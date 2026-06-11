OT FORUM – Τζαννετάκης (Motor Oil): «Κλειδιά» η διαφοροποίηση μείγματος και η εξωστρέφεια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για την εξαιρετικά επιτυχημένη έκδοση ευρωομολόγου της Motor Oil, αλλά και πώς εν μία νυκτί η εταιρεία άλλαξε πηγές τροφοδοσίας όταν έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μίλησε ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο.

<br />

Το ευρωομόλογο της Motor Oil

Μιλώντας για το ευρωομόλογο που εξέδωσε η Motor Oil, είπε ότι ήταν δύσκολη έκδοση για έπεσε σε μια εποχή ιδιαιτέρως ασταθή. Εξήγησε η εταιρεία επέλεξε το ευρωομόλογο αντί για τραπεζικό δανεισμό επειδή, όπως είπε, «όταν βγάλαμε το πρώτο ομόλογο το 2014 είδαμε ότι αυτό το ευρωομόλογο είναι μια σφραγίδα, μια πιστοποίηση αναγνωρισιμότητας της δουλειάς που κάνεις, στο εξωτερικό. Αρα είναι σημαντικό για διεθνοποιημένες ελληνικές εταιρείες να μπορούν να κάνουν ευρωομόλογο, να έχουν διεθνείς εκδόσεις. Συμπερασματικά, οι ξένοι κοιτούσαν τη διατηρησιμότητα του μοντέλου της Motor Oil και της λειτουργίας του μέσα στο ελληνικό γεωγραφικό και οικονομικό πλαίσιο». Προφανώς, κατέληξε ο κ. Τζαννετάκης, από το αποτέλεσμα -έχοντας συγκεντρώσει 1,9 δισ. με περίπου τα 2/3 να είναι ξένοι- κρίνεται ότι έλαβε η Motor Oil μια ψήφο εμπιστοσύνης και για το μέλλον.

Απροετοίμαστη στην ενεργειακή κρίση η Ευρώπη

Σχολιάζοντας το πώς ανταποκρίθηκε η Ευρώπη στα νέα ενεργειακά δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος στην ουκρανία το 2022 και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ τώρα, ο κ. Τζαννετάκης είπε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη έχει Βορρά, μέση και Νότο. Ο Βορράς έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αρα είναι ανεξάρτητος και αυτάρκης. Το κέντρο έχει κάρβουνο από το οποίο θέλει να φύγει. Η εξάρτηση από έναν προμηθευτή, όπως τη Ρωσία, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Ο Νότος λόγω Μεσογείου και θαλασσίων δρόμων μπορούσε κάπως καλύτερα να προμηθεύεται. Στρατηγικά η Ευρώπη δεν είχε κεντρική πολιτική. Η Γερμανία είχε εξάρτηση από τη Ρωσία, η Γαλλία πυρηνική ενέργεια και δεν χρειαζόταν κανέναν. Αποδείχθηκε από αυτήν την κρίση ότι η Ευρώπη δεν ήταν συντονισμένη».

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα φάνηκε καλύτερα προετοιμασμένη και λόγω της πολιτικής σε σχέση με τις ΑΠΕ, και της Ρεβυθούσας και του σχεδιασμού για την απανθρακοποίηση. «Η πολιτική της Ελλάδς όσον αφορά την εξάρτηση ή μη εξάρτηση είναι κάπως πιο μπροστά από την Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Τζαννετάκης.

Η στρατηγική της Motor Oil

Σχετικά με τη στρατηγική της Motor Oil, ο αναπληρωτής CEO της εταιρείας είπε δίνοντας το στίγμα: «Εμείς το 2018-2019 όταν είδαμε τις μεγάλες πιέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά την απανθρακοποίηση ανοιχτήκαμε στις ΑΠΕ και σε άλλους τομείς που δεν είναι αμιγώς πετρέλαιο. Κάνοντας εξαγορές, είχαμε τη δύναμη πυρός για να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια και άρα προχωράμε προς το 2030 με στόχο ένα μέρος του EΒITDA και του cash flow να προέρχεται από μη δήλωση πετρελαίου. Καταφέραμε, είπε, από εκεί που παίρναμε 75% του πετρελαίου μας από τα Στενά του Ορμούζ να παίρνουμε μηδέν, χάρη στην εξωστρέφεια που είχαμε πάντα, εξήγησε. Σχεδόν εν μια νυκτί αλλάξαμε εντελώς τις πηγές τροφοδοσίας: λίγο με αγωγό από Ιράκ, Αμερική, Λιβύη, Αιγυπτο, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία και προχωράμε».