 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(6) "Travel"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(13) "Europe Travel"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Travel"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τουρισμός: Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού

Η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της ζήτησης στη Νότια Ευρώπη μεταξύ άλλων δημοφιλών προορισμών

Τουρισμός 12.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τουρισμός: Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Αθήνα αναδεικνύεται στον μεγάλο κερδισμένο του διεθνούς τουρισμού για το καλοκαίρι του 2026, καθώς η Ελλάδα και συνολικά η Νότια Ευρώπη καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση της ταξιδιωτικής ζήτησης, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ανακατατάξεις στις αεροπορικές συνδέσεις επηρεάζουν σημαντικά τις παγκόσμιες ταξιδιωτικές ροές.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Mabrian και της Data Appeal Company/ Almaviva Group, η Νότια Ευρώπη – με πρωταγωνιστές την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία – συγκεντρώνει το 11,71% της παγκόσμιας πρόθεσης για διεθνή ταξίδια κατά το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου 2026, σημειώνοντας αύξηση 2,47 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της ζήτησης στη Νότια Ευρώπη μεταξύ άλλων δημοφιλών προορισμών. Ειδικότερα η ελληνική πρωτεύουσα καταγράφει άνοδο της ζήτησης, κατά 0,23 ποσοστιαίες μονάδες, αποσπώντας το 0,77% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής πρόθεσης και ενισχύει τη θέση της τόσο ως αυτόνομος αστικός προορισμός όσο και ως βασική πύλη προς τα ελληνικά νησιά, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες.

Παράλληλα, και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μητροπολιτικά κέντρα καταγράφουν σημαντικές επιδόσεις. Η Μαδρίτη συγκεντρώνει το 0,91% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής πρόθεσης, αυξάνοντας το μερίδιό της κατά 0,14 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η Ρώμη φθάνει το 0,85% με άνοδο 0,09 μονάδων. Σημαντική είναι και η παρουσία της Βαρκελώνης, η οποία καταγράφει το υψηλότερο συνολικό μερίδιο στη Νότια Ευρώπη, με 1,01% της παγκόσμιας ζήτησης και αύξηση 0,22 ποσοστιαίων μονάδων. Το Μιλάνο ακολουθεί με 0,76% και άνοδο 0,10 μονάδων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ισπανικών και ιταλικών προορισμών.

«Τα δεδομένα για την ταξιδιωτική πρόθεση του καλοκαιριού δείχνουν ότι, καθώς η αεροπορική συνδεσιμότητα και οι αεροπορικοί διάδρομοι επηρεάζονται από αναδρομολογήσεις πτήσεων, αυξημένα κόστη και γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων αναδιοργανώνεται φυσικά προς προορισμούς που θεωρούνται πιο κοντινοί, πιο οικείοι και πιο προσβάσιμοι», εξηγεί ο Carlos Cendra, Chief Marketing and Communications Officer της Data Appeal.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η τάση αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση των προοπτικών για προορισμούς που καταγράφουν αύξηση της ταξιδιωτικής ζήτησης, «ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, αλλά και στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν οι ασιατικές περιοχές», παρά τη συνολική υποχώρηση της ζήτησης προς την Ανατολική και τη Δυτική Ασία, οι οποίες εξακολουθούν να στηρίζονται σε ισχυρές διηπειρωτικές και περιφερειακές ταξιδιωτικές ροές.

Η ανάλυση της Data Appeal αναδεικνύει πέντε βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το παγκόσμιο ταξιδιωτικό τοπίο για το καλοκαίρι του 2026.

Πρώτον, η Νότια Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση της διεθνούς ταξιδιωτικής πρόθεσης, με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία να επωφελούνται από τη σταθερή αεροπορική συνδεσιμότητα και τη διαχρονική δημοτικότητα των μεσογειακών διακοπών.

Δεύτερον, η Βόρεια Αμερική διατηρεί ισχυρή δυναμική, συγκεντρώνοντας το 8,36% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης, εν μέρει χάρη στην αυξημένη κινητικότητα που συνδέεται με τις διοργανώσεις της FIFA και τις μεγάλες αμερικανικές πύλες εισόδου όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Ορλάντο. Παράλληλα, καναδικοί προορισμοί όπως το Βανκούβερ και το Κάλγκαρι παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη.

