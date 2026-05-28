Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Στον Άρειο Πάγο έφτασε ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο, την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές των μελών, δίνοντας έτσι και τυπικά νομική υπόσταση στο νέο κόμμα.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, τον κ. Τσίπρα, συνοδεύει και η αεροπαγίτης δικαστικός που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, Μαρία Λεπενιώτη.

Μαζί του είναι επίσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές της.

Τσίπρας: Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στον λαό και την κοινωνία

Σε δηλώσεις του βγαίνοντας από τον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στο λαό και την κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ευελπιστούμε τα φέρουμε κάτι καλύτερο στη χώρα».

Πηγή: in.gr