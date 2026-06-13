 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Από το Θησείο στο OT Forum: Ο «νέος» Τσίπρας απέναντι στον «παλιό» Μητσοτάκη

Η στρατηγική που αναμένεται να ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο διάστημα. Το δίλημμα «διαφθορά ή εντιμότητα» , το τέλος των απολογιών και η εποχή της αντεπίθεσης με φόντο τις εκλογές

Πολιτική 13.06.2026, 19:33
Σχολιάστε
Από το Θησείο στο OT Forum: Ο «νέος» Τσίπρας απέναντι στον «παλιό» Μητσοτάκη
Ανάλυση Δημήτρης Τερζής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο 7ο OT Forum ήταν η πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά την ανακοίνωση ίδρυσης της ΕΛΑΣ στο Θησείο. Περίπου δύο εβδομάδες δηλαδή, χρονικό διάστημα κατά το οποίο το νέο κόμμα έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων -πάνω απ’ το ΠΑΣΟΚ- και την ώρα που μετράει ήδη 30.000 μέλη στην ψηφιακή του πλατφόρμα. Κατά το ίδιο διάστημα είδαμε τα πρόσωπα που πλαισιώνουν το επικοινωνιακό επιτελείο της ΕΛΑΣ να προχωρούν σε σχεδόν καθημερινές παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης, προάγοντας τις θέσεις του κόμματος σε ζητήματα της επικαιρότητας.

Απ’ την άμυνα στην επίθεση

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της συνέντευξης Τσίπρα όμως ήταν αλλού. Ίσως για πρώτη φορά ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε τόσο ξεκάθαρα μια κόκκινη γραμμή με το παρελθόν και πέρασε απ’ την άμυνα στην επίθεση για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης 2015-2019. Δεν εμφανίστηκε δηλαδή ως απολογούμενος, αντιθέτως βγήκε μπροστά επιχειρώντας να αντιστρέψει τους όρους και θίγοντας τόσο την αξιοπιστία όσο και την εντιμότητα της κυβέρνησης της ΝΔ.

Πέραν αυτού, χρησιμοποιώντας σαφές εκλογικό λεξιλόγιο, συγκεκριμένες προγραμματικές αναφορές και προσωπικό τόνο αυτοπεποίθησης, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προηγουμένως βέβαια φρόντισε να ρίξει και το «καρφί» προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι αποφάσισε να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό επειδή η βελόνα ήταν κολλημένη για καιρό και επειδή υπήρχε -με βάση τις δημοσκοπήσεις- κενό εκπροσώπησης στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο βασικός στόχος

Προφανώς όμως κανείς δεν ηγείται ενός κόμματος εξουσίας για να βγει… δεύτερος. Στόχος οφείλει να είναι πάντα η πρωτιά και η νίκη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εντάσσονται οι ατάκες που είπε. «Τώρα και ξέρω τι θέλω και πως να το κάνω» ή «ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πως αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα τις χάσει». Το γεγονός επίσης ότι δεν άφησε αναπάντητη την αιχμή Μητσοτάκη -στη συνέντευξη στον Antenna το βράδυ της Πέμπτης που τον αφορούσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να «μικρύνει» τον αντίπαλό του τον παρομοίασε με οδηγό που έχασε το δίπλωμα 3 φορές (όσες και οι εκλογικές ήττες) που οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα. Η απάντηση λοιπόν ήταν μετρημένη και ζυγισμένη ανάλογα στη στιγμή: «Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα το παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει», είπε ο κ. Τσίπρας για να συμπληρώνει ότι επί Μητσοτάκη η χώρα έχει γίνει «μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Η επιμονή στην συχνή εμπλοκή στελεχών της κυβέρνησης και τη δικαιοσύνη, εκφράστηκε στη συνέχεια απ’ τον πρώην πρωθυπουργό και με το δίλημμα των επόμενων εκλογών. «Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Αυτό είναι ένα πλαίσιο στο οποίο γνωρίζει ότι μπορεί να έχει το πάνω χέρι στον μακρύ προεκλογικό αγώνα που έπεται σε συνδυασμό με τη φθορά της κυβέρνησης από μια σειρά σκανδάλων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει πως προχώρησε και σε ανακοινώσεις. Η αναφορά του δηλαδή στα πέντε πρώτα πράγματα που θα έκανε ως πρωθυπουργός και το γεγονός ότι έβαλε στην πρώτη θέση την αντιμετώπισης της ακρίβειας, σημαίνει πολλά. Πόσο μάλλον απ’ τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης μια μέρα πριν στη δική του συνέντευξη έλεγε πως δεν υπάρχουν χρήματα για 13ο μισθό, και παράλληλα αποτύγχανε να εξηγήσει επαρκώς στην κοινωνία για την τόσο γενναιόδωρη αύξηση στους μισθούς των μητροπολιτών.

