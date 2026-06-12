Τουρισμός: Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού

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Η Αθήνα αναδεικνύεται στον μεγάλο κερδισμένο του διεθνούς τουρισμού για το καλοκαίρι του 2026, καθώς η Ελλάδα και συνολικά η Νότια Ευρώπη καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση της ταξιδιωτικής ζήτησης, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ανακατατάξεις στις αεροπορικές συνδέσεις επηρεάζουν σημαντικά τις παγκόσμιες ταξιδιωτικές ροές.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Mabrian και της Data Appeal Company/ Almaviva Group, η Νότια Ευρώπη – με πρωταγωνιστές την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία – συγκεντρώνει το 11,71% της παγκόσμιας πρόθεσης για διεθνή ταξίδια κατά το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου 2026, σημειώνοντας αύξηση 2,47 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της ζήτησης στη Νότια Ευρώπη μεταξύ άλλων δημοφιλών προορισμών. Ειδικότερα η ελληνική πρωτεύουσα καταγράφει άνοδο της ζήτησης, κατά 0,23 ποσοστιαίες μονάδες, αποσπώντας το 0,77% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής πρόθεσης και ενισχύει τη θέση της τόσο ως αυτόνομος αστικός προορισμός όσο και ως βασική πύλη προς τα ελληνικά νησιά, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες.

Παράλληλα, και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μητροπολιτικά κέντρα καταγράφουν σημαντικές επιδόσεις. Η Μαδρίτη συγκεντρώνει το 0,91% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής πρόθεσης, αυξάνοντας το μερίδιό της κατά 0,14 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η Ρώμη φθάνει το 0,85% με άνοδο 0,09 μονάδων. Σημαντική είναι και η παρουσία της Βαρκελώνης, η οποία καταγράφει το υψηλότερο συνολικό μερίδιο στη Νότια Ευρώπη, με 1,01% της παγκόσμιας ζήτησης και αύξηση 0,22 ποσοστιαίων μονάδων. Το Μιλάνο ακολουθεί με 0,76% και άνοδο 0,10 μονάδων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ισπανικών και ιταλικών προορισμών.

«Τα δεδομένα για την ταξιδιωτική πρόθεση του καλοκαιριού δείχνουν ότι, καθώς η αεροπορική συνδεσιμότητα και οι αεροπορικοί διάδρομοι επηρεάζονται από αναδρομολογήσεις πτήσεων, αυξημένα κόστη και γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων αναδιοργανώνεται φυσικά προς προορισμούς που θεωρούνται πιο κοντινοί, πιο οικείοι και πιο προσβάσιμοι», εξηγεί ο Carlos Cendra, Chief Marketing and Communications Officer της Data Appeal.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η τάση αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση των προοπτικών για προορισμούς που καταγράφουν αύξηση της ταξιδιωτικής ζήτησης, «ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, αλλά και στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν οι ασιατικές περιοχές», παρά τη συνολική υποχώρηση της ζήτησης προς την Ανατολική και τη Δυτική Ασία, οι οποίες εξακολουθούν να στηρίζονται σε ισχυρές διηπειρωτικές και περιφερειακές ταξιδιωτικές ροές.

Η ανάλυση της Data Appeal αναδεικνύει πέντε βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το παγκόσμιο ταξιδιωτικό τοπίο για το καλοκαίρι του 2026.

Πρώτον, η Νότια Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση της διεθνούς ταξιδιωτικής πρόθεσης, με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία να επωφελούνται από τη σταθερή αεροπορική συνδεσιμότητα και τη διαχρονική δημοτικότητα των μεσογειακών διακοπών.

Δεύτερον, η Βόρεια Αμερική διατηρεί ισχυρή δυναμική, συγκεντρώνοντας το 8,36% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης, εν μέρει χάρη στην αυξημένη κινητικότητα που συνδέεται με τις διοργανώσεις της FIFA και τις μεγάλες αμερικανικές πύλες εισόδου όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Ορλάντο. Παράλληλα, καναδικοί προορισμοί όπως το Βανκούβερ και το Κάλγκαρι παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη.

Τρίτον, η Ασία συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας ζήτησης. Η Ανατολική Ασία παραμένει πρώτη με 14,41%, ενώ η Νοτιοανατολική Ασία ακολουθεί με 13,58%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις διεθνείς ταξιδιώτες θα επιλέξουν αυτές τις περιοχές το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, η Ανατολική Ασία καταγράφει σημαντική πτώση κατά 1,67 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025, ενώ η Δυτική Ασία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση διεθνώς, χάνοντας 2,69 ποσοστιαίες μονάδες λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Τέταρτον, η Αφρική, καθώς και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, επωφελούνται από τη μετατόπιση των ταξιδιωτικών ροών. Η Αφρική συγκεντρώνει το 4,28% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής πρόθεσης, ενώ η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική φθάνουν το 3,38%, καταγράφοντας από τις υψηλότερες αυξήσεις της χρονιάς. Το Περού, η Βραζιλία και το Μεξικό ηγούνται της ανόδου, ενώ το Πουέρτο Ρίκο, η Αρούμπα και η Γουατεμάλα διευρύνουν το εύρος της ζήτησης.

Πέμπτον, ενισχύεται το φαινόμενο των λεγόμενων «coolcations», με τη Βόρεια Ευρώπη να προσελκύει ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες που αναζητούν πιο ήπιες θερμοκρασίες και εναλλακτικές μορφές διακοπών. Η περιοχή συγκεντρώνει το 5,96% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης, σημειώνοντας άνοδο 0,60 ποσοστιαίων μονάδων. Πόλεις και πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Εδιμβούργο, το Δουβλίνο, η Κοπεγχάγη και το Ρέικιαβικ καταγράφουν αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ταξιδιωτών προς δροσερότερους προορισμούς.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίζεται από μια σημαντική ανακατανομή της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στα αεροπορικά δίκτυα και η αναζήτηση πιο ασφαλών και προσβάσιμων προορισμών ενισχύουν τη θέση της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Μεσογείου, αναφέρει η Mabrian.