Τρίτον, η Ασία συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας ζήτησης. Η Ανατολική Ασία παραμένει πρώτη με 14,41%, ενώ η Νοτιοανατολική Ασία ακολουθεί με 13,58%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις διεθνείς ταξιδιώτες θα επιλέξουν αυτές τις περιοχές το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, η Ανατολική Ασία καταγράφει σημαντική πτώση κατά 1,67 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025, ενώ η Δυτική Ασία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση διεθνώς, χάνοντας 2,69 ποσοστιαίες μονάδες λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Τέταρτον, η Αφρική, καθώς και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, επωφελούνται από τη μετατόπιση των ταξιδιωτικών ροών. Η Αφρική συγκεντρώνει το 4,28% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής πρόθεσης, ενώ η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική φθάνουν το 3,38%, καταγράφοντας από τις υψηλότερες αυξήσεις της χρονιάς. Το Περού, η Βραζιλία και το Μεξικό ηγούνται της ανόδου, ενώ το Πουέρτο Ρίκο, η Αρούμπα και η Γουατεμάλα διευρύνουν το εύρος της ζήτησης.

Πέμπτον, ενισχύεται το φαινόμενο των λεγόμενων «coolcations», με τη Βόρεια Ευρώπη να προσελκύει ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες που αναζητούν πιο ήπιες θερμοκρασίες και εναλλακτικές μορφές διακοπών. Η περιοχή συγκεντρώνει το 5,96% της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης, σημειώνοντας άνοδο 0,60 ποσοστιαίων μονάδων. Πόλεις και πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Εδιμβούργο, το Δουβλίνο, η Κοπεγχάγη και το Ρέικιαβικ καταγράφουν αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ταξιδιωτών προς δροσερότερους προορισμούς.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίζεται από μια σημαντική ανακατανομή της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στα αεροπορικά δίκτυα και η αναζήτηση πιο ασφαλών και προσβάσιμων προορισμών ενισχύουν τη θέση της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Μεσογείου, αναφέρει η Mabrian.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
AGRO

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή - Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis
OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso
Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen
Inside Stories

«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen

Τα πρωτοσέλιδα που «μαγνήτισαν» ομιλητές και προσκεκλημένους

Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απόφαση - σταθμός: Καταδίκη για... εργασιακό bullying

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας δέχθηκε ότι επέφεραν κλονισμό στην υγεία της εργαζόμενης - Η αγορά εργασίας υπό... πίεση

Κώστας Παπαδής
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού
Τουρισμός

Η Αθήνα ο μεγάλος κερδισμένος του καλοκαιριού

Η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της ζήτησης στη Νότια Ευρώπη μεταξύ άλλων δημοφιλών προορισμών

Λάμπρος Καραγεώργος
Εκπομπές ρύπων (ETS2): Η Ευρώπη βάζει «φρένο» στις αυξήσεις, αλλά ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά έρχεται
Green

Ο νέος λογαριασμός του άνθρακα και η μάχη για τα νοικοκυριά

Σχέδιο άμυνας απέναντι στις αυξήσεις σε καύσιμα και θέρμανση για τα νοικοκυριά υιοθέτησαν οι Βρυξέλλες -Το νέο κόστος του άνθρακα και το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής

Μάχη Τράτσα
Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE
World

Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE

Η Fed θα αγοράσει περίπου 10 δισ. δολάρια σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στην ενεργειακή αυτονομία
OT FORUM

Σε τροχιά ενεργειακής αυτονομίας βρίσκεται η Ελλάδα

Μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις η Ελλάδα προετοιμάζεται για ενεργειακή απεξάρτηση - Τι είπαν στο 7ο OT FORUM άριστοι γνώστες της αγοράς ενέργειας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Τουρισμός
ΙΝΣΕΤΕ: Σταθερά στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων η Ελλάδα
Τουρισμός

Οι Ευρωπαίοι «ψηφίζουν» Ελλάδα - Ποιοι σπαταλούν περισσότερα

Θάλασσα, city break και last minute κρατήσεις χαρακτηρίζουν τη ζήτηση - Τι δείχνει τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Doca: Ξενοδοχειακό project κοντά στην Ακρόπολη
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχειακό project κοντά στην Ακρόπολη με περιορισμούς στη χρήση του δώματος