Η σύγκριση με τον Μητσοτάκη

Βλέποντας κανείς τις δύο συνεντεύξεις (Μητσοτάκη στον Antenna την Πέμπτη και Τσίπρα στον ΟΤ την Παρασκευή), σε επίπεδο πολιτικής παρουσίας, η βασική διαφορά μεταξύ των δύο ανδρών ήταν εμφανής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να επενδύει στην εικόνα του διαχειριστή, του πολιτικού που εγγυάται σταθερότητα και συνέχεια. Ο Αλέξης Τσίπρας, αντίθετα, εμφανίστηκε ως ο πολιτικός της αλλαγής, επιχειρώντας να εκφράσει την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τη στέγαση, το κόστος ενέργειας και τις ανισότητες.

Εκεί όπου ο πρωθυπουργός συχνά μιλά με όρους μακροοικονομικών δεικτών και επενδύσεων, ο κ. Τσίπρας επέλεξε να εστιάσει στην καθημερινότητα: λογαριασμούς ρεύματος, ενοίκια, μισθούς εκπαιδευτικών και εργαζομένων στο ΕΣΥ. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να ανακτήσει το κοινωνικό ακροατήριο που παραδοσιακά τροφοδοτεί την Κεντροαριστερά.

Τι κέρδισε πολιτικά

Το βασικό κέρδος του Αλέξη Τσίπρα από το OT Forum δεν ήταν κάποια νέα εξαγγελία. Ήταν ότι εμφανίστηκε ξανά ως εν δυνάμει πρωθυπουργός και όχι ως πρώην πρωθυπουργός που σχολιάζει τις εξελίξεις από απόσταση. Για πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα, παρουσίασε ένα συνεκτικό πολιτικό αφήγημα: εμπειρία, αυτοκριτική χωρίς αυτοακύρωση, συγκεκριμένες προτεραιότητες και ευθεία σύγκρουση με τον νυν πρωθυπουργό. Με λίγα λόγια επιχείρησε να χτίσει το προφίλ του βασικού αντιπάλου, επενδύοντας όχι στη σύγκρουση για το παρελθόν αλλά στη διεκδίκηση του μέλλοντος.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων ότι αυτή τη φορά είναι έτοιμος να κυβερνήσει διαφορετικά από την πρώτη -και μάλιστα όχι σε καθεστώς ασφυκτικής πίεσης απ’ τους δανειστές- και ότι αποτελεί όντως μια διαφορετική και κυρίως έντιμη πρόταση εξουσίας.

Πηγή: In.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
World

Έκλεψε χρήματα από Σκωτσέζους και αγόρασε... «σαχλαμάρες»
KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ
Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta
Τεχνολογία

Η ΕΕ βάζει φρένο στην αόρατη επιτήρηση των smart glasses
Το νέο άλμα της AI: Από τα code assistants στη μηχανική αυτοβελτίωση
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο;
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet
Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple ποντάρει στη νέα Siri για να ξαναμπεί στην κούρσα της AI

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Επενδύσεις: Ποιες Περιφέρειες της χώρας πρωταγωνιστούν
Economy

Ποιες Περιφέρειες πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις [γραφήματα]

Οι πρωταθλήτριες και οι ουραγοί στις επενδύσεις - Οι κλάδοι που κυριαρχούν

Μαρία Σιδέρη
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
World

ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη τράπεζα της G7 που αύξησε τα επιτόκια - Τι είπε για τις επόμενες κινήσεις ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Τζούλη Καλημέρη
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Πολιτική
G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν
Κόσμος

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν

Η επιτάχυνση των συζητήσεων για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου της G7

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Είναι εφτά άτομα, “παίζει” μοιρασιά»
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Είναι εφτά άτομα, “παίζει” μοιρασιά»

Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες – Ο «Κύκλος του Μαξίμου» και το ΤΕΕ

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δηκτικά τις δηλώσεις Σδούκου, που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγει τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι», αλλά στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ

Γιάννης Μώραλης: Το μέλλον του Πειραιά κοιτάζει προς τη θάλασσα
Κοινωνία

Μώραλης: Το μέλλον του Πειραιά κοιτάζει προς τη θάλασσα

Αποκλειστικά στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο μίλησε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones
Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ» και «οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο
Κόσμος

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Axios σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Κόσμος

Πιθανή υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
World

Έκλεψε χρήματα από Σκωτσέζους και αγόρασε... «σαχλαμάρες»

Ένας πολιτικός μεσολαβητής στη Σκωτία δήλωσε ένοχος για υπεξαίρεση, εξαπολύοντας ένα χείμαρρο δημόσιου χλευασμού όταν όλοι ανακάλυψαν τις φτηνιάρικες αγορές

KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta
Τεχνολογία

Η ΕΕ βάζει φρένο στην αόρατη επιτήρηση των smart glasses

Νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι τα έξυπνα γυαλιά μπορεί να οδηγήσουν σε σχεδόν αόρατη επιτήρηση των πολιτών

Το νέο άλμα της AI: Από τα code assistants στη μηχανική αυτοβελτίωση
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο;

Τα πιο προηγμένα μοντέλα AI αυξάνουν θεαματικά τις δυνατότητές τους, αλλά και τα ρίσκα που συνοδεύουν την εξέλιξή τους

Γιώργος Πολύζος
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet

Η Orion CMC εξετάζει το μερίδιο της οικογένειας Ντιβάλ στον όμιλο Eramet όπου το γαλλικό κράτος είναι μέτοχος

Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple ποντάρει στη νέα Siri για να ξαναμπεί στην κούρσα της AI

Μετά το αποτυχημένο Apple Intelligence, η Apple δοκιμάζει μια πιο ευέλικτη στρατηγική στην AI αγορά

Γιώργος Πολύζος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος
World

Όταν τα επιτόκια συναντάνε το CSI

Ο Μάντις Μιούλερ εκπαίδευεται για να υπηρετήσει στη μονάδα εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας

Τζούλη Καλημέρη
Κλίμα: Το 2030 ξεπερνάμε το όριο +1,5ο C της Συμφωνίας του Παρισιού
Κλιματική αλλαγή

SOS για την υπερθέρμανση του πλανήτη

Καμπανάκι επιστημόνων για το κλίμα σε διεθνές συνέδριο - Οι εκπομπές CO2 και την υπερθέρμανση του πλανήτη

Αλέξανδρος Καψύλης
Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία
Business

Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη ο όμιλος Ηρακλής ενισχύει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα - Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό του πλάνο

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών

H υιοθέτηση των AI agents αυξήθηκε κατά 1,7 φορές μέσα σε έναν χρόνο

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον
Executive

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε στο πλαίσιο του 24ου CFO Forum της KPMG τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO ως στρατηγικού συνεργάτη της διοίκησης

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding
English Edition

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding

The agreement under the European Security Action for Europe program aims to support Greece’s defense capabilities through investments in strategic security technologies

Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία
Τηλεπικοινωνίες

Η κινητή τηλεφωνία βασικός μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η νέα μελέτη Mobile Economy Europe 2026 δείχνει ότι η συμβολή των κινητών τεχνολογιών έφτασε το 1,15 τρισ. ευρώ το 2025

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν
Κόσμος

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν

Η επιτάχυνση των συζητήσεων για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου της G7

Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals
Τρόφιμα – ποτά

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στα τρόφιμα

Νέες επενδυτικές κινήσεις αναδιαμορφώνουν τον κλάδο τροφίμων στην εγχώρια σκηνή - Κρίσιμη η παράμετρος των εξαγωγών - Ποιοι «ανιχνεύουν» την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies