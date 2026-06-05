 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE

Η διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής αποδεικνύεται πιο κρίσιμη από την κορύφωση του Brent - Τα τρία σενάρια και οι διαφορετικές αντιδράσεις ΕΚΤ, Fed και BoE

Macro 05.06.2026, 20:00
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η νέα μελέτη της Eurobank για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύει ένα κρίσιμο συμπέρασμα: για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, το καθοριστικό ζήτημα δεν είναι τόσο το πόσο υψηλά μπορεί να εκτιναχθούν προσωρινά οι τιμές του πετρελαίου, όσο το αν το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα παραμείνει αρκετά επίμονο ώστε να περάσει στον ευρύτερο πληθωρισμό και τελικά στις πληθωριστικές προσδοκίες.

Η ανάλυση, που υπογράφουν ο Marcus Bensasson και η Παρασκευή Πετροπούλου, τοποθετεί τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο μιας νέας φάσης αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές. Το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο τη διακύμανση του Brent, αλλά κυρίως τη διάρκεια της διαταραχής στις ροές ενέργειας, στις μεταφορές, στην ασφάλιση των πλοίων και στη γενικότερη ομαλότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Eurobank υπογραμμίζει ότι η αγορά έχει συνηθίσει να ερμηνεύει το θέμα μέσα από διπολικά σενάρια — κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση, κλείσιμο ή «άνοιγμα» για τα Στενά του Ορμούζ — όμως η πραγματική οικονομική επίπτωση δεν εξαρτάται μόνο από το αν θα πέσουν οι τιμές του αργού, αλλά από το αν τα «παραδοτέα» ενεργειακά κόστη θα μείνουν υψηλά για αρκετό καιρό. Σε αυτά τα κόστη περιλαμβάνονται το φυσικό αέριο, οι ναύλοι, τα ασφάλιστρα πολέμου, οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια και οι φυσικές δυσχέρειες στη διέλευση.

Το κρίσιμο ζήτημα για τον πληθωρισμό

Στη μελέτη σημειώνεται πως η εμπειρία δείχνει ότι οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν συχνά γρήγορα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά όχι πάντα με τρόπο που αποτυπώνει σωστά τη συνολική πίεση στην οικονομία. Το Brent μπορεί να υποχωρεί όταν εμφανίζονται ενδείξεις διπλωματικής αποκλιμάκωσης, όμως το φυσικό αέριο και τα ναύλα παραμένουν πιο δύσκαμπτα, ειδικά όταν η αποκατάσταση των ροών γίνεται αργά και με τριβές.

Αυτό έχει σημασία για την Ευρώπη, όπου η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και από εισαγόμενες ενεργειακές ροές παραμένει υψηλή. Η Eurobank επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν αντιμετωπίζει μόνο μια προσωρινή άνοδο στις τιμές, αλλά μια πιθανότητα παρατεταμένης μετακύλισης του κόστους σε ευρύτερες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, η συζήτηση μετατοπίζεται από το αν θα κορυφωθεί η τιμή του πετρελαίου στο πόσο θα διαρκέσει η πίεση στο κόστος ενέργειας.

Στενά του Ορμούζ: Τρία σενάρια για την εξέλιξη της κρίσης

Η Eurobank διαμορφώνει τρία σενάρια, με κεντρικό άξονα όχι το ύψος της τιμής του αργού, αλλά τη διάρκεια και την ένταση της φυσικής διαταραχής στη διακίνηση ενέργειας.

Στο βασικό σενάριο, οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήγουν σε κάποια συμφωνία και η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ ανοίγει ξανά, αλλά η επαναφορά στην κανονικότητα είναι αργή. Οι έλεγχοι, τα τέλη διέλευσης, τα ασφάλιστρα κινδύνου, οι ουρές των πλοίων, η απομάκρυνση ναρκών και η μείωση της ικανότητας εξαγωγής LNG από το Κατάρ διατηρούν το παραδοτέο ενεργειακό κόστος αυξημένο. Το αργό μπορεί να υποχωρήσει εν μέρει, αλλά το φυσικό αέριο και οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν «κολλημένα» σε υψηλότερα επίπεδα.

Στο δυσμενές σενάριο, δεν υπάρχει σταθερή συμφωνία και οι εκεχειρίες καταρρέουν επανειλημμένα. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά περιορισμένη για μήνες, ενώ τα στρατηγικά αποθέματα αναλώνονται και οι εναλλακτικές οδοί μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απορροφούν μόνο μέρος της απώλειας. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές της ενέργειας μένουν ψηλά και η πίεση περνά πιο βαθιά στον δομικό πληθωρισμό.

Στο ακραίο σενάριο, η σύγκρουση επανεξελίσσεται, τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν πλήρως ή η ένταση επεκτείνεται ευρύτερα στην περιοχή. Τυχόν πλήγματα σε υποδομές εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΑΕ αφαιρούν και τις εναλλακτικές «παρακάμψεις» της αγοράς, ενώ η ασφάλιση των πλοίων περιορίζεται και οι μεταφορικές ροές αποδιοργανώνονται περαιτέρω. Σε αυτό το περιβάλλον, το δίλημμα των κεντρικών τραπεζών γίνεται πολύ πιο έντονο, καθώς η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποκτά προτεραιότητα έναντι της μάχης κατά του πληθωρισμού.

Ήδη ορατές οι επιπτώσεις στις τιμές

Η μελέτη σημειώνει ότι το σοκ έχει ήδη αρχίσει να περνά στις τιμές καταναλωτή, κυρίως στην Ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εικόνα του πληθωρισμού δείχνει σαφή επιτάχυνση, ενώ το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως η άνοδος δεν περιορίζεται μόνο στις τιμές της ενέργειας, αλλά απειλεί να επηρεάσει και άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός κατέγραψε αισθητή επιτάχυνση τον Μάιο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η εξέλιξη είναι επίσης πιεστική, παρά την πρόσκαιρη επιβράδυνση του Απριλίου που σχετίζεται κυρίως με τις βάσεις σύγκρισης και με τον ρυθμιστικό μηχανισμό τιμολόγησης της ενέργειας. Η Eurobank επισημαίνει ότι η καθυστέρηση στη μετακύλιση του ενεργειακού κόστους σημαίνει πως η πραγματική πίεση μπορεί να φανεί εντονότερα τους επόμενους μήνες.

Στις ΗΠΑ, η εικόνα είναι διαφορετική. Η οικονομία παραμένει πιο ανθεκτική και λιγότερο εκτεθειμένη στις ροές από τα Στενά του Ορμούζ, όμως το σοκ στις τιμές ενέργειας έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη πιο σύνθετο περιβάλλον, όπου οι δασμοί λειτουργούν ως πρόσθετη πηγή πληθωριστικών πιέσεων. Έτσι, η Fed καλείται να διαχειριστεί ένα διπλό σοκ προσφοράς, που δυσκολεύει την ανάγνωση της πορείας του πληθωρισμού.

Γιατί η Ευρώπη είναι πιο εκτεθειμένη

Ένα από τα βασικά σημεία της ανάλυσης είναι ότι η Ευρωζώνη έχει υψηλότερη άμεση ενεργειακή έκθεση από τις ΗΠΑ. Η εξάρτηση από το φυσικό αέριο, οι εισαγωγές ενέργειας και η βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στον ευρωπαϊκό πληθωριστικό δείκτη καθιστούν την ΕΚΤ πιο ευάλωτη στις συνέπειες της κρίσης.

Η Eurobank επισημαίνει επίσης ότι η εμπειρία του πληθωριστικού κύκλου 2021-2022 έχει κάνει την ΕΚΤ ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κινήσεις που μπορεί να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της. Γι’ αυτό και η Τράπεζα είναι λιγότερο διατεθειμένη να «βλέπει μέσα από» το ενεργειακό σοκ, ακόμη κι αν γνωρίζει ότι η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να εντείνει τις πιέσεις στα κρατικά spreads και να δημιουργήσει πρόβλημα μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγαλύτερο περιθώριο να αντιμετωπίσουν το σοκ ως παροδικό, επειδή η έκθεση στη διέλευση μέσω του Ορμούζ είναι πολύ μικρότερη και η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρότερη. Ωστόσο, οι δασμοί αλλάζουν τους υπολογισμούς, καθώς προσθέτουν μια δεύτερη πηγή πληθωρισμού και δυσκολεύουν τη διάκριση ανάμεσα σε παροδικές και επίμονες επιδράσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ενδιάμεσα, αλλά με δικές του ιδιαιτερότητες. Η αναπροσαρμογή των ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας στο τρίτο τρίμηνο και η επίμονη αδυναμία στις υπηρεσίες αυξάνουν τον κίνδυνο δευτερογενών επιδράσεων στον πληθωρισμό, την ώρα που η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια χαλάρωσης.

