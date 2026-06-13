Από το Θησείο στο OT Forum: Ο «νέος» Τσίπρας απέναντι στον «παλιό» Μητσοτάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο 7ο OT Forum ήταν η πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά την ανακοίνωση ίδρυσης της ΕΛΑΣ στο Θησείο. Περίπου δύο εβδομάδες δηλαδή, χρονικό διάστημα κατά το οποίο το νέο κόμμα έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων -πάνω απ’ το ΠΑΣΟΚ- και την ώρα που μετράει ήδη 30.000 μέλη στην ψηφιακή του πλατφόρμα. Κατά το ίδιο διάστημα είδαμε τα πρόσωπα που πλαισιώνουν το επικοινωνιακό επιτελείο της ΕΛΑΣ να προχωρούν σε σχεδόν καθημερινές παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης, προάγοντας τις θέσεις του κόμματος σε ζητήματα της επικαιρότητας.

Απ’ την άμυνα στην επίθεση

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της συνέντευξης Τσίπρα όμως ήταν αλλού. Ίσως για πρώτη φορά ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε τόσο ξεκάθαρα μια κόκκινη γραμμή με το παρελθόν και πέρασε απ’ την άμυνα στην επίθεση για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης 2015-2019. Δεν εμφανίστηκε δηλαδή ως απολογούμενος, αντιθέτως βγήκε μπροστά επιχειρώντας να αντιστρέψει τους όρους και θίγοντας τόσο την αξιοπιστία όσο και την εντιμότητα της κυβέρνησης της ΝΔ.

Πέραν αυτού, χρησιμοποιώντας σαφές εκλογικό λεξιλόγιο, συγκεκριμένες προγραμματικές αναφορές και προσωπικό τόνο αυτοπεποίθησης, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προηγουμένως βέβαια φρόντισε να ρίξει και το «καρφί» προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι αποφάσισε να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό επειδή η βελόνα ήταν κολλημένη για καιρό και επειδή υπήρχε -με βάση τις δημοσκοπήσεις- κενό εκπροσώπησης στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο βασικός στόχος

Προφανώς όμως κανείς δεν ηγείται ενός κόμματος εξουσίας για να βγει… δεύτερος. Στόχος οφείλει να είναι πάντα η πρωτιά και η νίκη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εντάσσονται οι ατάκες που είπε. «Τώρα και ξέρω τι θέλω και πως να το κάνω» ή «ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πως αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα τις χάσει». Το γεγονός επίσης ότι δεν άφησε αναπάντητη την αιχμή Μητσοτάκη -στη συνέντευξη στον Antenna το βράδυ της Πέμπτης που τον αφορούσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να «μικρύνει» τον αντίπαλό του τον παρομοίασε με οδηγό που έχασε το δίπλωμα 3 φορές (όσες και οι εκλογικές ήττες) που οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα. Η απάντηση λοιπόν ήταν μετρημένη και ζυγισμένη ανάλογα στη στιγμή: «Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα το παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει», είπε ο κ. Τσίπρας για να συμπληρώνει ότι επί Μητσοτάκη η χώρα έχει γίνει «μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Η επιμονή στην συχνή εμπλοκή στελεχών της κυβέρνησης και τη δικαιοσύνη, εκφράστηκε στη συνέχεια απ’ τον πρώην πρωθυπουργό και με το δίλημμα των επόμενων εκλογών. «Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Αυτό είναι ένα πλαίσιο στο οποίο γνωρίζει ότι μπορεί να έχει το πάνω χέρι στον μακρύ προεκλογικό αγώνα που έπεται σε συνδυασμό με τη φθορά της κυβέρνησης από μια σειρά σκανδάλων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει πως προχώρησε και σε ανακοινώσεις. Η αναφορά του δηλαδή στα πέντε πρώτα πράγματα που θα έκανε ως πρωθυπουργός και το γεγονός ότι έβαλε στην πρώτη θέση την αντιμετώπισης της ακρίβειας, σημαίνει πολλά. Πόσο μάλλον απ’ τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης μια μέρα πριν στη δική του συνέντευξη έλεγε πως δεν υπάρχουν χρήματα για 13ο μισθό, και παράλληλα αποτύγχανε να εξηγήσει επαρκώς στην κοινωνία για την τόσο γενναιόδωρη αύξηση στους μισθούς των μητροπολιτών.

Η σύγκριση με τον Μητσοτάκη

Βλέποντας κανείς τις δύο συνεντεύξεις (Μητσοτάκη στον Antenna την Πέμπτη και Τσίπρα στον ΟΤ την Παρασκευή), σε επίπεδο πολιτικής παρουσίας, η βασική διαφορά μεταξύ των δύο ανδρών ήταν εμφανής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να επενδύει στην εικόνα του διαχειριστή, του πολιτικού που εγγυάται σταθερότητα και συνέχεια. Ο Αλέξης Τσίπρας, αντίθετα, εμφανίστηκε ως ο πολιτικός της αλλαγής, επιχειρώντας να εκφράσει την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τη στέγαση, το κόστος ενέργειας και τις ανισότητες.

Εκεί όπου ο πρωθυπουργός συχνά μιλά με όρους μακροοικονομικών δεικτών και επενδύσεων, ο κ. Τσίπρας επέλεξε να εστιάσει στην καθημερινότητα: λογαριασμούς ρεύματος, ενοίκια, μισθούς εκπαιδευτικών και εργαζομένων στο ΕΣΥ. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να ανακτήσει το κοινωνικό ακροατήριο που παραδοσιακά τροφοδοτεί την Κεντροαριστερά.

Τι κέρδισε πολιτικά

Το βασικό κέρδος του Αλέξη Τσίπρα από το OT Forum δεν ήταν κάποια νέα εξαγγελία. Ήταν ότι εμφανίστηκε ξανά ως εν δυνάμει πρωθυπουργός και όχι ως πρώην πρωθυπουργός που σχολιάζει τις εξελίξεις από απόσταση. Για πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα, παρουσίασε ένα συνεκτικό πολιτικό αφήγημα: εμπειρία, αυτοκριτική χωρίς αυτοακύρωση, συγκεκριμένες προτεραιότητες και ευθεία σύγκρουση με τον νυν πρωθυπουργό. Με λίγα λόγια επιχείρησε να χτίσει το προφίλ του βασικού αντιπάλου, επενδύοντας όχι στη σύγκρουση για το παρελθόν αλλά στη διεκδίκηση του μέλλοντος.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων ότι αυτή τη φορά είναι έτοιμος να κυβερνήσει διαφορετικά από την πρώτη -και μάλιστα όχι σε καθεστώς ασφυκτικής πίεσης απ’ τους δανειστές- και ότι αποτελεί όντως μια διαφορετική και κυρίως έντιμη πρόταση εξουσίας.

Πηγή: In.gr