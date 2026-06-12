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Στενά του Ορμούζ: Διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά ναυτικών

Από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν επιβεβαιωθεί 46 επιθέσεις εναντίον διεθνούς ναυτιλίας στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ναυτικών

Ναυτιλία 12.06.2026, 17:44
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Στενά του Ορμούζ: Διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά ναυτικών
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ναυτικών και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας εκφράζουν οι κορυφαίοι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί BIMCO, ICS, INTERCARGO και INTERTANKO, καταδικάζοντας ομόφωνα τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με στοιχεία του International Maritime Organization (IMO), από τις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί 46 επιθέσεις εναντίον διεθνούς ναυτιλίας στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ναυτικών.

Οι τέσσερις οργανισμοί επισημαίνουν ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, υπονομεύει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και περιορίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς εμπορίου.

Όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, τα εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους έχουν καθαρά πολιτικό και μη στρατιωτικό χαρακτήρα, ενώ οι ναυτικοί δεν έχουν συνήθως καμία δυνατότητα παρέμβασης ως προς τα φορτία που μεταφέρονται ή τις διαδρομές που ακολουθούν τα πλοία. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε παράπλευρα θύματα πολιτικών ή στρατιωτικών συγκρούσεων.

Οι ναυτιλιακοί φορείς υπογραμμίζουν ότι οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων συνιστούν άμεση πρόκληση απέναντι στην αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι κάθε στρατιωτική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αποκλεισμών, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων, με χρήση μόνο της απολύτως αναγκαίας βίας και με τη λήψη όλων των εφικτών μέτρων για την αποφυγή απωλειών αμάχων.

Οι οργανισμοί εκτιμούν ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ασφάλεια της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ προϋποθέτει όχι μόνο τον τερματισμό των επιθέσεων, αλλά και την έμπρακτη προσήλωση όλων των εμπλεκομένων μερών στην αυτοσυγκράτηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, BIMCO, ICS, INTERCARGO και INTERTANKO καλούν όλες τις πλευρές να δώσουν άμεση προτεραιότητα στην ασφάλεια των ναυτικών, να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και αναλογικότητα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης με στόχο την αποκατάσταση ασφαλών θαλάσσιων μεταφορών.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση προς τους πλοιοκτήτες να αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στην περιοχή και να θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των πληρωμάτων τους όταν λαμβάνουν οδηγίες από εμπλεκόμενα μέρη σε εμπόλεμες ζώνες.

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