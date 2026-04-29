Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,5-3,75% - Το μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνίας από το 1992

World 29.04.2026, 21:00
Upd: 21:20
Σχολιάστε
Τζούλη Καλημέρη

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια, όπως αναμενόταν ευρέως, η Federal Reserve στην τελευταία συνεδρίαση υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη διαφωνία από το 1992.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC)  διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος του 3,5-3,75% καθώς οι συνομιλίες για τη λήξη του πολέμου δεν έχουν τελεσφορήσει και οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους.

Η διαφωνία

Τέσσερις αξιωματούχοι ψήφισαν κατά της απόφασης, μεταξύ των οποίων τρεις που διαφώνησαν με τη διατύπωση της δήλωσης που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η οποία υπονοούσε ότι η κεντρική τράπεζα θα επανέλθει τελικά σε μειώσεις των επιτοκίων.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι, και η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν «υποστήριξαν τη διατήρηση του στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, αλλά δεν τάχθηκαν υπέρ της συμπερίληψης μιας τάσης χαλάρωσης στη δήλωση αυτή τη στιγμή», ανέφερε η επιτροπή.

Μια τάση που είχε διαφανεί και στα πρακτικά της συνεδρίασης του Μαρτίου που έδειξαν ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να βλάψει την αγορά εργασίας και να δικαιολογήσει χαμηλότερα επιτόκια. Ταυτόχρονα, πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τόνισαν τον κίνδυνο για τον πληθωρισμό που θα μπορούσε τελικά να δικαιολογήσει αυξήσεις των επιτοκίων, την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που συνέχισε να υπερβαίνει τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ιδίως δεδομένου του πληθωριστικού αντίκτυπου του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν,

Ο κυβερνήτης Στίβεν Μίραν διαφώνησε για μια ακόμα φορά και σε αυτή τη συνεδρίαση υποστηρίζοντας τη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%.

Η απόφαση με ψήφους 8-4 συμβαίνει πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1992 που τέσσερις αξιωματούχοι διαφώνησαν με απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς

Η ανακοίνωση

Οι πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε, κατά μέσο όρο, σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο τους τελευταίους μήνες. Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που αντανακλά εν μέρει την πρόσφατη αύξηση των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Η Επιτροπή επιδιώκει τη μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό 2% μακροπρόθεσμα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τους κινδύνους που ενέχουν και οι δύο πτυχές της διττής εντολής της.

Προς υποστήριξη των στόχων της, η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,5% έως 3,75%. Κατά την εξέταση του εύρους και του χρονικού πλαισίου τυχόν περαιτέρω προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογεί προσεκτικά τα νέα στοιχεία, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στηρίξει τη μέγιστη απασχόληση και να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης στάσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής, όπως κρίνεται σκόπιμο, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής θα λαμβάνουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Η αντίδραση της αγοράς

Ο S&P 500 και τα αμερικανικά ομόλογα κινήθηκαν χαμηλότερα μετά την απόφαση.

Το αργό πετρέλαιο Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Oι χρηματαγορές έχουν σχεδόν εγκαταλείψει τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων φέτος και άρχισαν να προεξοφλούν τις πιθανότητες αύξησης το 2027.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν σε υψηλό ενός μηνός, φτάνοντας στο 4,4%. Οι περισσότερες μετοχές στον S&P 500 υποχώρησαν.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Latest News
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies