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ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη τράπεζα της G7 που αύξησε τα επιτόκια - Τι είπε για τις επόμενες κινήσεις ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

World 13.06.2026, 19:00
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ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
Ρεπορτάζ Τζούλη Καλημέρη

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Τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, ιδιαίτερα αν θα είναι μια ακόμα αύξηση των επιτοκίων άμεσα, προσπαθούν να ιχνηλατήσουν αγορές και οικονομολόγοι, μετά την συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας που αντέδρασε πρώτη από τις χώρες της G7 στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Η Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν η αύξηση των επιτοκίων σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου. Επανέλαβε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, ενώ δεν επιβεβαίωσε αν η ΕΚΤ προβαίνει σε μια μετρημένη προσαρμογή της πολιτικής ή σε μια δυναμική αντίδραση στον πληθωρισμό.

Ωστόσο σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg oι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν αποκλείουν μια δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.

Ενώ οι αγορές και οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι είναι πιθανή μια ακόμη αύξηση όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεδριάσουν τον Σεπτέμβριο και ενημερωθούν οι τριμηνιαίες προβλέψεις, οι πηγές σημείωσαν ότι ο Ιούλιος δεν μπορεί να αποκλειστεί ως πιθανότητα λόγω της ανησυχίας για τον πληθωρισμό που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Το αρχιγεράκι της ΕΚΤ, επικεφαλής της Bundesbanκ, Γιοαχίμ Νάγκελ υπερασπίστηκε δημόσια αυτή την επιλογή. «Το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει για την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Ιούλιο. Διατηρούμε όλες τις επιλογές μας ανοιχτές και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε για άλλη μια φορά, εάν χρειαστεί».

Στουρνάρας: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου OT FORUM, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια.

«Εάν τώρα υπάρχει όντως μια συμφωνία όπως ακούγεται σήμερα το πρωί και αυτό προκαλέσει μια ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου, τίποτα δεν μας εμποδίζει να σκεφτούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Είμαστε όμως ανοιχτοί. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο, ούτε για τον Σεπτέμβριο να ξέρετε.» είπε ο κ. Στουρνάρας.

»Όπως το είπε και η Πρόεδρος χτες στη συνέντευξη Τύπου, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το μέλλον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες, θα αποτιμήσουμε και θα αποφασίσουμε.»

Αναφερόμενος στα σενάρια που έχει εκπονήσει η  ΕΚΤ σημείωσε ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύσει αντίστοιχα σενάρια τις επόμενες ημέρες, όπως και κάθε χώρα μέλος της ευρωζώνης.

«Όλα είναι πολύ ρευστά, υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Θέλω να ελπίζω, εγώ είμαι πάντα από αυτούς που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, παρά μισοάδειο, ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, θα οδηγήσει στην ανοικοδόμηση της περιοχής, θα ωφεληθούν όλοι.»

Τα σενάρια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Μαρτίου μαζί με τις προβλέψεις έδωσε στη δημοσιότητα τρία σενάρια για τον πόλεμο που μετρούσε λιγότερο από τρεις εβδομάδες και τις επιπτώσεις του στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη.

Τώρα πλέον έχει προσθέσει ακόμα ένα σενάριο.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο ο πληθωρισμός θα αυξηθεί από 2,1% το 2025 σε 3 % το 2026, θα μειωθεί σε 2,3% το 2027 και στη συνέχεια θα επανέλθει στον στόχο, στο 2% το 2028. Σε σύγκριση με τις προβολές του Μαρτίου οι προοπτικές για τον πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,4% για το 2026 και κατά 0,3% για το 2027, σε μεγάλο βαθμό λόγω των υποθέσεων για υψηλότερες τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής, συμπεριλαμβανομένων ισχυρότερων έμμεσων επιδράσεων στον μη ενεργειακό πληθωρισμό. Για το 2028, έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 0,1% εν μέρει λόγω της εντονότερης από ό,τι αναμενόταν μείωσης των τιμών του πετρελαίου.

Πέρα από το βασικό οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ έχουν καταρτίσει, λόγω υψηλής αβεβαιότητας, τα ακόλουθα τρία σενάρια:

Το δυσμενές σενάριο υποθέτει πιο απότομη και πιο επίμονη αύξηση των τιμών της ενέργειας σε σχέση με το βασικό σενάριο. Περιλαμβάνει επίσης αυξημένη αβεβαιότητα και μεγαλύτερη διάχυση των επιδράσεων διεθνώς, καθώς και εντονότερες έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις στον πληθωρισμό.