Η άδεια που έλαβε η Doca απαγoρεύει την αξιοποίηση του δώματος ως χώρου συνάθροισης κοινού, γεγονός που αποκλείει τη δημιουργία εστιατορίου, με θέα την Ακρόπολη

Λάμπρος Καραγεώργος
Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς
Economy

Ώρα αποφάσεων για τα χωροταξικά που... διχάζουν

Από «κόσκινο» τα νέα χωροταξικά Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας– Οι κόκκινες γραμμές και οι ενστάσεις

Μάχη Τράτσα
Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή
Τουρισμός

Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή

Ο αριθμός των αφίξεων τουριστών στην Ισπανία σπάει ρεκόρ κάθε χρόνο, και έφτασε συνολικά τα 97 εκατομμύρια το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Κοινωνικός Τουρισμός: Έρχονται επιπλέον 30.000 vouchers
Τουρισμός

Eπιπλέον 30.000 vouchers στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός και εντάσσονται επιπλέον χιλιάδες νέοι δικαιούχοι - Πώς θα ενημερωθούν και πότε

Ελληνικός τουρισμός: Οι Βρετανοί στηρίζουν παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις
Τουρισμός

Οι Βρετανοί ψηφίζουν Ελλάδα παρά τις αναταράξεις

Τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Association of British Travel Agents επιβεβαιώνουν ότι η διάθεση για ταξίδια παραμένει ισχυρή

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία: Στο 47,5% η μέση πληρότητα τον Απρίλιο – Στα 104 ευρώ η μέση τιμή δίκλινου
Τουρισμός

Στο 47,5% η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων τον Απρίλιο – Η μέση τιμή δίκλινου

Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 50,5% - Τι «βλέπει» το ΙΤΕΠ

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
AGRO

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή - Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό

Στην ανάγκη διασφάλισης προσιτών εισροών παραγωγής, ιδίως των λιπασμάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Ανδριανός

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο

Μετά τον μίνι ανασχηματισμό, ορκίστηκαν σήμερα οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών

Ο χρυσός επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis

Την εφοδιαστική αλυσίδα, τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές και πολυκαναλικές δυνατότητες συνδυάζει η νέα πλατφόρμα - Τι προβλέπει ο Fourlis για το 2026

OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso

Οι επενδύσεις και η καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του CEO της Coca-Cola HBC, Svetoslav Atanasov, και του CEO της Nespresso Hellas, Αντώνη Αυγερόπουλου, στο OT FORUM

Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού

Η Citi εκτιμά ότι η Chow Tai Fook θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους το 2027

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να δουν τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Παράταση για τον καθαρισμό οικοπέδων - Τι να κάνετε

Η νέα παράταση έως τις 22 Ιουνίου δίνει στους ιδιοκτήτες τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό οικοπέδων και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι δικαιούχοι και τα συνολικά ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία

OT Forum: Θεοχάρης – Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της
OT FORUM

Θεοχάρης - Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της

Ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών και ο Σπύρος Γιούργας, Εxecutive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες
AGRO

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα

Οι επιζωοτίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου, επισήμανε ο κ. Καββαδάς

Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα
OT FORUM

Νικηφορίδης: H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

Για την καινοτομία και την προσφορά στην κοινωνία μίλησε στο 7ο OT FORUM ο Nίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas

OT FORUM – Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
OT FORUM

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Γιαννακοπούλου (ΔΕΗ): Στόχος είναι να φέρουμε στους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια
OT FORUM

Γιαννακοπούλου: Στόχος η φθηνότερη ενέργεια στους καταναλωτές

Στο 7ο OT FORUM, η Έλενα Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια στρατηγικής Ομίλου ΔΕΗ, μίλησε για το καθετοποιημένο μοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αποκλιμακώνουν τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως 23 Ιουνίου για αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
Business

Παρατείνονται οι αιτήσεις για το «Empowering Future Leaders»

Διετές πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για νέες και νέους αποφοίτους προσφέρει η HELLENiQ ENERGY

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies