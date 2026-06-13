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ΑΔΜΗΕ: Κοντά στο 1 δισ. ευρώ οι προσφορές της αγοράς για την ΑΜΚ

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμετοχών στις 16 με 18 Ιουνίου - Το μήνυμα Μανουσάκη από το 7ο OT FORUM

OT FORUM 13.06.2026, 11:00
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ΑΔΜΗΕ: Κοντά στο 1 δισ. ευρώ οι προσφορές της αγοράς για την ΑΜΚ
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Προς την κατάρριψη δύο νέων ρεκόρ οδεύει ο ΑΔΜΗΕ.

Το πρώτο πρόκειται για το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και το δεύτερο σε ένα μεγαλύτερο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης ακόμη και από εκείνο της Κρήτης – Αττικής: Ο λόγος για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Στο 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ. Κομβικής σημασίας είναι η συμμετοχή σε αυτήν της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, μετόχου με 51% του Διαχειριστή και εισηγμένη στο Euronext Athens.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ζητά 530 εκατ. ευρώ για να μπει στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ και για το λόγο αυτό προχωρά επίσης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μέτοχοι είναι με 51% η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (δημόσιο) και με 49% επενδυτές. Ουσιαστικά οι ιδιώτες επενδυτές καλούνται να προσφέρουν περίπου 250 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες της αγοράς λένε ότι από το premarketing το ποσό υπερκαλύπτεται κατά 4 φορές. Δηλαδή οι ιδιώτες προσφέρουν περίπου 1 δισ. ευρώ. Και πρόκειται για ποσό ρεκόρ. Το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ανοίξει, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 16 μέχρι τις 18 Ιουνίου.

Μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51% όπως προαναφέρθηκε, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 25% και η κινέζικη State Grid με 24%.

Τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου και της κινεζικής πλευράς είναι εξασφαλισμένα.

Με πιο απλά λόγια το ελληνικό δημόσιο που συμμετέχει με 51% στον Διαχειριστή θα βάλει 530 εκατ. ευρώ, η αγορά 250 εκατ. ευρώ και η State Grid 240 εκατ. ευρώ. Από τα 530 εκατ. ευρώ του δημοσίου τα 370 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 160 εκατ. ευρώ από το ταμείο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Το μήνυμα Μανουσάκη για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ο Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ μιλώντας στο 7ο OT FORUM για τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου τόνισε μεταξύ άλλων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ότι είναι «ιστορικό ορόσημο» για τον Διαχειριστή που χρειαζόταν για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια κεφάλαια για να συνεχίσει το έργο των διασυνδέσεων, έχοντας μέχρι τώρα διαθέσει 4 δισ. ευρώ.

Οπως είπε ο ίδιος, έχει προοδεύσει η διαδικασία, έχουν μπει τα χρήματα από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου και τις επόμενες μέρες θα ανοίξει το βιβλίο για να αντλήσει τα χρήματα η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από την αγορά. «Θεωρούμε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης το γεγονός ότι το δημόσιο συμμετέχει σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας την οποία ελέγχει. Σε δεύτερο επίπεδο είναι ψήφος εμπσιτοσύνης ότι τα χρήματα αυτά τελικά έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να έχει ακόμη μεγαλύτερη απορροφητικότητα των πόρων η χώρα, που σημαίνει ότι εμπιστεύονται τον Διαχειριστή και για το ότι το περιεχόμενο των έργων ευνοεί την πράσινη μετάβαση καιγια το ότι θα μπορέσει να κάνει αυτές τις διασυνδέσεις που έρχονται όπως έκανε και με τις προηγούμενες», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Το δεύτερο ρεκόρ

Ο Μάνος Μανουσάκης τόνισε ότι με τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ ο Διαχειριστής θα καλύψει μέρος της χρηματοδότησης για τα διασύνδεση των νησιών Β. Αιγαίου και των Δωδεκανήσων και τη δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στον διαγωνισμό για τα καλώδια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου–Κω, με την ολοκλήρωση της φάσης υποβολής τεχνικής προσφοράς. Πρόκειται για ηλεκτρική διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος υποβρύχια και μήκους 380 χλμ. Η συγκεκριμένη ηλεκτρική διασύνδεση είναι μεγαλύτερη και από εκείνη της Κρήτης και πρόκειται για έργο που καταρρίπτει ρεκόρ ως προς το μήκος της. Η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής είναι 330 χλμ.

Όπως είπε, η διαδικασία αξιολόγησης για την προσφορά έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια Επιτροπή του Διαχειριστή, προκειμένου να προχωρήσει το έργο που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ευρύτερη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

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