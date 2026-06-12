Γερμανία: Οι δημόσιες δαπάνες φρενάρουν την πτώση του ΑΕΠ

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Οι μεγάλες κρατικές δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές θα αποτρέψουν τη Γερμανία από το να βυθιστεί σε ύφεση φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει αρνητικά τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και αυξάνει τον πληθωρισμό, εκτιμά η Bundesbank.

Η οικονομία της Γερμανίας είναι γενικά στάσιμη τα τελευταία τρία χρόνια. Η απότομη αύξηση των δαπανών να αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη φέτος. Ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις που τροφοδοτούνται από τις υψηλές τιμές ενέργειας εκτροχιάζουν την ανάπτυξη.

Οι δαπάνες «σώζουν» το ΑΕΠ

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αναμένεται τώρα να αναπτυχθεί μόλις κατά 0,5% το 2026, κάτω από την πρόβλεψη 0,6% του Δεκεμβρίου, ενώ η ανάπτυξη του 2027 μειώθηκε στο 0,8% από 1,3%, δήλωσε η Bundesbank μια ημέρα αφότου η ΕΚΤ μείωσε τη δική της πρόβλεψη ανάπτυξης για την ευρωζώνη, αλλά αύξησε τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

«Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα είναι το μόνο πράγμα που θα αποτρέψει τη μείωση του ΑΕΠ κατά το θερινό εξάμηνο»υπογραμμίζει η Bundesbank. «Θα αντισταθμίσει λίγο πολύ τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι κρατικές δαπάνες, ιδίως για την άμυνα, θα ενισχύσουν την ανάπτυξη σωρευτικά κατά 1,3% έως το 2028.

Ωστόσο, το υψηλό κόστος ενέργειας θα μειώσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ οι επιχειρήσεις ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν αυξανόμενα σημεία συμφόρησης στην προσφορά και ασθενέστερη ζήτηση.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα και τα υψηλότερα επιτόκια θα αποδειχθούν επίσης τροχοπέδη για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ακόμη και αν ο αντίκτυπος του πολέμου εξασθενήσει τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε η Bundesbank.

«Οι κίνδυνοι είναι σαφώς ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την οικονομική δραστηριότητα» ανέφερε η τράπεζα.

Ο πληθωρισμός

Η κεντρική τράπεζα δεν αναμένει ο δομικός πληθωρισμός να επανέλθει κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ μέχρι τον ορίζοντα προβλέψεων του 2028.

Ο συνολικός πληθωρισμός στη Γερμανία αναμένεται να είναι 2,9% φέτος και 2,7% το 2027, γεγονός που υποστηρίζεται από τα σχόλια του επικεφαλής της Bundesbank, Joachim Nagel, ότι η ΕΚΤ θα είναι έτοιμη να αυξήσει ξανά τα επιτόκια τον Ιούλιο, εάν χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, ο υποκείμενος πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,6% φέτος, στο 2,5% το 2027 και στο 2,3% το 2028, αντικατοπτρίζοντας την πρόβλεψη της ίδιας της ΕΚΤ ότι η επαναφορά του δομικού πληθωρισμού στο 2% μπορεί να είναι δύσκολη.