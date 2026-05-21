Ντίμον: Η JPMorgan ζητά περισσότερους ειδικούς στην ΑΙ και λιγότερους τραπεζικούς υπαλλήλους

Η JPMοrgan πιθανότατα θα προσλάβει περισσότερους ειδικούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και λιγότερους παραδοσιακούς τραπεζικούς υπαλλήλους, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Ο Ντίμον είχε δηλώσει στα τέλη του 2025 ότι η JPMorgan επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον από το 2012 και τώρα ξοδεύει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την τεχνολογία αυτή

Ο Ντίμον ανέφερε ότι αναμένει η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας στην τράπεζα με την πάροδο του χρόνου. Τις δηλώσεις αυτές έκανε σε συνέντευξη στο Bloomberg Television, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της τράπεζας για την Κίνα που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη την Πέμπτη.

«Πιστεύω ότι θα μειώσει τις θέσεις εργασίας μας στο μέλλον», δήλωσε ο Ντίμον. «Θα υπάρχουν όλα τα διαφορετικά είδη θέσεων εργασίας, και πιστεύω ότι θα προσλαμβάνουμε περισσότερους ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και λιγότερους τραπεζικούς σε ορισμένες κατηγορίες, και αυτό θα τους κάνει πιο παραγωγικούς.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι, ενώ ορισμένες θέσεις στον τραπεζικό τομέα ενδέχεται να μειωθούν, η τεχνολογία θα ενισχύσει την παραγωγικότητα του υπόλοιπου προσωπικού.

Δραστική μείωση προσωπικού και σε άλλες τράπεζες

Τα σχόλια του Ντίμον έρχονται λίγες μόνο ημέρες αφότου οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες HSBC και Standard Chartered παρουσίασαν σχέδια για τη δραστική μείωση του προσωπικού τους, υπέρ της αυτοματοποίησης και της εξορθολογισμού μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία αυτή προβάλλεται ευρέως ως μέσο για τη μείωση του κόστους εργασίας και την πρόσληψη λιγότερων υπαλλήλων γραφείου, ειδικά με την έλευση της «αυτοδύναμης» τεχνητής νοημοσύνης.

