Further Ventures: Συνδέει το μέλλον της ναυτιλίας με την τεχνητή νοημοσύνη

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Το Further Ventures είναι μια νέα πρωτοβουλία τύπου think tank που δημιουργείται στην Ελλάδα με στόχο να φέρει σε κοινό διάλογο τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εστιάζει κυρίως στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη ναυτιλία και επιδιώκει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε έναν κλάδο που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμού μεταξύ στελεχών που λαμβάνουν αποφάσεις, επενδυτών, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και ειδικών της τεχνολογίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη πρακτικών προσεγγίσεων για ζητήματα όπως η διακυβέρνηση της AI, η αξιοποίηση των δεδομένων, η λογοδοσία στις αποφάσεις που λαμβάνονται με τη βοήθεια αλγορίθμων, η κυβερνοασφάλεια, καθώς και η προσαρμογή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τους ιδρυτές του, το Further Ventures δεν επιδιώκει να αποτελέσει έναν ακόμη χώρο θεωρητικών συζητήσεων, αλλά μια πλατφόρμα όπου η ναυτιλιακή ηγεσία θα μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις και να εξετάζει πρακτικές λύσεις για ζητήματα που επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία και τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ιδρυτές του Further Ventures είναι η Emma Collier, ο Γιώργος Ξηραδάκης, ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης, η Χριστιάνα Αριστείδου και ο Δημήτρης Ορφανός. Η επιλογή της Αθήνας ως έδρα της πρωτοβουλίας συνδέεται με τον ηγετικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία διαθέτει σημαντική συγκέντρωση ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, επιχειρηματικού κεφαλαίου και στελεχών που επηρεάζουν τις εξελίξεις στον παγκόσμιο κλάδο.

Στο πλαίσιο της έναρξης των δραστηριοτήτων του, το Further Ventures πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εκδήλωσή του στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, τα ναυτιλιακά δεδομένα, τις επενδύσεις στην καινοτομία, τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, καθώς και στον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στη νέα ψηφιακή εποχή της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν την ανάγκη για έναν μόνιμο θεσμό διαλόγου γύρω από την τεχνολογία και το μέλλον της ναυτιλίας. Στα σχέδια της πρωτοβουλίας περιλαμβάνεται η διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων και συναντήσεων στο μέλλον, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας που θα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών της ναυτιλίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.