Σε σχέση με το βασικό σενάριο, υποδηλώνει υψηλότερο πληθωρισμό την περίοδο 2026-28 (Πίνακας 1). Αντιθέτως, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερος σε σχέση με το βασικό σενάριο το 2026 και το 2027 και θα διαμορφωθεί στο ίδιο επίπεδο με το βασικό σενάριο το 2028.

Το ακραίο σενάριο υποθέτει ισχυρότερη και πιο επίμονη διαταραχή των τιμών της ενέργειας, μεγαλύτερη αβεβαιότητα και εντονότερη αντίδραση των μισθών και των τιμών των μη ενεργειακών αγαθών σε σχέση με το δυσμενές σενάριο.

Σε σχέση με το βασικό σενάριο, συνεπάγεται σημαντικά και επίμονα υψηλότερο γενικό πληθωρισμό σε όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, πράγμα που συμβαδίζει με την προηγούμενη εμπειρία μη γραμμικότητας απέναντι σε μια μεγάλη διαταραχή των τιμών της ενέργειας.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί σημαντικά την περίοδο 2026-27 και στη συνέχεια θα ανακάμψει ελαφρώς ταχύτερα το 2028 από ό,τι προβλέπεται στο βασικό σενάριο, αντανακλώντας την άνοδο των εισοδημάτων και της ζήτησης λόγω των ισχυρότερων αντιδράσεων από τους μισθούς.

Τέλος, σύμφωνα με το ηπιότερο σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου θα ομαλοποιηθούν γρηγορότερα σε σχέση με το βασικό σενάριο, υποδηλώνοντας ταχύτερη συγκράτηση του πληθωρισμού, ο οποίος θα υποχωρήσει κάτω από τον στόχο του 2% το 2027 και το 2028, ενώ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα ανακάμψει κάπως νωρίτερα και πιο δυναμικά σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Υπέρ της αύξησης το ΔΝΤ

Το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα πρέπει να αυξηθεί για να συγκρατηθεί ο αντίκτυπος του σοκ στον πληθωρισμό υπογράμμισαν στελέχη του ΔΝΤ σε έκθεση την Πέμπτη που συνοψίζει την ετήσια αξιολόγηση των κοινών πολιτικών για την ευρωζώνη.

Το Ταμείο αναμένει σωρευτική αύξηση 50 μονάδων βάσης φέτος. Η έκθεση προβλέπει ισχυρότερη αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το 2026 από ό,τι είχε προβλεφθεί τον Απρίλιο  στο 2,8% από 2,4%.

«Εάν τα εισερχόμενα δεδομένα είναι σύμφωνα με την βασική πρόβλεψη, ίσως χρειαστεί μια ελαφρώς πιο περιοριστική πολιτική στάση από αυτήν που υποτίθεται στο βασικό σενάριο, ώστε να διατηρηθούν οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σταθερές, να αποτραπεί το σοκ του ενεργειακού κόστους να οδηγήσει σε γενικευμένες αυξήσεις τιμών και να διασφαλιστεί μια πιο έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο» ανέφερε το ΔΝΤ.

Το ταμείο με έδρα την Ουάσιγκτον τόνισε ότι μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό πέραν των βασικών προβλέψεων ενδέχεται να οδηγήσει σε «ταχύτερη και/ή μεγαλύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής».

Στην έκθεσή του, το ΔΝΤ αναγνώρισε πώς η ασθενέστερη επέκταση θα μπορούσε να επηρεάσει την προοπτική αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο. Μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ευρωζώνης για το 2026 στο 0,9% – σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΚΤ του Μαρτίου, αλλά χαμηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση του ίδιου του ταμείου που ήταν 1,1%.

«Εάν η αύξηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό συνδυαστεί με σημαντική επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και χαμηλότερη ζήτηση, ένα πιο αρνητικό κενό παραγωγής θα περιόριζε τις πληθωριστικές πιέσεις και θα μείωνε τις ανάγκες σύσφιγξης», έγραψε το προσωπικό του.

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