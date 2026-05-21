BoJ: Πρέπει να αυξήσει το βασικό επιτόκιο με τον κατάλληλο ρυθμό

Την αύξηση των βασικών επιτοκίων άφησε να εννοηθεί ότι υποστηρίζει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας – BoJ, Τζουνκό Κοέντα, γεγονός που αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι δημιουργείται δυναμική για μια κίνηση ήδη από τον επόμενο μήνα.

«Βλέπω κάποια πιθανότητα ο υποκείμενος πληθωρισμός να υπερβεί το 2% στο μέλλον», δήλωσε η Κοέντα την Πέμπτη σε ομιλία της σε τοπικούς επιχειρηματικούς ηγέτες στην επαρχία Φουκουόκα, αναφέρουν οι Japan Times. «Πιστεύω επομένως ότι είναι λογικό για την τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο με τον κατάλληλο ρυθμό για την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αντισταθμίσεις για την οικονομία».

Η Κοέντα ήταν μεταξύ εκείνων που ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης σταθερών ρυθμών στην τελευταία συνεδρίαση πολιτικής, στις 28 Απριλίου, με μια απόφαση 6-3, η οποία ήταν η μεγαλύτερη διχογνωμία μέχρι στιγμής υπό την ηγεσία του Καζούο Ουέντα. Ενώ η Κοέντα δεν διευκρίνισε μια προτιμώμενη χρονική στιγμή για την επόμενη κίνηση, τα σχόλιά της ενδέχεται να υποστηρίξουν εικασίες σχετικά με μια αύξηση την επόμενη φορά που οι αρχές θα αποφασίσουν για την πολιτική τους στις 16 Ιουνίου.

Είναι το δεύτερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αυτό το πλειοψηφικό στρατόπεδο που σηματοδοτεί την πιθανότητα να υπάρξουν αυξήσεις επιτοκίων, ακολουθώντας τον Καζουγιούκι Μάσου, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι, εφόσον η οικονομία αντέξει, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις «στο συντομότερο δυνατό στάδιο».

Από το πρωί της Πέμπτης στο Τόκιο, οι traders προέβλεπαν περίπου 80% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την τιμολόγηση στην αγορά overnight swaps, αναφέρουν οι JT.

Η BoJ πρέπει να δείξει προσοχή

Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι η οικονομία της Ιαπωνίας αντέχει ακόμη και καθώς αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ταυτόχρονα, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν περισσότερο από το 2014 τον Απρίλιο, υπογραμμίζοντας την οικοδόμηση της δυναμικής του πληθωρισμού.

Η Κοέντα, πρώην καθηγήτρια οικονομικών, σημείωσε επίσης κάποια προσοχή, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ανέφερε την ανάγκη να εκτιμηθεί «σε ποιο βαθμό θα αποδυναμωθεί η εξωτερική ζήτηση και, υπό αυτές τις συνθήκες, πώς θα αλλάξουν οι καθαρές εξαγωγές της Ιαπωνίας υπό το πρίσμα των τρεχόντων επιπέδων συναλλαγματικής ισοτιμίας». Είπε επίσης ότι οι αρχές πρέπει να κατανοήσουν πώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας που προκύπτει από την αναταραχή επηρέασε την εγχώρια ζήτηση.

Η Ιαπωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή φυσικών πόρων. Με λίγες προφανείς προοπτικές για τον τερματισμό της γεωπολιτικής αναταραχής, υπάρχει ανησυχία ότι οι ελλείψεις καυσίμων και οι υψηλές τιμές θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ευρύτερο πληθωρισμό, καθώς αναδύονται επίσης κίνδυνοι οικονομικής επιβράδυνσης.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έκανε μια στροφή 180 μοιρών αυτή την εβδομάδα στο θέμα ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού, λέγοντας ότι ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τρόπους χρηματοδότησης ενός πακέτου δαπανών, το οποίο αναμένεται να αποτελείται από μέτρα έκτακτης ανάγκης και όχι από μέτρα οικονομικής τόνωσης.

Καθώς η BoJ περιορίζει τις αγορές ομολόγων στο πλαίσιο της ποσοτικής σύσφιξης, η Κοέντα δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να συνεχίσει σταθερά την ομαλοποίηση του ισολογισμού της «με προβλέψιμο τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευελιξία».