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ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

World 09.06.2026, 21:16
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ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό
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Στην ένταξη μεγάλων κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας, όπως ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, στον κατάλογο των εταιρειών που πιστεύει ότι βοηθούν τον στρατό του Πεκίνου προχώρησαν οι ΗΠΑ.

Στον κατάλογο, που αποτελεί ενημέρωση παλαιότερης λίστας, υπάρχουν ακόμα ο πάροχος υπηρεσιών αναζήτησης στο διαδίκτυο Baidu και οι αυτοκινητοβιομηχανίες BYD και NIO ενω η κίνηση αυτη θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες εντάσεις μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομιών.

Η ενημέρωση του καταλογου -η οποία αντικαθιστά έναν κατάλογο των αρχών του 2025-  έρχεται  ένα μήνα σχεδόν μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Πεκίνο, όπου οι δύο ηγέτες διατήρησαν μια ευαίσθητη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο.

Η απάντηση του Πεκίνου στις ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Τρίτη ότι η λίστα είναι διακριτική και «καταπιέζει αδικαιολόγητα» τις κινεζικές εταιρείες, προτρέποντας τις ΗΠΑ να «διορθώσουν τις λανθασμένες πρακτικές τους».
Ο κατάλογος περιλαμβάνει πλέον ένα ευρύ φάσμα κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών της Κίνας που είναι καθοριστικές για την προώθηση της στρατιωτικής και βιομηχανικής ισχύος του Πεκίνου, αντανακλώντας τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για την ασφάλεια εν μέσω έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών.

Τον Φεβρουάριο, όταν η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα ήταν σε εκκρεμότητα, το Πεντάγωνο δημοσίευσε για λίγο έναν ενημερωμένο κατάλογο, γνωστό ως κατάλογος 1260H ή CMC, αλλά στη συνέχεια τον απέσυρε γρήγορα χωρίς να δώσει πολλές εξηγήσεις, σημειώνει το Reuters.
Η νέα έκδοση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αντικατοπτρίζει τον αποσυρθέντα κατάλογο του Φεβρουαρίου, με εξαίρεση την προσθήκη των κορυφαίων κινεζικών κατασκευαστών τσιπ μνήμης CXMT και YMTC, δύο εταιρειών που είχαν αφαιρεθεί από τον βραχύβιο κατάλογο του Φεβρουαρίου, προς μεγάλη οργή των σκληροπυρηνικών της Ουάσιγκτον όσον αφορά την Κίνα.

Η YMTC δήλωσε στο Reuters ότι ήταν βαθιά απογοητευμένη από την συμπερίληψη και ότι «παρά τα χρόνια συνεργασίας με τις αμερικανικές αρχές, τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανησυχιών και την αποδεδειγμένη δέσμευση για συμμόρφωση», η εταιρεία κατασκευής τσιπ συνέχισε να αντιμετωπίζει διάφορες μορφές κυρώσεων «που πιθανώς οφείλονται σε αντιανταγωνιστικά κίνητρα και όχι σε ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια».

BYD

H κινεζική BYD περιλαμβάνεται στη νέα λίστα

Άλλες εταιρείες που προστέθηκαν στον κατάλογο περιλαμβάνουν τη βιοτεχνολογική εταιρεία WuXi AppTec , την εταιρεία ρομποτικής με τεχνητή νοημοσύνη RoboSense Technology Co Ltd και την Unitree, έναν κορυφαίο κινεζικό κατασκευαστή ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ.

Την 1η Ιουνίου η αμερικανική  Nvidia, που κατασκευάζει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Unitree για την κατασκευή ρομπότ για ερευνητές.

Αν και ο κατάλογος δεν επιβάλλει επίσημα κυρώσεις στις κινεζικές εταιρείες, σύμφωνα με πρόσφατο αμερικανικό νόμο, θα «απαγορεύσει» στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ -από τα τέλη αυτού του μήνα- να συνάπτει απευθείας συμβάσεις με εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και να αγοράζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω τρίτων από το 2027.

Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να έχουν σημαντικό κόστος για τις κινεζικές εταιρείες και τους συνεργάτες τους, σχολιάζει το Reuters.

Οι εταιρείες αντιδρούν και υπόσχονται νομικά μέτρα

Η BYD, ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, δήλωσε σε ανακοίνωση προς το Reuters ότι αντιτίθεται σθεναρά στο να χαρακτηριστεί στρατιωτική εταιρεία και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα «εφικτά διοικητικά και νομικά μέσα» για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, προσθέτοντας ότι η απόφαση βλάπτει «τα επιτεύγματά της στον τομέα της ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Alibaba δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν υπάρχει «καμία βάση» για την συμπερίληψή της στον κατάλογο. «Η Alibaba δεν είναι κινεζική στρατιωτική εταιρεία ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε στρατηγικής στρατιωτικής-πολιτικής σύγκλισης. Θα αναλάβουμε κάθε δυνατή νομική δράση ενάντια σε προσπάθειες παραποίησης της εικόνας της εταιρείας μας», δήλωσε ο όμιλος ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνολογίας.

Η WuXi AppTec απάντησε ότι η συμπερίληψή της στον κατάλογο ήταν «λανθασμένη» και δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι θα «λάβει άμεσα μέτρα για να αμφισβητήσει και να διορθώσει αυτόν τον εσφαλμένο χαρακτηρισμό».

Εφικτή η αφαίρεση απο τη λίστα

Οι εταιρείες μπορούν κατά καιρούς να αφαιρεθούν όχι επειδή οι ΗΠΑ κρίνουν ότι δεν συνδέονται με τον κινεζικό στρατό, αλλά επειδή δεν λειτουργούν πλέον στις ΗΠΑ ή επειδή το όνομα μιας οντότητας έχει αλλάξει.
Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο «πληρούν τις προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό ως «κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες»» και λειτουργούν στις ΗΠΑ, ανέφερε το Πεντάγωνο στην κατάθεσή του, η οποία απαιτείται τουλάχιστον ετησίως βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαγραφή, πρόσθεσε.

Η κινεζική εταιρεία γενετικής αλληλούχισης Novogene σε δήλωσή της στο Reuters τονισε  ότι ήταν ήδη σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές για να επιδιώξει την αφαίρεσή της από τον κατάλογο.
«Έχουμε διευκρινίσει στα αρμόδια αμερικανικά μέρη τη φύση της εταιρείας ως ανεξάρτητης ιδιωτικής επιχείρησης και τα σχετικά γεγονότα και προσβλέπουμε στην εξάλειψη των παρεξηγήσεων μέσω επικοινωνίας», ανέφερε η εταιρεία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, Τζον Μούλενααρ, δήλωσε ότι η ενημερωμένη λίστα «αποτελεί προειδοποίηση προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τον αμερικανικό λαό. Αυτές οι κινεζικές εταιρείες συνεργάζονται με τον κινεζικό στρατό κατά των εθνικών μας συμφερόντων».

Το Πεντάγωνο συμπεριέλαβε επίσης τον κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Baicells, για τον οποίο το Reuters ανέφερε ότι βρισκόταν υπό έρευνα από το FBI και το υπουργείο Εμπορίου πέρυσι. Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το τέστ μετά τη φιλική σύνοδο Τραμπ- Σι

Σε καταθέσεις στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, η NIO δήλωσε ότι δεν θα επηρεαστεί από τους περιορισμούς στις προμήθειες, ενώ η Alibaba δήλωσε ότι η καταχώριση δεν θα επηρεάσει την ικανότητά της «να διεξάγει τις δραστηριότητές της ως συνήθως στις ΗΠΑ ή οπουδήποτε στον κόσμο».

Η προσθήκη της στη λίστα στέλνει επίσης ένα δυνητικά επιζήμιο μήνυμα στους προμηθευτές του Πενταγώνου και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σχετικά με τη γνώμη του αμερικανικού στρατού για τις εταιρείες, μερικές από τις οποίες έχουν μηνύσει τις ΗΠΑ για την ένταξή τους.

Ο Κρέγκ Σίνγκλετον, ειδικός σε θέματα Κίνας στο think tank «Foundation for Defense of Democracies» (Ινστιτούτο για την Υπερασπιση της Δημοκρατίας)  στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η δημοσίευση της λίστας χρησίμευσε ως μια επαλήθευση της πραγματικότητας μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Σι σχετικά με την αυξημένη κατάσταση του ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Η Ουάσινγκτον δεν αντιμετωπίζει πλέον αυτές τις εταιρείες ως μεμονωμένες εταιρείες. Αντιμετωπίζει ολόκληρη την τεχνολογική στοίβα ως στρατηγικά αμφισβητούμενη», δήλωσε ο Σίνγκλετον.

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