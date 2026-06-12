ΗΠΑ: Οι εισαγγελείς ερευνούν μεγάλες τράπεζες για φερόμενη «αποτραπεζική αποεπένδυση»

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Εκτεταμένες κλήσεις σε αρκετές από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase και της Bank of America έχει στείλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το εάν «απενεργοποίηση τραπεζικών λογαριασμών» πελατών ή εάν έκλεισαν με όχι ορθό τρόπο λογαριασμούς πελατών για πολιτικούς λόγους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι κλήσεις από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, με επικεφαλής την Ζανίν Πιρό, κλιμακώνουν μια εκστρατεία του Προέδρου Τραμπ για την εξάλειψη αποδεικτικών στοιχείων ότι οι τράπεζες φέρονται να έκαναν διακρίσεις εις βάρος συντηρητικών και πολιτικά αμφιλεγόμενων βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της δικής του οικογένειας, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο Τραμπ πέρυσι δήλωσε ότι του αποκόπηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και του αρνήθηκαν νέους από την JPMorgan και την Bank of America μετά την πρώτη του θητεία που έληξε σε βίαιες ταραχές στο Καπιτώλιο.

Τον Αύγουστο, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που έδινε εντολή στις ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών να διερευνήσουν εάν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν εμπλακεί σε «πολιτικοποιημένη ή παράνομη απενεργοποίηση τραπεζικών λογαριασμών» και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οικονομικών κυρώσεων.

Οι τράπεζες έχουν στείλει πλήθος πληροφοριών στις ρυθμιστικές αρχές, αλλά τώρα το γραφείο της Πιρό ζητά πληροφορίες από μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες, μια λίστα που περιλαμβάνει επίσης την Wells Fargo, αναφέρει η Journal.

Οι τράπεζες έχουν δηλώσει ότι δεν κλείνουν λογαριασμούς για θρησκευτικούς ή πολιτικούς λόγους. Έχουν δηλώσει ότι οι αποφάσεις για την αποφυγή ορισμένων κλάδων ή πελατών είναι σύμφωνες με νόμους που απαιτούν από τις τράπεζες να ελέγχουν για εγκληματική δραστηριότητα και ξέπλυμα χρήματος ή αποτελούν απάντηση σε άλλες ρυθμιστικές πιέσεις που αποσκοπούν στην προστασία των τραπεζών.

Μέχρι τώρα, η αναθεώρηση ήταν κυρίως εντολή του Γραφείου του Ελεγκτή Νομίσματος (OCC), του Υπουργείου Οικονομικών, που επιβλέπει τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Αλλά το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ έδωσε επίσης εντολή στις ρυθμιστικές αρχές να παραπέμπουν τα θέματα στον γενικό εισαγγελέα, όπως απαιτείται.

Πολιτικοποίηση των ενεργειών της εισαγγελίας των ΗΠΑ

Οι ρυθμιστικές αρχές στο OCC δεν είχαν στείλει παραπομπές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο της Πιρό ξεκίνησε τις έρευνές του από μόνο του, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν στην Journal. Το OCC και το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ συντονίζονται στις έρευνές τους.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον και η Πιρό έχουν δεχθεί κριτική για αυτό που οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν πολιτικά υποκινούμενες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τις ανακαινίσεις κτιρίων της κεντρικής τράπεζας. Δύο από τους εισαγγελείς που συμμετείχαν στις έρευνες για την αποτραπεζοποίηση, ο Κάρλτον Ντέιβις και Στίβεν Βαντερβέλντεν, ξεναγήθηκαν στο εργοτάξιο της Fed τον Απρίλιο, κάτι που θεωρήθηκε ως πρόκληση στη διαμάχη για την έρευνα.

Οι κλητεύσεις, μερικές από τις οποίες στάλθηκαν πέρυσι, ζητούν από τις τράπεζες να παράσχουν μια λίστα με άτομα που φέρονται να αποκλείστηκαν και πληροφορίες σχετικά με το γιατί η τράπεζα αποφάσισε να κλείσει τους λογαριασμούς τους, ανέφεραν οι πηγές.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ δημοσίευσε τον Δεκέμβριο μια προκαταρκτική έκθεση στην οποία αναφέρει ότι βρήκε πρώιμα στοιχεία από τις εννέα μεγαλύτερες τράπεζες. Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι πληττόμενες βιομηχανίες περιλάμβαναν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, τους κατασκευαστές πυροβόλων όπλων και την ψυχαγωγία ενηλίκων, και επισήμανε δημόσιες εκθέσεις που δημοσίευσαν οι τράπεζες σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των τραπεζών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της φυλετικής ανισότητας.

Ψειρίζοντας για παραβάσεις

Μία πρόκληση για τους εισαγγελείς και τις ρυθμιστικές αρχές είναι να εντοπίσουν ποιους νόμους παραβίασαν οι τράπεζες επιλέγοντας να μην συνεργάζονται με ορισμένους κλάδους ή διακόπτοντας συγκεκριμένους πελάτες που θεωρούσαν πολύ επικίνδυνους για τραπεζικές συναλλαγές λόγω των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενώ οι νόμοι περί πολιτικών δικαιωμάτων απαγορεύουν στις τράπεζες να κάνουν διακρίσεις σε σχέση με τον δανεισμό τους, οι εταιρείες έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς το με ποιον αποφασίζουν να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές.

Το γραφείο της Πιρό διερευνά εάν οι ενέργειες των τραπεζών ενδέχεται να έχουν παραβιάσει νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Μεταρρύθμισης, Ανάκαμψης και Επιβολής των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του 1989, ενός ευρέος νόμου που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη δίωξη της απάτης που σχετίζεται με τις τράπεζες, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.

Ο νόμος χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την οικονομική κρίση του 2008 για να διώξει υποθέσεις όπου ισχυρίστηκε ότι οι τράπεζες είχαν παρουσιάσει ψευδώς την ποιότητα των τίτλων που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια και οδήγησαν στην κρίση.

Ο Τραμπ μήνυσε προσωπικά τον Ιανουάριο την JPMorgan και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζέιμι Ντίμον, λέγοντας ότι η τράπεζα έκλεισε ακατάλληλα τους λογαριασμούς του για πολιτικούς λόγους μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Η οικογένεια Τραμπ πέρυσι μήνυσε επίσης την Capital One, λέγοντας ότι η τράπεζα ενημέρωσε τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Τραμπ το 2021 ότι έκλεινε περισσότερους από 300 λογαριασμούς.Οι τράπεζες αρνήθηκαν ότι ενήργησαν παράνομα κλείνοντας τους λογαριασμούς.