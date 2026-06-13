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Γιάννης Στουρνάρας: Πιθανές και άλλες αυξήσεις επιτοκίων – Τα τέσσερα σενάρια

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε υπέρ του να γίνει συνταγματική επιταγή το Σύμφωνο Σταθερότητας, μιλώντας χθες στο 7ο OT FORUM

Economy 13.06.2026, 07:00
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Γιάννης Στουρνάρας: Πιθανές και άλλες αυξήσεις επιτοκίων – Τα τέσσερα σενάρια
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

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Ανοιχτό ενδεχόμενο και άλλων αυξήσεων στα επιτόκια άφησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου OT FORUM. Όπως εξήγησε υπάρχουν 4 σενάρια, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο ούτε για τον Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το μέλλον, όπως είπε και η πρόεδρος χθες (σ.σ. προχθές)».

Στουρνάρας: Τα 4 σενάρια

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε 4 σενάρια: το βασικό, ένα ηπιότερο του βασικού και δύο χειρότερα από την ΕΚΤ. Και η ΤτΕ θα δημοσιεύσει αντίστοιχα σενάρια τις επόμενες μέρες.

Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μια συμφωνία που θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, θα οδηγήσει σε ανοικοδόμηση της περιοχής, θα ωφεληθούν όλοι. Εχουμε σενάρια για το πετρέλαιο. Πάνω σε αυτό χτίζεται η υπόθεση για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη».

Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, «πιστεύω ότι εάν υπάρξει συμφωνία που θα τηρηθεί από όλα τα μέρη, θα υπάρχει μια περίοδος αισιοδοξίας. Μην ξεχνάμε ότι τα οικονομικά και οι προσδοκίες είναι «πνεύματα των ζώων», όπως είπε ο Κέινς. Βιώνουμε από το 2020 και μετά κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς που έχουν δυσκολέψει πολύ τη δουλειά της νομισματικής πολιτικής».

Να γίνει συνταγματική επιταγή το Σύμφωνο Σταθερότητας

Παράλληλα, ο ίδιος τάχθηκε υπέρ μιας Συνταγματικής πρόβλεψης για την τήρηση μιας δημοσιονομικής ισορροπίας της Ελλάδας. Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΤτΕ, «…επειδή το δημοσιονομικό πρόβλημα παρ’ ολίγο να γίνει η αιτία της καταστροφής της Ελλάδας στο παρελθόν, αρκετές φορές στο παρελθόν και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, θα έλεγα ότι σωστό θα ήταν, κατά την άποψή μου, να προβλεφθεί στο Σύνταγμα κάτι λογικό γι’ αυτό.

Εξάλλου ούτως ή άλλως κανείς δεν διαφωνεί σήμερα, ελπίζω τουλάχιστον στην Ελλάδα, με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ας γίνει συνταγματική επιταγή».

«Εάν υπάρξει ενδεχόμενο πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων ή αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, φυσικά και θα υπάρξει πρόβλημα στην οικονομία. Γι’ αυτό απαιτείται η συναίνεση στα τρία σημαντικά στοιχεία που η ΤτΕ θεωρεί ως τα μίνιμουμ θέματα για πολιτική συναίνεση των κομμάτων.

Έχουμε μάθει με σκληρό τρόπο το αντίθετο αποτέλεσμα, που θα μας οδηγούσε σε παλιές κουλτούρες πληρωμών και εκεί όπου βρισκόμασταν κάποτε», κατέληξε ο κ. Στουρνάρας. θα μας οδηγούσε σε παλιές κουλτούρες πληρωμών και εκεί όπου βρισκόμασταν κάποτε», κατέληξε ο κ. Στουρνάρας.

Τι θα πρέπει να γίνει με τις φοροαπαλλαγές

Αναφερόμενος στο θέμα των φοροαπάλλαγών ο κ. Στουρνάρας πρότεινε την επανεξέταση του πλαισίου. «Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει το θέμα των πολλών φοροαπαλλαγών. Επαναλαμβάνω, δεν λέμε εμείς να καταργήσουμε, εξάλλου δεν είναι δουλειά μας εμείς να προτείνουμε στην κυβέρνηση θέματα που αφορούν καθαρά ένα δικό της θέμα, όπως είναι η φορολογία, αλλά αυτό που λέμε όμως είναι, ας τις ξαναδεί. Είναι πολλές πια. Είναι χρήσιμες οι περισσότερες; Μήπως θα μπορούν να στοχευθούν καλύτερα;

Και βλέπω καθαρά ότι και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τελευταία θέτουν θέμα επανεξέτασης των πολλών φοροαπαλλαγών. Ίσως να κάνει καλό αυτό, δηλαδή να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος για αυτούς που πραγματικά τον έχουν ανάγκη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη σχέση άμεσων – εμμεσων φόρων, «νομίζω ότι ορθά πράττει η κυβέρνηση με τους έμμεσους φόρους γιατί τώρα βγήκαμε από την κρίση. Οσο πατάσσεται η φοροδιαφυγή υπάρχει περιθώριο να το δούμε και αυτό», είπε ο κ. Στουρνάρας.

Αποστάσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στο νόμο Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

«Δεν είναι καθαρή απόφαση. Τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. ‘Αρα, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό».

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