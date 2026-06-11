 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

OT FORUM – Σταμπουλίδης: Το Υπερταμείο ως επιταχυντής ανάπτυξης

Ο Αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανέδειξε από το 7ο ΟΤ Forum τον ρόλο του φορέα σε έργα περιφέρειας, υγείας, πολιτικής προστασίας και υποδομών

OT FORUM 11.06.2026, 18:05
Σχολιάστε
OT FORUM – Σταμπουλίδης: Το Υπερταμείο ως επιταχυντής ανάπτυξης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Υπερταμείο αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο ανάπτυξης για τη χώρα, με έμφαση στην περιφέρεια, την ωρίμανση μεγάλων έργων και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής CEO Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στο 7o OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο, η συμβολή του φορέα είναι καθοριστική σε παρεμβάσεις που αφορούν υποδομές, υγεία, πολιτική προστασία και μεταφορές, με σημαντικό μέρος των επενδύσεων να κατευθύνεται εκτός Αττικής.

Συζητώντας με τον διευθυντή σύνταξης του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Χρήστο Κολώνα, και τον δημοσιογράφο Γιάννη Αγουρίδη για τον ρόλο του Υπερταμείου, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι η περιφέρεια υστερεί παραδοσιακά σε δείκτες ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη συμβολή φορέων που διαθέτουν άμεση σχέση με έργα και υποδομές στην περιφέρεια. Όπως είπε, το Υπερταμείο βρίσκεται ανάμεσα στους λίγους οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τον σχεδιασμό με την υλοποίηση παρεμβάσεων σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις και έργα πυρασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι από συνολικό προϋπολογισμό 2,9 δισ. ευρώ, περίπου 1 δισ. κατευθύνθηκε στην περιφέρεια. Η κατανομή αυτή, όπως υποστήριξε, ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο του Υπερταμείου, το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως επιταχυντής έργων και ως μέτοχος που δημιουργεί υπεραξία για το Δημόσιο και την οικονομία.

Έργα που παραδίδονται

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή CEO, το Υπερταμείο βρίσκεται στη φάση παράδοσης έργων αντίστοιχης αξίας με τον αρχικό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας ότι ο στόχος της υλοποίησης επιτυγχάνεται στην πράξη. Μεταξύ των παρεμβάσεων που ξεχώρισε περιλαμβάνονται βαρύ υλικό πυρόσβεσης, αεροσκάφη επιτήρησης και διάσωσης, πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα AntiNero, το οποίο αφορά καθαρισμούς δασών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, στο πλαίσιο της θωράκισης της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες για υπουργεία, με στόχο — όπως ειπώθηκε — να «πάμε παρακάτω τη χώρα» μέσα από έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο κ. Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι η εικόνα αυτή αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του μοντέλου διαχείρισης που ακολουθεί το Υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός φορέας δημοπράτησης μεγάλων έργων και σύνδεσης της χρηματοδότησης με απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ

Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική του Υπερταμείου έχει και η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, θυγατρική με τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία στο χαρτοφυλάκιο του φορέα. Όπως επισημάνθηκε, ωστόσο, δεν είναι όλα τα ακίνητα αξιοποιήσιμα με τον ίδιο τρόπο ή στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο ένα σαφές ξεκαθάρισμα του χαρτοφυλακίου.

Στόχος, όπως περιγράφηκε από τον κ. Σταμπουλίδη, είναι να προσδιοριστεί ποια ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, ποια χρειάζονται πρόσθετη ωρίμανση και ποια δεν προσφέρονται για εμπορική ή αναπτυξιακή εκμετάλλευση. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και να μην παραμένει κανένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς χρήση.

Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη λογική ενεργητικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, με το Υπερταμείο να επιδιώκει να μετατρέψει αδρανή περιουσιακά στοιχεία σε αναπτυξιακά εργαλεία. Η αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ θεωρείται έτσι όχι μόνο ζήτημα δημοσιονομικής απόδοσης, αλλά και μοχλός τοπικής ανάπτυξης, ειδικά σε περιοχές όπου τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό ή τις δημόσιες υποδομές.

