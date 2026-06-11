OT FORUM – Σταμπουλίδης: Το Υπερταμείο ως επιταχυντής ανάπτυξης

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Το Υπερταμείο αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο ανάπτυξης για τη χώρα, με έμφαση στην περιφέρεια, την ωρίμανση μεγάλων έργων και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής CEO Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στο 7o OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο, η συμβολή του φορέα είναι καθοριστική σε παρεμβάσεις που αφορούν υποδομές, υγεία, πολιτική προστασία και μεταφορές, με σημαντικό μέρος των επενδύσεων να κατευθύνεται εκτός Αττικής.

Συζητώντας με τον διευθυντή σύνταξης του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Χρήστο Κολώνα, και τον δημοσιογράφο Γιάννη Αγουρίδη για τον ρόλο του Υπερταμείου, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι η περιφέρεια υστερεί παραδοσιακά σε δείκτες ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη συμβολή φορέων που διαθέτουν άμεση σχέση με έργα και υποδομές στην περιφέρεια. Όπως είπε, το Υπερταμείο βρίσκεται ανάμεσα στους λίγους οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τον σχεδιασμό με την υλοποίηση παρεμβάσεων σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις και έργα πυρασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι από συνολικό προϋπολογισμό 2,9 δισ. ευρώ, περίπου 1 δισ. κατευθύνθηκε στην περιφέρεια. Η κατανομή αυτή, όπως υποστήριξε, ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο του Υπερταμείου, το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως επιταχυντής έργων και ως μέτοχος που δημιουργεί υπεραξία για το Δημόσιο και την οικονομία.

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Έργα που παραδίδονται

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή CEO, το Υπερταμείο βρίσκεται στη φάση παράδοσης έργων αντίστοιχης αξίας με τον αρχικό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας ότι ο στόχος της υλοποίησης επιτυγχάνεται στην πράξη. Μεταξύ των παρεμβάσεων που ξεχώρισε περιλαμβάνονται βαρύ υλικό πυρόσβεσης, αεροσκάφη επιτήρησης και διάσωσης, πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα AntiNero, το οποίο αφορά καθαρισμούς δασών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, στο πλαίσιο της θωράκισης της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες για υπουργεία, με στόχο — όπως ειπώθηκε — να «πάμε παρακάτω τη χώρα» μέσα από έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο κ. Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι η εικόνα αυτή αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του μοντέλου διαχείρισης που ακολουθεί το Υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός φορέας δημοπράτησης μεγάλων έργων και σύνδεσης της χρηματοδότησης με απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ

Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική του Υπερταμείου έχει και η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, θυγατρική με τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία στο χαρτοφυλάκιο του φορέα. Όπως επισημάνθηκε, ωστόσο, δεν είναι όλα τα ακίνητα αξιοποιήσιμα με τον ίδιο τρόπο ή στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο ένα σαφές ξεκαθάρισμα του χαρτοφυλακίου.

Στόχος, όπως περιγράφηκε από τον κ. Σταμπουλίδη, είναι να προσδιοριστεί ποια ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, ποια χρειάζονται πρόσθετη ωρίμανση και ποια δεν προσφέρονται για εμπορική ή αναπτυξιακή εκμετάλλευση. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και να μην παραμένει κανένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς χρήση.

Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη λογική ενεργητικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, με το Υπερταμείο να επιδιώκει να μετατρέψει αδρανή περιουσιακά στοιχεία σε αναπτυξιακά εργαλεία. Η αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ θεωρείται έτσι όχι μόνο ζήτημα δημοσιονομικής απόδοσης, αλλά και μοχλός τοπικής ανάπτυξης, ειδικά σε περιοχές όπου τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό ή τις δημόσιες υποδομές.

Το μάθημα του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι επρόκειτο για μια ad hoc λειτουργία που δημιουργήθηκε λόγω των αναγκών που προέκυψαν μετά την πανδημία του κορονοϊού. Όπως ανέφερε, το σχήμα αυτό έδειξε ότι οι χώρες μπορούν να υλοποιήσουν έργα που έχουν σχεδιαστεί, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθαρό θεσμικό πλαίσιο και διοικητική ταχύτητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα θετικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, καθώς σημαντικό μέρος της καθυστέρησης και της γραφειοκρατίας προέρχεται από τις διαδικασίες των Βρυξελλών. Σύμφωνα με την ίδια λογική, η εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για ένα νέο μοντέλο υλοποίησης επενδύσεων και έργων στην Ευρώπη.

Δισεκατομμύρια σε ωρίμανση

Σημαντικό στοιχείο του σημερινού ρόλου του Υπερταμείου είναι, σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, ότι λειτουργεί ως ο φορέας που δημοπρατεί μεγάλα έργα, έχοντας ήδη σε φάση ωρίμανσης επιπλέον έργα ύψους 9 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το αποτύπωμα του οργανισμού δεν περιορίζεται στην εκτέλεση ήδη δρομολογημένων παρεμβάσεων, αλλά επεκτείνεται και στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς δημόσιων επενδύσεων.