Πώς αντιδρούν οι κεντρικές τράπεζες

Η Eurobank αναλύει ξεχωριστά τις αντιδράσεις της ΕΚΤ, της Fed και της Τράπεζας της Αγγλίας, καταλήγοντας ότι κάθε μία έχει διαφορετικό περιθώριο δράσης και διαφορετική ευαισθησία απέναντι στο ίδιο ενεργειακό σοκ.

Η ΕΚΤ εμφανίζεται ως η πιο περιορισμένη από τις τρεις. Η ανάγκη διατήρησης της αξιοπιστίας της, μετά το πληθωριστικό επεισόδιο των προηγούμενων ετών, την ωθεί σε πιο αυστηρή στάση. Ταυτόχρονα, η ανησυχία για τη διεύρυνση των spreads μεταξύ των κρατών-μελών περιορίζει τη δυνατότητα για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα αν η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη παραμείνει εύθραυστη.

Στο βασικό σενάριο, η ΕΚΤ προχωρά σε μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο και σε ακόμη μία μέσα στο φθινόπωρο, πριν περάσει σε στάση αναμονής, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο για μεγάλο μέρος του 2026 και του 2027.

Η Fed, αντίθετα, είναι πιο διατεθειμένη να κρατήσει στάση αναμονής, εκτιμώντας ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να απορροφήσει το σοκ χωρίς άμεση αλλαγή πορείας. Η Eurobank όμως υπογραμμίζει ότι η παρουσία των δασμών περιπλέκει τη ζωή της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, καθώς η Fed δεν αντιμετωπίζει μόνο το ενεργειακό σοκ, αλλά και ένα προϋπάρχον πληθωριστικό βάρος από την πλευρά των εμπορικών πολιτικών.

Η Τράπεζα της Αγγλίας βρίσκεται σε πιο δύσκολη ενδιάμεση θέση. Η καθυστερημένη ενεργειακή αναπροσαρμογή στα τιμολόγια και η επίμονη πίεση στις υπηρεσίες αυξάνουν τον κίνδυνο πιο επίμονου πληθωρισμού, ακόμη κι αν η ανάπτυξη και η αγορά εργασίας εξασθενούν. Στο πιο δυσμενές σενάριο, η BoE ίσως χρειαστεί να αυστηροποιήσει περαιτέρω τη στάση της, παρά το γεγονός ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο.

Το μήνυμα της μελέτης

Το κεντρικό μήνυμα της Eurobank είναι ότι η παρούσα κρίση δεν πρέπει να διαβαστεί αποκλειστικά ως μια ακόμη γεωπολιτική αναταραχή με σύντομο ορίζοντα, αλλά ως ένα ενδεχόμενο σοκ που μπορεί να αφήσει πιο μόνιμο αποτύπωμα στον πληθωρισμό και στη νομισματική πολιτική.

Η φυσική αποκατάσταση των ροών στον Ορμούζ, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι υπόθεση μηνών και όχι εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακωθούν, το ενεργειακό κόστος για την πραγματική οικονομία ενδέχεται να παραμείνει υψηλό αρκετά περισσότερο.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν την ίδια πολυτέλεια να αγνοήσουν το σοκ. Η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αξιοπιστία και στη χρηματοπιστωτική συνοχή, η Fed ανάμεσα στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και στον κίνδυνο νέας πληθωριστικής έξαρσης, ενώ η BoE ανάμεσα στη στενότητα της ανάπτυξης και στην επίμονη άνοδο των τιμών στις υπηρεσίες.

Αν στο βασικό σενάριο ο κοινός παρονομαστής είναι ο πληθωρισμός πάνω από τον στόχο για μεγαλύτερο διάστημα, στα πιο δυσμενή σενάρια το ζήτημα αλλάζει ποιοτικά: η προτεραιότητα μετακινείται από το «πόσο αυστηρά θα κινηθούν τα επιτόκια» στο «πώς θα διατηρηθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE
Macro

Ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια - Το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών
Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική Ελλάδα ενισχύεται με έρευνα και καινοτομία
Economy

Θεοδωρικάκος: Έρευνα και καινοτομία ενισχύουν την Ελλάδα
Eurobank: Υπεραπόδοση κατέγραψε το ελληνικό ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2026 έναντι της Ευρωζώνης
Economy

Οι επιδόσεις του ελληνικού ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2026
Scope: Η Ελλάδα στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες στην κλιματική κρίση
Economy

Scope: Η Ελλάδα θα πληρώσει ακριβά την κλιματική κρίση
Παπαθάνασης: Τι ανέφερε για τη Νησιωτικότητα και το «Δικαίωμα Παραμονής στον τόπο μου»
Economy

Παπαθάνασης: Τι ανέφερε για τη Νησιωτικότητα και το «Δικαίωμα Παραμονής στον τόπο μου»
Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο ακατάσχετου λογαριασμού
Economy

Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο του ακατάσχετου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο
Ναυτιλία

Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις επενδύσεις σε νέα, τεχνολογικά προηγμένα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
METLEN: Το γάλλιο θα φέρει έξτρα EBITDA 150 εκατ. ευρώ λέει η Morgan Stanley
Business

Morgan Stanley για METLEN: Το γάλλιο θα φέρει EBITDA 150 εκατ.

Η METLEN βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Το στοίχημα της AI ξεκινά από την Κοζάνη

Έρχεται νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας με στόχους, χρονοδιαγράμματα, κίνητρα και αντικίνητρα

Μάχη Τράτσα
Bally’s Intralot: Το deal με την Evoke δημιουργεί ένα γίγαντα στο online gaming 3,2 δισ.
Business

Reeves (Bally's Intralot) για Evoke: «Βλέπουμε μια εξαιρετική ευκαιρία»

Τι είπε ο CEO της Bally’s Intralot σε αναλυτές για την αξία που θα προσδώσει η Evoke – Πώς σχολίασε τις συνέργειες, την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επόμενη μέρα

Γιώργος Μανέττας
Ideal: Το σχέδιο για εξαγορές, η εισαγωγή των Attica στο ΧΑ και οι μέτοχοι
Business

Ιdeal: Το μανιφέστο των deals και η χρυσή IPO των Attica

Γιατί η Ideal δεν προχώρησε ακόμη σε κάποια νέα επιθετική κίνηση - Τι είπε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου για Attica και μετόχους

Γιώργος Μανέττας
Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων: Ποιος είναι ο νέος ισχυρός πόλος στα τρόφιμα
Τρόφιμα – ποτά

Δάκος: Ο νέος πόλος στα τρόφιμα και οι επενδύσεις των 25 εκατ.

Υπό τη σκέπη της Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων οι Μύλοι Δάκου και Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, διεκδικούν ενισχυμένα μερίδια εντός και εκτός συνόρων

Δημήτρης Χαροντάκης
Deutsche Bank: Δίνει νέες, υψηλότερες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερες τιμές - στόχοι

Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Macro
Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE
Macro

Ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια - Το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών

Η διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής αποδεικνύεται πιο κρίσιμη από την κορύφωση του Brent - Τα τρία σενάρια και οι διαφορετικές αντιδράσεις ΕΚΤ, Fed και BoE

Eurobank: Υπεραπόδοση κατέγραψε το ελληνικό ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2026 έναντι της Ευρωζώνης
Economy

Οι επιδόσεις του ελληνικού ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2026

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα παραμένει μικρότερο σε σύγκριση με την κορυφή του β’ τριμήνου 2007 κατά 13,8% αναφέρει η Eurobank

Scope: Η Ελλάδα στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες στην κλιματική κρίση
Economy

Scope: Η Ελλάδα θα πληρώσει ακριβά την κλιματική κρίση

Η Scope Ratings εξετάζει τρία διαφορετικά σενάρια για την πορεία της κλιματικής αλλαγής έως το 2050

Παπαθάνασης: Τι ανέφερε για τη Νησιωτικότητα και το «Δικαίωμα Παραμονής στον τόπο μου»
Economy

Παπαθάνασης: Τι ανέφερε για τη Νησιωτικότητα και το «Δικαίωμα Παραμονής στον τόπο μου»

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Νίκος Παπαθανάσης στην Άτυπη Υπουργική Σύνοδο για την Πολιτική Συνοχής

Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο ακατάσχετου λογαριασμού
Economy

Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο του ακατάσχετου

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2% στο ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Economy

Με ρυθμό 2% «έτρεξε» η ανάπτυξη το α' τρίμηνο

Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1% και οι επενδύσεις κατά 12,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισ. ευρώ
Economy

«Πράσινο» ESM στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισ.

Τι αναφέρει ο ESM για την εξάντληση του «μαξιλαριού» και την ελληνική οικονομία

Latest News
Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 60.000 δολάρια, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου
Επικαιρότητα

Βουτιά Bitcoin κάτω από τα 60.000 δολ., αρνητικό ρεκόρ 20μήνου

Σήμερα το bitcoin έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από το ήμισυ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE
Macro

Ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια - Το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών

Η διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής αποδεικνύεται πιο κρίσιμη από την κορύφωση του Brent - Τα τρία σενάρια και οι διαφορετικές αντιδράσεις ΕΚΤ, Fed και BoE

ΗΠΑ: Ο αριθμός των απασχολουμένων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 172.000 τον Μάιο
World

Νέα αύξηση απασχολούμενων στις ΗΠΑ, σταθερή η ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς

Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Γιώργος Σουφλιάς.

Retail: Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στις ΗΠΑ
World

Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στο retail στις ΗΠΑ

Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και η οικονομική δυσπραγία σταδιακά «στεγνώνουν» το retail

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
PRODEA: Υπερκαλύφθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου
Business

Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της PRODEA

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές της PRODEA και το free float να διαμορφωθεί στο 17%

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπέκυψαν στο τέλος στις πιέσεις
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπέκυψαν στο τέλος στις πιέσεις οι ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από μια έντονα ευμετάβλητη συνεδρίαση

Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
Κοινωνία

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ

Πώς μπορούν δικαιούχοι και αποκλειόμενοι να δουν τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ

ΥΠΕΝ: Νέα ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
Ενέργεια

Αλλάζει το καθεστώς ενίσχυσης για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Το ΥΠΕΝ προχωρά σε παρέμβαση μετά την έντονη αύξηση των ωρών με μηδενικές και αρνητικές τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Εξυπνες κάμερες: Προκηρύσσεται εκ νέου το έργο οδικής ασφάλειας
Κοινωνία

Eπανεκκινεί το έργο για τις 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας

Στο ευρωπαϊκό portal δημοσίων συμβάσεων ΤΕD, ο διαγωνισμός για τις έξυπνες κάμερες καταγραφής τροχαίων παραβάσεων

Lululemon: Βουτιά μετοχής σε χαμηλό 8 ετών – Oι δυσοίωνες προοπτικές και τα λάθη σε προϊόντα
World

Πώς η Lululemon έχασε τη... φόρμα της - Σε χαμηλό 8 ετών η μετοχή

Η Lululemon βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας ανασυγκρότησης, αυξάνοντας τις εκπτώσεις στα παλαιότερα αποθέματα και ανανεώνοντας το μάρκετινγκ

ΔΕΗ: Αλλαγές στους δείκτες του Χρηματιστηρίου μετά τη νέα προσφορά μετοχών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η ΔΕΗ αλλάζει βαρύτητα στους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μειώνεται ο free float από 61% σε 48%, ενώ αναπροσαρμόζεται και η στάθμιση της μετοχής στον δείκτη ATHEX ESG, με ισχύ από 22 Ιουνίου

Rolls-Royce: Πυρά για την ανάθεση τμημάτων βρετανικού πυρηνικού έργου στη Νότια Κορέα
World

Πυρά κατά Rolls-Royce για ανάθεση τμημάτων βρετανικού αντιδραστήρα στη Νότια Κορέα

Σύμβαση πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για την κατασκευή τριών μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων υπέγραψε η Rolls-Royce με κυβερνητικό φορέα τον Απρίλιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάτρα – Πύργος: Κανένα δυστύχημα σε 10 μήνες λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου
Κατασκευές

Κανένα δυστύχημα σε 10 μήνες λειτουργίας του Πάτρα-Πύργος

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος άυξησε 15 – 20% το τουριστικό ρεύμα στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός και στα λιμάνια προς τα Ιόνια νησιά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στο ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για να ανατρέψουν το αρνητικό πρόσημο της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
16ο Annual Capital Link Sustainability Forum: Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα
Business

16ο Annual Capital Link Sustainability Forum: Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα

Το Συνέδριο διεξήχθη στις 26 Μαΐου 2026 στο Divani Caravel Hotel, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του CSR Hellas

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies