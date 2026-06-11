OT FORUM – Διονύσης Τσίτος (Volton – Orizon): Η AI μεταμορφώνει τις εταιρείες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

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Στο 7ο OT FORUM, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Ο Διονύσης Τσίτος, Managing Director των Volton A.E. και Orizon A.E. , μιλώντας στους δημοσιογράφους Αλέξανδρο Κλώσσα, Γιάννη Αγουρίδη και Αθανασία Ακρίβου, ανέδειξε πώς η AI δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση, αλλά επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του πελάτη και αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων.

OT FORUM: AI, ενέργεια και πελάτης: Το νέο τρίπτυχο του μετασχηματισμού

Ο κ. Τσίτος είπε ότι το βασικό πρόβλημα του κλάδου διεθνώς είναι η πολυπλοκότητα: Οι δύσκολα κατανοητοί λογαριασμοί, οι χρονοβόρες διαδικασίες και οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση.

Όπως τόνισε, αυτό είναι μια πραγματικότητα που ταλαιπωρεί τον καταναλωτή εδώ και χρόνια.

Η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον ίδιο, έρχεται να ανατρέψει αυτό το μοντέλο, όχι απλώς αυτοματοποιώντας διαδικασίες αλλά αφαιρώντας την πολυπλοκότητα από την εμπειρία του πελάτη, μειώνοντας τον χρόνο εξυπηρέτησης και δημιουργώντας εξατομικευμένες προτάσεις, που είναι βασισμένες στο προφίλ χρήσης.

Η ΑΙ αυτοματοποιεί τις δαδικασίες και αφαιρεί την πολυπλοκότητα από την εμπειρία των καταναλωτών

Από την παραγωγικότητα στο νέο μοντέλο διοίκησης

Αναφερόμενος στη χρήση AI στο εσωτερικό των εταιρειών, ο κ. Τσίτος λέει ότι αρχικά η έμφαση δόθηκε στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην πορεία, ωστόσο, ο πραγματικός αντίκτυπος αποδεικνύεται βαθύτερος, καθώς μετασχηματίζει συνολικά τον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων μέσα στις εταιρείες.

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Η πρόσβαση σε δεδομένα γίνεται ταχύτερη και πιο αξιόπιστη, οι ομάδες λειτουργούν πιο data-driven και οι αποφάσεις βασίζονται όλο και λιγότερο στο ένστικτο και περισσότερο σε πραγματικά στοιχεία.

Ο πελάτης στο επίκεντρο: Τα 3 κρίσιμα σημεία

Για το πώς βιώνει ο καταναλωτής την αλλαγή, ο επικεφαλής της Volton και της Orizon εξήγησε ότι απαιτείται χρόνος για να φανεί το πραγματικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο υπάρχουν τρεις βασικοί δείκτες επιτυχίας:

Η απλοποίηση της εμπειρίας

Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης

Όπως εξήγησε, αν αυτά δεν επιτευχθούν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: να αυξήσει την πολυπλοκότητα αντί να τη μειώσει.

Τι μετράει τελικά για τον πελάτη

Παρότι η τιμή παραμένει σημαντικός παράγοντας στον κλάδο της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, δεν αποτελεί πλέον από μόνη της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο κ . Τσίτος σημείωσε ότι η εμπειρία του πελάτη καθορίζει τελικά τη διατήρηση της σχέσης: γρήγορη και απλή εξυπηρέτηση, διαφάνεια και εμπιστοσύνη είναι αυτά που «κρατούν» τον πελάτη, πέρα από την τιμή.

AI και αγορά: ποιος τρέχει πιο γρήγορα;

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι εταιρείες πρέπει να κινηθούν ταχύτερα από τις προσδοκίες των καταναλωτών, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία του ψηφιακού χάσματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε, δεν πρέπει να αποκλείει κανέναν, αλλά να απλοποιεί την εμπειρία για όλους.

Διαφορετικά θα καταλήξει να προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο πολυπλοκότητας αντί να τη μειώνει.