αν θα υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι από την αρχή της προεδρίας του στην Κουμουνδούρου είχε μιλήσει για ενωτικό ψηφοδέλτιο της Αριστεράς.

«Εγώ από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα την ευθύνη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, είχα τοποθετηθεί λέγοντας ότι πρέπει να μην υπάρχουν αυτόνομα ψηφοδέλτια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, και είχα προτείνει τότε να είναι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά» σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος έχει κάνει εδώ και καιρό «την υπέρβαση, και του κομματικού εγωισμού, και των κομματικών ορίων, και της άρνησης μιας λογικής του να ασχολούμαστε με την καρέκλα μας».

«Η υπέρβαση από μένα έχει γίνει, και από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει. Θέλουμε ενωτικό ένα ψηφοδέλτιο και αναγνωρίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας αναλάβει μπορεί να συμβάλει στο να υπάρχει αντίπαλο δέος στον κ. Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν οι πολίτες λένε ‘θα έχουμε απάντηση στον κ. Μητσοτάκη για να τον ρίξουμε;’, εμείς τους λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη ανέλαβε την ευθύνη, απάντησε από τώρα θετικά, γιατί βλέπουμε πώς εξελίσσεται η συζήτηση και το κοινωνικό ενδιαφέρον, και είμαστε δίπλα στο εγχείρημα» πρόσθεσε.

«Θα δουλέψω η ενωτική προτεραιότητα, αυτή η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, αξιοποιώντας την καθοριστική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να έχει δώσει αποτελέσματα πολύ πριν την ΔΕΘ» συμπλήρωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ

Μιλώντας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος διέψευσε κάθε σενάριο διάλυσης του κόμματος. «Αρνήθηκα και ξεκαθάρισα οποιαδήποτε σκέψη περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό που διεκδικούμε είναι η συνέχεια των ιδεών της Αριστεράς, λέω λοιπόν ξεκάθαρα ότι σε αυτή την προοπτική την οποία θέσαμε με αυτή την απόφαση περιλαμβάνεται και η συνέχεια των ιδεών της Αριστεράς» πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν στο χώρο της Αριστεράς, ώστε να επιτευχθεί η ανατροπή του σκηνικού στις επόμενες εκλογές, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει με κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια.

«Το κόμμα χρησιμοποιείται και αξιοποιείται για την υπεράσπιση των αναγκών της κοινωνίας. Αν δεν υπερασπίζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και δεν απαντάει στα ερωτήματα ‘τι κάνουμε σήμερα;’, ‘ποια είναι η πολιτική πρόταση;’, αρχίζει και αμφισβητείται από την κοινωνία. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Την υπηρετούμε και θέλουμε να συμβάλουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε. Και προφανώς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι ώστε και η συνέχεια να αξιοποιηθεί και να υπάρχει, αλλά και ο πολίτης να έχει απαντήσεις» υπγοράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στα ερωτήματα των Δημήτρη Μανιάτη, Αναστασίας Γιάμαλη και Γιάννη Αγουρίδη.

«Η αλλοίωση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η αλλοίωση δηλαδή της απόφασης να είμαστε μαζί, δεν απαντάει στους πολίτες που λένε ‘πώς θα γλιτώσουμε από τον κ. Μητσοτάκη’. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός μας σκοπός και η βασική μας έννοια» συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος.

Το τηλεφώνημα στον Τσίπρα

Όταν ο κ. Φάμελλος ρωτήθηκε αν έχει καιρό να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και το κόμμα έχουν επιλέξει να μην κάνουν κρυφές συμφωνίες και συζητήσεις.

«Η προσωπική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή. Και η πολιτική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή. Και τα τηλέφωνα δεν είναι κλειστά. Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται με ιδιωτικούς όρους μία συζήτηση η οποία ενδιαφέρει τους πολίτες» ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε δημόσια να τοποθετηθεί για να μην υπάρχει κανένα ερώτημα για το μέλλον του κόμματος.

«Και βέβαια πρέπει να σας πω, ότι απορρίφθηκαν και μια σειρά τροπολογίες που βάζαν άλλα ερωτήματα και άλλα ζητήματα, όπως η πρόταση να ετοιμάσουμε plan b… απορρίφθηκε. Να μην αποφασίσουμε στήριξη αλλά να πάμε σε μία συζήτηση, ας την πω έτσι, προγραμματική… απορρίφθηκε» συμπλήρωσε σχετικά με τις προτάσεις που είχε καταθέσει στα όργανα του κόμματος η πλευρά των Πολάκη – Παππά – Δούρου.

«Όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις ένα σκάνδαλο της ΝΔ»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στα φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρούνται στη χώρα, με την κυβέρνηση να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για αυτά. «Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι πολίτες λένε ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφθοράς, αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνεται είναι ψηλά τα θέματα, όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ταμπέλα του κ. Μητσοτάκη είναι το ρουσφέτι σε όλες τις διαστάσεις, οι εξυπηρετήσεις παντού, άρα η καταπάτηση του κράτους δικαίου και η καταπάτηση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών», συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος.

«Το σκάνδαλο των πολεοδομιών -που απ’ ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, συνδέεται και με παραιτήσεις γενικών γραμματέων- είναι πρώτα απ’ όλα ένα σκάνδαλο το οποίο πρέπει να το διαλευκάνει η Δικαιοσύνη και άμεσα. Οφείλω να σας πω όμως ότι στην πολιτική σφαίρα, στη Βουλή, μπήκανε πάρα πολλά ζητήματα για προβλήματα που δημιουργούνται στη δόμηση και στην πολεοδομία εξαιτίας επιλογών της κυβέρνησης» τόνισε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας: «Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, η αλλαγή των όρων δόμησης γύρω από οικισμούς, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια τα οποία καθυστερούν. Δηλαδή, η έλλειψη κράτους δικαίου, να το πω έτσι, που υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση και στα θέματα της πολεοδομίας, χωροταξίας».

Στρεβλό το μοντέλο της «οικονομίας Μητσοτάκη»

Μιλώντας για την οικονομία, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι «ο κάθε πολίτης στη χώρα μας, με την κυβέρνηση των ‘επιτυχημένων’, των ‘αρίστων’, έχει το χαμηλότερο εισόδημα, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη».

«Αυξάνεται η ανεργία, υπήρχε ένα αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνεται η ανεργία, ξέρετε ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι για μαγειρεμένα νούμερα, άλλα λέει η Eurostat ή η ΕΛΣΤΑΤ, άλλα λέει η ΔΥΠΑ. Αυξάνεται η ανεργία τώρα, παρότι ξεκινάμε τουριστική σεζόν. Τα τελευταία μηνύματα το αποδείξανε. Ταυτόχρονα έχουμε μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο συναλλαγών. Πώς γίνεται δηλαδή η οικονομία να ‘τρέχει’ με 1.000 αλλά το ισοζύγιο συναλλαγών, δηλαδή οι εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές, να αυξάνονται με πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό; Αυτό δίνει ένα μεγάλο ερώτημα: ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο; Αυξάνονται οι επενδύσεις σε τι; Στο να αγοράζουν κάποιοι ‘κόκκινα’ δάνεια, γιατί κάποια στιγμή στις ξένες επενδύσεις μετρούσανε την αγορά των εταιρειών των funds. Έτσι; Αυτό δεν είναι οικονομία! Ούτε το real estate είναι οικονομία αν δεν έχεις πραγματικό προϊόν, αν δεν έχεις πρωτογενή τομέα…» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Την ώρα που ερημώνει η ύπαιθρος, που έχουμε σοβαρά προβλήματα ζωονόσων, που αμφισβητούνται τα κτηνοτροφικά προϊόντα σε όλη την Ελλάδα και πλέον και στα νησιά… Όταν δεν έχεις δηλαδή βιομηχανική πολιτική, και αποκεντρωμένη βιομηχανική πολιτική, πώς θα αναπτυχθεί η Ελλάδα; Αυτό είναι ένα στρεβλό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς δίνει πάρα πολλά σε πολύ λίγους, δεν φορολογεί με επάρκεια τα μερίσματα και δεν τροφοδοτεί την οικονομία με ανάπτυξη» συμπλήρωσε.

Προβληματικές οι δηλώσεις Πιερρακάκη για τα funds

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε και την τοποθέτηση του υπουργού Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες και τα funds.

«Βαθιά προβληματική τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών, και απαράδεκτη για υπουργό, πολύ δε περισσότερο για πρόεδρο του Eurogroup» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας τα βέλη του κατά του αρμόδιου υπουργού.

«Κύριε Πιερρακάκη, είστε υπουργός των πολιτών και όχι των funds και των servicers. Δεν είστε υπουργός των ελίτ, αλλά των Ελλήνων και των Ελληνίδων, καταλαβαίνω ότι είστε σε μια κυβέρνηση διαφθοράς και σκανδάλων, αλλά υπάρχουν και όρια στη δημοκρατία» πρόσθεσε.

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Λίγες ώρες μετα τον υπουργό Αμυνας Τζον Χίλεϊ, παραιτήθηκε και ο υπουργος Ενοπλων Δυνάμεων Αλ Κάρνς - Βολές για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες

ΗΠΑ: Η συμφωνία με το Ιραν ίσως υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, λέει ο Τραμπ
World
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Συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ

Το Ιράν απαντά ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει οριστικά - Τι προβλέπει η συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Focus Bari: Δύο στους τρεις καταναλωτές διαβάζουν κριτικές πριν αγοράσουν
Business

Τι απομακρύνει τους καταναλωτές [γραφήματα]

Η εξυπηρέτηση παραμένει κυρίαρχο στοιχείο για τους καταναλωτές - Ποιες ηλικιακές κατηγορίες εκφράζουν συχνότερα της δυσαρέσκειά τους - Τι δείχνει έρευνα της Focus Bari

Euronext Athens: Εγκρίθηκε απο τη ΓΣ η διανομή μερίσματος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Εγκρίθηκε απο τη ΓΣ της Euronext Athens η διανομή μερίσματος

Στις 30 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή

OT FORUM: Το μέλλον ανήκει στα Media που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands και επενδύσεις στην τεχνολογία
OT FORUM

Το μέλλον ανήκει στα Media που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands και επενδύσεις στην τεχνολογία

Την επόμενη ημέρα στα Media «σκιαγράφησαν» στο 7ο OT FORUM οι κ.κ. Πέννυ Λάγκα Commercial Director Publishing – Αlter Ego Media, Κατερίνα Σάββα CEO The Newtons Laboratory και Θάνος Τρούπκος Managing Director AdLink

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