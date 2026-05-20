Καββαδάς: Συνεχίζεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

AGRO 20.05.2026, 13:43
Στη Λέσβο, βρίσκεται και πάλι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και την πορεία αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψής του, μαζί με τον πρώην υπουργό και πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, Χαράλαμπο Αθανασίου, βρέθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, παρουσία του λιμενάρχη Λέσβου, αντιπλοίαρχου κ. Γιώργου Κουλίκα, όπου διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα βιοασφάλειας εφαρμόζονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό, στοιχείο κρίσιμο για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

Συνολικά έχουν εξεταστεί πάνω από 41.000 ζώα και έχει ελεγχθεί σχεδόν το 50% των εκτροφών του νησιού

Ο υφυπουργός πραγματοποίησε συναντήσεις με κτηνιάτρους του Υπουργείου παρουσία της κας Αικατερίνης Παπαποστόλου από το κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στελέχη του Στρατού Ξηράς με επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη Κώστα Παρασκευόπουλο και την προϊσταμένη του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας γάλακτος Λέσβου – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κα Μαρίνα Χονδρού, με αντικείμενο την πορεία των ιχνηλατήσεων, την επιδημιολογική εικόνα στο νησί και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, επισκέφθηκε τυροκομική μονάδα της Λέσβου, όπου συζήτησε με εκπροσώπους της παραγωγής για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και για τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η επίσκεψη του κ. Καββαδά στη Νάπη, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη νόσο, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία περίπου το 80% του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής έχει θανατωθεί λόγω των κρουσμάτων. Ο Υφυπουργός συνομίλησε με κατοίκους και κτηνοτρόφους, άκουσε τις ανησυχίες τους και επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για ουσιαστική και διαρκή στήριξη των πληγέντων.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Καββαδάς τόνισε ότι η κατάσταση στη Λέσβο παρουσιάζει πλέον σαφή σημάδια βελτίωσης, καθώς από 13 έως 18 Μαΐου  δεν καταγράφηκαν νέα κρούσματα σε περισσότερα από 5.000 ζώα που ελέγχθηκαν, ενώ συνολικά έχουν εξεταστεί πάνω από 41.000 ζώα και έχει ελεγχθεί σχεδόν το 50% των εκτροφών του νησιού.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το θετικό αποτέλεσμα οφείλεται στη στενή συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των ίδιων των παραγωγών, οι οποίοι τηρούν με υπευθυνότητα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται για τη Λέσβο, τα οποία περιλαμβάνουν αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, ενισχύσεις για γάλα και ζωοτροφές, οικονομική στήριξη των τυροκομικών επιχειρήσεων, καθώς και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Όπως σημείωσε, ήδη έχουν καταβληθεί 726.000 ευρώ σε αποζημιώσεις, ενώ έχουν δεσμευθεί 8 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των τυροκομικών επιχειρήσεων του νησιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επανεκκίνηση της διακίνησης ώριμων τυριών από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη χώρα, σημειώνοντας ότι από τις 5 Μαΐου έχουν ήδη διακινηθεί περισσότεροι από 330 τόνοι προϊόντων.

«Δεν εφησυχάζουμε ούτε στιγμή. Οι εντολές του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά για εξάντληση κάθε δυνατότητας για τη στήριξη της κτηνοτροφίας της Λέσβου είναι δεδομένες. Συνεχίζουμε με πειθαρχία, συνεργασία και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας ώστε να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία, την παραγωγή και συνολικά την οικονομία του νησιού. Η Λέσβος δεν έχει άλλη επιλογή παρά να κερδίσει αυτήν τη μάχη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.

