Ευλογιά προβάτων: Πάνω από 488 χιλ. οι θανατώσεις – 10 νέα κρούσματα

Σε 10 ανέρχονται τα νέα κρούσματα με ευλογιά προβάτων που εντοπίστηκαν σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Πιερία, Ροδόπη και Φωκίδα. Από την ευλογιά προβάτων, η οποία έχει χτυπήσει την ελληνική κτηνοτροφία από τον Αύγουστο του 2024 και έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 488 χιλιάδες αιγοπρόβατα.

Έως και τις 24 Μαΐου 2026 έχουν καταγραφεί 2.172 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πορεία της ευλογιάς προβάτων, για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 24 Μαΐου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά:

2.172 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

σε 2.681 εκτροφές

με 488.754 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται συνεχώς, μετά την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών, ώστε να υπάρχει πλήρης και αξιόπιστη εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης σε όλη τη χώρα.

Για το διάστημα 11-24 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα, με γεωγραφική κατανομή:

Π.Ε. Ηλείας: 4 κρούσματα

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 3 κρούσματα

Π.Ε. Πιερίας: 1 κρούσμα

Π.Ε. Ροδόπης: 1 κρούσμα

Π.Ε. Φωκίδας: 1 κρούσμα

«Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη σημαντική προσπάθεια περιορισμού της νόσου, η ευλογιά εξακολουθεί να παραμένει ενεργή σε συγκεκριμένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, το ΥΠΑΑΤ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, επιτήρησης και ελέγχου των μετακινήσεων», σημειώνεται.

Η τήρηση των διαδικασιών

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους: κτηνοτρόφους, μεταφορείς, εμπόρους, σφαγεία και τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

Κάθε παράνομη ή ανεξέλεγκτη μετακίνηση ζώων μπορεί να δημιουργήσει νέα εστία και να ακυρώσει την προσπάθεια που γίνεται στο πεδίο.

Στο πλαίσιο του συντονισμού με την Ελληνική Αστυνομία, από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 24 Μαΐου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 81.998 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 124 παραβάσεις και έχουν γίνει 121 συλλήψεις. Μόνο κατά το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου 2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 65.263, με 84 βεβαιωμένες παραβάσεις και 84 συλλήψεις.

Η συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, ΓΕΕΘΑ, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζεται με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου και σε σημεία κρίσιμα για τη διακίνηση ζώντων ζώων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, συνεχίζεται η στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες. Ήδη, μέσα στο 2026, έχουν πληρωθεί αποζημιώσεις συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών, ενώ έχουν διατεθεί και 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων.

Παραμένει σοβαρή απειλή η ευλογιά

«Η ευλογιά των αιγοπροβάτων παραμένει μια σοβαρή απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσπάθεια αποδίδει, αλλά και ότι δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ιδίως τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και να συνεχίσουμε με συνέπεια την εφαρμογή των μέτρων, ώστε τα κρούσματα να παραμείνουν χαμηλά και να φτάσουμε στον στόχο μας: να τελειώσουμε με τη νόσο. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιστημονική τεκμηρίωση, αυστηρούς ελέγχους και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τις Περιφέρειες και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας απαιτεί υπευθυνότητα από όλους», δήλωσε σχετικά ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Το ΥΠΑΑΤ καλεί τους κτηνοτρόφους να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για κάθε ύποπτο σύμπτωμα και να αποφεύγουν κάθε μη εγκεκριμένη μετακίνηση ζώων.