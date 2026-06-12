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UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση

Η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα

Commodities 12.06.2026, 23:35
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UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Μπορεί ο χρυσός να δέχεται πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας των ισχυρότερων του αναμενομένου οικονομικών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν οδηγήσει τις αγορές σε αναθεώρηση των προσδοκιών τους για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ωστόσο, η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμώντας ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτησή του παραμένουν ισχυροί.

Σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα, η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων έχουν αναγκάσει τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Αντίθετα, οι αγορές εξετάζουν πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης επιτοκίων εντός του έτους.

Η μεταβολή αυτή έχει αυξήσει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού, ο οποίος δεν προσφέρει απόδοση, οδηγώντας σε υποχώρηση των τιμών. Όπως επισημαίνει η UBS, οι τεχνικοί δείκτες και οι δείκτες δυναμικής υποδηλώνουν ότι η τιμή του μετάλλου ενδέχεται να κινηθεί προς την περιοχή των 3.850-4.000 δολαρίων ανά ουγγιά το προσεχές διάστημα.

Δεν ευθύνονται μόνο τα επιτόκια για την πρόσφατη διόρθωση

Η UBS τονίζει ότι η πρόσφατη αδυναμία του χρυσού δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην άνοδο των πραγματικών αποδόσεων.

Όπως εξηγεί, το πολύτιμο μέταλλο εισήλθε στην περίοδο των γεωπολιτικών εντάσεων με ήδη υψηλές αποτιμήσεις και έντονες προσδοκίες των επενδυτών για σημαντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Παράλληλα, η περιορισμένη αντίδραση των τιμών στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενθάρρυνε αρκετούς επενδυτές να κατοχυρώσουν κέρδη, αφήνοντας τον χρυσό περισσότερο εκτεθειμένο στους παραδοσιακούς μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως οι πραγματικές αποδόσεις και η ισχύς του αμερικανικού δολαρίου.

Η επενδυτική ζήτηση παραμένει ο βασικός καταλύτης

Κατά την UBS, η επενδυτική ζήτηση θα συνεχίσει να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των τιμών.

Τα ETF χρυσού έχουν καταγράψει περιορισμένες εκροές, ενώ οι τοποθετήσεις στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές. Η εικόνα αυτή δεν ήταν αρκετή για να διατηρήσει τον χρυσό στα πρόσφατα υψηλά επίπεδά του, ωστόσο δείχνει ότι οι επενδυτικές θέσεις δεν βρίσκονται σε ακραία επίπεδα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο επιστροφής επενδυτικών κεφαλαίων στην αγορά χρυσού, εφόσον το μακροοικονομικό περιβάλλον εξελιχθεί ευνοϊκότερα για το πολύτιμο μέταλλο.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Παρότι η αγορά έχει σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο άμεσων μειώσεων επιτοκίων και συζητά πλέον ακόμη και νέες αυξήσεις, η UBS σημειώνει ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σχετικά σταθερές.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οποιοδήποτε μήνυμα από τη Fed ότι είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευελιξία τις προσωρινές πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τις τιμές της ενέργειας θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη τόσο στις αγορές μετοχών όσο και στα πολύτιμα μέταλλα.

Θετικές οι προοπτικές για το επόμενο 12μηνο

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η UBS διατηρεί εποικοδομητική στάση για τον χρυσό σε ορίζοντα δώδεκα μηνών.

Το βασικό της σενάριο προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, εξέλιξη που θα επιτρέψει στη Fed να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων έως και 50 μονάδων βάσης το 2027. Παράλληλα, η αμερικανική οικονομία αναμένεται να αναπτύσσεται με ρυθμούς χαμηλότερους της μακροχρόνιας τάσης, ενώ η δημοσιονομική στήριξη εκτιμάται ότι θα περιοριστεί.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι παράγοντες αυτοί θα δημιουργήσουν ένα σαφώς ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον χρυσό.

Η προοπτική αποδυνάμωσης του δολαρίου ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα

Ένας ακόμη παράγοντας που στηρίζει τη θετική μακροπρόθεσμη εικόνα είναι η προοπτική εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου.

Παρότι το δολάριο ενδέχεται να παραμείνει ισχυρό βραχυπρόθεσμα, η UBS εκτιμά ότι τα μεγάλα δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την ήδη υψηλή έκθεση των επενδυτών σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, περιορίζουν τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσής του.

Ιστορικά, η αποδυνάμωση του δολαρίου έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους θετικούς καταλύτες για την πορεία του χρυσού.

Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρή στήριξη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η UBS και στη συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της αγοράς.

Παρότι οι αγορές χρυσού ενδέχεται να μην επαναλάβουν τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς του πρώτου τριμήνου, η τράπεζα προβλέπει ότι η συνολική ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες θα διαμορφωθεί μεταξύ 750 και 1.000 μετρικών τόνων σε ετήσια βάση.

Τα πρώτα στοιχεία για τον Μάιο δείχνουν μάλιστα επιτάχυνση των αγορών, με τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας να προσθέτει 10 μετρικούς τόνους στα αποθέματά της και την Κεντρική Τράπεζα του Ουζμπεκιστάν να αγοράζει σχεδόν 9 μετρικούς τόνους.

Η UBS εκτιμά ότι η ζήτηση αυτή θα συνεχίσει να παρέχει σταθερό υπόβαθρο στην αγορά και να αντισταθμίζει την πιο αδύναμη ζήτηση από τον κλάδο των κοσμημάτων.

Ο χρυσός παραμένει πολύτιμο εργαλείο διαφοροποίησης

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών, η UBS υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο του χρυσού στα διαφοροποιημένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Ιστορικά, το πολύτιμο μέταλλο έχει λειτουργήσει ως αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου σε περιόδους χρηματιστηριακών αναταράξεων, γεωπολιτικής αβεβαιότητας, απροσδόκητων πληθωριστικών εξελίξεων και υποχώρησης της εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά νομίσματα.

Η χαμηλή συσχέτισή του με τις περισσότερες παραδοσιακές κατηγορίες επενδύσεων σημαίνει ότι μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα ενός χαρτοφυλακίου ακόμη και σε περιόδους όπου οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις του πιέζονται.

Για τον λόγο αυτό, η UBS συνεχίζει να θεωρεί κατάλληλη μια έκθεση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού στον χρυσό για επενδυτές που επιδιώκουν συμμετοχή σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Προς τα κάτω η αναθεώρηση

Παρά το θετικό μακροπρόθεσμο αφήγημα, η UBS αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την τιμή του χρυσού κατά 300 έως 900 δολάρια ανά ουγγιά.

Η απόφαση αυτή αντανακλά την εκτίμηση ότι οι μειώσεις επιτοκίων της Fed θα καθυστερήσουν έως το 2027, καθώς και την προσδοκία για χαμηλότερη ζήτηση από τα ETF χρυσού κατά τη διάρκεια του 2026.

Ωστόσο, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση αυτή δεν μεταβάλλει τη θετική στρατηγική της άποψη για το πολύτιμο μέταλλο.

Ευκαιρία τοποθέτησης οι πιθανές υποχωρήσεις

Καταλήγοντας, η UBS εκτιμά ότι καθώς ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, η Fed θα επιστρέψει σε τροχιά χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και το αμερικανικό δολάριο θα αποδυναμώνεται, οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση χρυσού θα επανέλθουν στο προσκήνιο.

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, μια ενδεχόμενη υποχώρηση των τιμών προς την περιοχή των 3.850-4.000 δολαρίων ανά ουγγιά θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία ενίσχυσης των τοποθετήσεων και όχι λόγο απομάκρυνσης από το πολύτιμο μέταλλο.

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