Το μάθημα του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι επρόκειτο για μια ad hoc λειτουργία που δημιουργήθηκε λόγω των αναγκών που προέκυψαν μετά την πανδημία του κορονοϊού. Όπως ανέφερε, το σχήμα αυτό έδειξε ότι οι χώρες μπορούν να υλοποιήσουν έργα που έχουν σχεδιαστεί, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθαρό θεσμικό πλαίσιο και διοικητική ταχύτητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα θετικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, καθώς σημαντικό μέρος της καθυστέρησης και της γραφειοκρατίας προέρχεται από τις διαδικασίες των Βρυξελλών. Σύμφωνα με την ίδια λογική, η εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για ένα νέο μοντέλο υλοποίησης επενδύσεων και έργων στην Ευρώπη.

Δισεκατομμύρια σε ωρίμανση

Σημαντικό στοιχείο του σημερινού ρόλου του Υπερταμείου είναι, σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, ότι λειτουργεί ως ο φορέας που δημοπρατεί μεγάλα έργα, έχοντας ήδη σε φάση ωρίμανσης επιπλέον έργα ύψους 9 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το αποτύπωμα του οργανισμού δεν περιορίζεται στην εκτέλεση ήδη δρομολογημένων παρεμβάσεων, αλλά επεκτείνεται και στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς δημόσιων επενδύσεων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγορά προβλέψεων: Τα στοιχήματα για τον νικητή του Μουντιάλ ανεβαίνουν στα 2 δισ. δολάρια
World

Στα 2 δισ. τα στοιχήματα για τον νικητή του Μουντιάλ
OpenAI: Εξετάζει δραστικές μειώσεις τιμών, προβλέποντας μάχη για χρήστες με την Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Η OpenAI ρίχνει τις τιμές για να αυξήσει τους χρήστες
Ryanair: Έρευνα για χρεώσεις στους γονείς που κάθονται με τα παιδιά τους
World

Ryanair: Έρευνα για χρεώσεις στους γονείς που κάθονται με τα παιδιά τους
Βρετανία: Η πτώση της αγοράς κατοικίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης
World

Φρενάρει η πτώση στη βρετανική αγορά κατοικίας
Wall Street: «Άλμα» άνω των 900 μονάδων για τον Dow μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ
Wall Street

«Άλμα» άνω των 900 μονάδων για τον Dow Jones μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ
Apollo: Στέλεχος λέει ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια «ξεσάλωσαν λίγο»
World

Στέλεχος της Apollo «καρφώνει» τα ιδιωτικά κεφάλαια για... ξεσάλωμα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

Νήμα ενός... αιώνα

Χρέη: Ποιοι οφειλέτες βγαίνουν από το στόχαστρο – Η «παγίδα» με την ενημερότητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σβήνει παλιά χρέη η εφορία - Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στο «ψυγείο» βάζει η εφορία 6 δισ. ευρώ παλιά χρέη - Το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια

Ανδρομάχη Παύλου
Εισφορά αλληλεγγύης: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού σχεδιάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: «Παράθυρο αλλαγών» στην εισφορά αλληλεγγύης

Συζητήθηκε χθες η σχετική προσφυγή συνταξιούχου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Σενάριο τροποποίησης των κλιμακίων έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση

Κώστας Παπαδής
Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς
Economy

Ώρα αποφάσεων για τα χωροταξικά που... διχάζουν

Από «κόσκινο» τα νέα χωροταξικά Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας– Οι κόκκινες γραμμές και οι ενστάσεις

Μάχη Τράτσα
Όμιλος Ηρακλής: Ζήτημα λίγων ημερών η σκυροδέτηση του Riviera Tower – Τι τζίρο προβλέπει για το 2026
Business

«Μπαίνει το καπάκι» στο Riviera Tower - Τα σχέδια του «Ηρακλή»

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και EBITDA αναμένει ο Όμιλος Ηρακλής το 2026 - Η στρατηγική επιλογή των βιώσιμων υλικών και τα πλάνα για νέες επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Further Ventures: Συνδέει το μέλλον της ναυτιλίας με την τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Further Ventures: Συνδέει τη ναυτιλία με την ΑΙ

Το Further Ventures που δημιουργείται στην Ελλάδα φέρνει σε κοινό διάλογο τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικά ομόλογα: Τι μήνυμα στέλνουν στο Γουόρς
Ομόλογα

Το μήνυμα των ομολόγων στον Γουόρς

Η άνοδος της απόδοσης των διετών, η επέκταση σε όλη την καμπύλη δημιουργούν ένα ηλεκτρισμένο σκηνικό για τη Fed του Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Partners

Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της ΑΙ

Μια συμφωνία τεχνολογικού αφοπλισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα έκανε όλους να αισθάνονται πιο ασφαλείς

Martin Wolf
Περισσότερα από OT FORUM
OT FORUM: 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Στο επίκεντρο η παραγωγική Ελλάδα
OT FORUM

7o OT FORUM: Η παραγωγική Ελλάδα στο επίκεντρο

Ολα όσα συζητήθηκαν κατά την πρώτη μέρα του 7ου OT FORUM για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την ενέργεια, την πολιτική

OT FORUM: Το μέλλον ανήκει στα Media που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands και επενδύσεις στην τεχνολογία
OT FORUM

Το μέλλον ανήκει στα Media που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands και επενδύσεις στην τεχνολογία

Την επόμενη ημέρα στα Media «σκιαγράφησαν» στο 7ο OT FORUM οι κ.κ. Πέννυ Λάγκα Commercial Director Publishing – Αlter Ego Media, Κατερίνα Σάββα CEO The Newtons Laboratory και Θάνος Τρούπκος Managing Director AdLink

OT FORUM – Κατσίμπερη (NAK Insurance): Δεν πουλάμε απλά, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης
OT FORUM

Κατσίμπερη (NAK Insurance): Δεν πουλάμε απλά, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Η γενική διευθύντρια της NAK Insurance Brokers, Όλγα Κατσίμπερη, ανέδειξε στο 7ο ΟΤ Forum την ιστορία τριών γενεών και τη σταθερή φιλοσοφία της εταιρείας

OT FORUM – Σεκερίνσκα (ΝΑΤΟ): Η ειρήνη δεν είναι πια δεδομένη. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρή Συμμαχία – Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά
OT FORUM

Σεκερίνσκα (NATO): Η ειρήνη δεν είναι πια δεδομένη

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, μίλησε στο OT FORUM για τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις, τον μεταβαλλόμενο ρόλο της Συμμαχίας και τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ

OT FORUM – Στυλιανός Ηλιάδης (CrediaBank): Στόχος μας η στήριξη της μικρής επιχείρησης
OT FORUM

Ηλιάδης (CrediaBank): Στόχος μας η στήριξη της μικρής επιχείρησης

Ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking and Wealth Management Officer της CrediaBank, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM: Δημογραφικό, επενδύσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της συζήτησης για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Πώς δημογραφικό και επενδύσεις θα κρίνουν το μέλλον των επιχειρήσεων

Ο καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης μιλούν για τις προκλήσεις του δημογραφικού και την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Φάμελλος: Στηρίζουμε την ΕΛΑΣ του Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη
OT FORUM

Φάμελλος: Στηρίζουμε την ΕΛΑΣ του Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε μιλώντας στο OT FORUM ότι η Κουμουνδούρου έχει ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξει το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

Latest News
Αγορά προβλέψεων: Τα στοιχήματα για τον νικητή του Μουντιάλ ανεβαίνουν στα 2 δισ. δολάρια
World

Στα 2 δισ. τα στοιχήματα για τον νικητή του Μουντιάλ

Τα στοιχήματα για το ποια χώρα θα θριαμβεύσει θα μπορούσαν να γίνουν η μεγαλύτερη αγορά προβλέψεων στην ιστορία της Polymarket

OpenAI: Εξετάζει δραστικές μειώσεις τιμών, προβλέποντας μάχη για χρήστες με την Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Η OpenAI ρίχνει τις τιμές για να αυξήσει τους χρήστες

Η OpenAI μπορεί να μειώσει τις τιμές για τα tokens, την κεντρική μονάδα για τη μέτρηση του κόστους της τεχνητής νοημοσύνης, αν και οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη

Ryanair: Έρευνα για χρεώσεις στους γονείς που κάθονται με τα παιδιά τους
World

Ryanair: Έρευνα για χρεώσεις στους γονείς που κάθονται με τα παιδιά τους

Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου διερευνά εάν η πολιτική της Ryanair παραβιάζει το δίκαιο των καταναλωτών

Βρετανία: Η πτώση της αγοράς κατοικίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης
World

Φρενάρει η πτώση στη βρετανική αγορά κατοικίας

Η επιβράδυνση στην αγορά κατοικιών στη Βρετανία φαίνεται να έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο της, σύμφωνα με μια σημαντική έρευνα

Wall Street: «Άλμα» άνω των 900 μονάδων για τον Dow μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ
Wall Street

«Άλμα» άνω των 900 μονάδων για τον Dow Jones μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ

Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης, ωθούμενη τόσο από την άνοδο των ημιαγωγών όσο και από τις ανακοινώσεις Τραμπ για το Ιράν

Apollo: Στέλεχος λέει ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια «ξεσάλωσαν λίγο»
World

Στέλεχος της Apollo «καρφώνει» τα ιδιωτικά κεφάλαια για... ξεσάλωμα

Θα υπάρξει ένα «τίμημα που θα πληρώσει» ο κλάδος μετά την ευφορία του 2017-22, προειδοποιεί ο Σκοτ Κλάινμαν της Apollo

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιες ρυθμίσεις είναι προ των πυλών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα χρέη σας - Τα νέα μέτρα

Ποια ληξιπρόθεσμα χρέη μπορούν να ενταχθούν προς την εφορία και ποια στα ασφαλιστικά ταμεία

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετική η Citi – Βλέπει τον Stoxx 600 στις 700 μονάδες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετική η Citi για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Βλέπει τον Stoxx 600 στις 700 μονάδες

Η Citi θεωρεί ότι η άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θα προέλθει κυρίως από τη βελτίωση των εταιρικών κερδών

UBS: Προτείνει επιλεκτική στρατηγική στις ευρωπαϊκές μετοχές
Markets

Επιλεκτική στρατηγική συστήνει η UBS στις ευρωπαϊκές μετοχές

H UBS εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια ανόδου για τις ευρωπαϊκές μετοχές, στηριζόμενα σε αύξηση κερδών περίπου 25% την επόμενη διετία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
OT FORUM: 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Στο επίκεντρο η παραγωγική Ελλάδα
OT FORUM

7o OT FORUM: Η παραγωγική Ελλάδα στο επίκεντρο

Ολα όσα συζητήθηκαν κατά την πρώτη μέρα του 7ου OT FORUM για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την ενέργεια, την πολιτική

OT FORUM – Φαναράς, Μαραντζίδης, Βαρδουλάκης: Η στρατηγική Τσίπρα, οι προοπτικές του ΠΑΣΟΚ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό
OT FORUM

Η στρατηγική Τσίπρα, οι προοπτικές του ΠΑΣΟΚ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό

Ο Στράτος Φαναράς, ο Νίκος Μαραντζίδης και ο Ευτύχης Βαρδουλάκης ανέλυσαν στο OT FORUM τις μεταβολές στις πολιτικές συμπεριφορές, την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και τις τάσεις που διαμορφώνουν το νέο τοπίο του πολιτικού συστήματος

Βρετανία: Παραίτηση του υπουργού Αμυνας με… πυρά στην κυβέρνηση
World
Upd: 23:17

Και άλλη παραίτηση μετά τα... πυρά του Βρετανού υπουργού Αμυνας

Λίγες ώρες μετα τον υπουργό Αμυνας Τζον Χίλεϊ, παραιτήθηκε και ο υπουργος Ενοπλων Δυνάμεων Αλ Κάρνς - Βολές για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες

ΗΠΑ: Η συμφωνία με το Ιραν ίσως υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, λέει ο Τραμπ
World
Upd: 23:54

Συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ

Το Ιράν απαντά ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει οριστικά - Τι προβλέπει η συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Focus Bari: Δύο στους τρεις καταναλωτές διαβάζουν κριτικές πριν αγοράσουν
Business

Τι απομακρύνει τους καταναλωτές [γραφήματα]

Η εξυπηρέτηση παραμένει κυρίαρχο στοιχείο για τους καταναλωτές - Ποιες ηλικιακές κατηγορίες εκφράζουν συχνότερα της δυσαρέσκειά τους - Τι δείχνει έρευνα της Focus Bari

Euronext Athens: Εγκρίθηκε απο τη ΓΣ η διανομή μερίσματος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Εγκρίθηκε απο τη ΓΣ της Euronext Athens η διανομή μερίσματος

Στις 30 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή

OT FORUM: Το μέλλον ανήκει στα Media που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands και επενδύσεις στην τεχνολογία
OT FORUM

Το μέλλον ανήκει στα Media που θα συνδυάσουν αξιοπιστία, ισχυρά brands και επενδύσεις στην τεχνολογία

Την επόμενη ημέρα στα Media «σκιαγράφησαν» στο 7ο OT FORUM οι κ.κ. Πέννυ Λάγκα Commercial Director Publishing – Αlter Ego Media, Κατερίνα Σάββα CEO The Newtons Laboratory και Θάνος Τρούπκος Managing Director AdLink

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies