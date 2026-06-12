ΕΚΤ: Ανοιχτές όλες οι επιλογές στην επόμενη συνεδρίαση – Νέα αύξηση επιτοκίων αν χρειαστεί

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Όλες τις επιλογές ανοιχτές θα διατηρήσει η ΕΚΤ για τη συνεδρίαση πολιτικής της τον Ιούλιο και θα είναι έτοιμη να δράσει ξανά εάν χρειαστεί για να σταματήσει την εξάπλωση της αύξησης των τιμών ενέργειας που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοαχίμ Νάγκελ.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια την Πέμπτη, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αυστηροποιεί την πολιτική της με βασικό λόγο πίσω από την απόφαση είναι η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, αναφέρει το Reuters.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Μάιο, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ. Οι τιμές της ενέργειας, κυρίως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αυξήθηκαν αισθητά μετά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τη διαταραχή των ροών μέσω των ενεργειακών διαδρόμων της Μέσης Ανατολής.

Η ΕΚΤ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις λεγόμενες «δευτερογενείς επιδράσεις». Δεν την απασχολεί μόνο η άνοδος του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Την απασχολεί το ενδεχόμενο οι αυξήσεις αυτές να περάσουν στις τιμές τροφίμων, υπηρεσιών, μεταφορών και μισθών, δημιουργώντας έναν νέο κύκλο πληθωρισμού που θα αποδειχθεί πιο επίμονος από ό,τι εκτιμούσαν οι αγορές πριν από μερικούς μήνες. Για τον λόγο αυτό η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό στο 3,0% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027.

Η ΕΚΤ θα αντιδράσει αν οι τιμές ενέργειας συνεχίσουν να ανεβαίνουν

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Ιούλιο», δήλωσε ο Νάγκε. «Διατηρούμε όλες τις επιλογές μας ανοιχτές και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε για άλλη μια φορά, εάν χρειαστεί».

Ο Νάγκελ, πιθανός υποψήφιος για να διαδεχθεί την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η αύξηση των επιτοκίων της Πέμπτης ήταν απαραίτητη, καθώς ο πληθωρισμός εξαπλώνεται πλέον πέρα ​​από την ενέργεια και αρχίζει να επηρεάζει την τιμή άλλων αγαθών και υπηρεσιών. «Το σοκ της προσφοράς που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αποδεικνύεται ισχυρό και επίμονο», είπε. «Γι’ αυτό δεν μπορούμε απλώς να το «εξετάσουμε».»

Πηγές κοντά στη συζήτηση νωρίτερα δήλωσαν στο Reuters ότι η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο δεν ήταν το βασικό σενάριο των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, αλλά μια κίνηση θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν περαιτέρω ή η ΕΚΤ αντιμετωπίσει μια ακόμη αρνητική έκπληξη για τον πληθωρισμό.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δείξει αποφασιστικότητα», ανέφερε ο Νάγκελ. «Αυτό βοηθά στην αποτροπή της αποσταθεροποίησης των πληθωριστικών προσδοκιών».