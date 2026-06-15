 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση

Το βασικό σενάριο παραμένει μια σταδιακή εξομάλυνση, αλλά με ένα ουσιαστικά διαφορετικό status quo σε σχέση με την περίοδο πριν από τον Μάρτιο

Experts 15.06.2026, 14:46
Σχολιάστε
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση
Άποψη Γιώργος Λαγαρίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εύλογα χαιρετίζουν την είδηση μιας πιθανής συμφωνίας που ενδέχεται να υπογραφεί έως το τέλος της εβδομάδας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ενώ θεωρούμε την εξέλιξη αυτή καθαρά θετική, διαβλέπουμε επίσης μια δύσκολη πορεία προς την κανονικότητα και ορισμένα σενάρια στα οποία η συμφωνία τελικά δεν θα υλοποιηθεί.

Τα γεγονότα: Η προσωρινή διμερής συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να υπογραφεί αυτήν την Παρασκευή 19 Ιουνίου, συνιστά ένα κρίσιμο σημείο καμπής για τη γεωοικονομία, τη γεωπολιτική και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών πετρελαίου. Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες μείωσης των στρατιωτικών χτυπημάτων, αυτή η πιθανή συμφωνία στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί ένα σημαντικό, αν και εξαιρετικά προκαταρκτικό, βήμα προς την γενικότερη εκεχειρία στην περιοχή, και την ηρεμία για τις αγορές.

Πολλές άγνωστες παράμετροι: Παρότι αυτή η ενδεχόμενη συμφωνία παραμένει ευθυγραμμισμένη με το βασικό μας σενάριο, σύμφωνα με το οποίο θα δούμε περιορισμένες οικονομικές επιπτώσεις το 2026 και όχι πέραν του 2027, διατηρούμε επιφυλάξεις.

  • Πρώτον, δεν πρόκειται για τελική συμφωνία, αλλά για μια προσωρινή προκαταρκτική συμφωνία. Η υπογραφή σε τέσσερις ημέρες θα ακολουθηθεί από ακόμη 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων τα δύο μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον τρόπο διαχείρισης του πυρηνικού υλικού του Ιράν.
  • Δεύτερον, υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τους ακριβείς μηχανισμούς επιβολής τόσο για τις πυρηνικές παραμέτρους όσο και για τα Στενά. Συγκεκριμένα, παραμένει άγνωστο ποιος θα αναλάβει να εγγυηθεί τα Στενά ή εάν η τελική συμφωνία θα περιορίσει ουσιαστικά τις στρατιωτικές πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.
  • Τρίτον, ακόμη και αν υπογραφεί, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το πώς θα επανέλθει το πετρέλαιο στις αγορές, με ποιο ρυθμό και με ποιο κόστος, καθώς οι ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα καθεστώς που διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο.

Βασικό σενάριο: Μια θετική, αλλά ατελής εξομάλυνση. Το βασικό μας σενάριο παραμένει μια σταδιακή εξομάλυνση, αλλά με ένα ουσιαστικά διαφορετικό status quo σε σχέση με την περίοδο πριν από τον Μάρτιο. Η αποκατάσταση της πλήρως ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Κόλπου ενδέχεται να διαρκέσει μήνες, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να καταβάλουν αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου για κάποιο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το σενάριο, οι εντάσεις θα αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες.

  • Επενδυτικό κλίμα: Θα είναι εγγενώς θετικό τόσο για τις αγορές μετοχών όσο και για τις αγορές ομολόγων. Η ηρεμία στις αγορές συνεπάγεται μια πιο ομαλή οικονομία.
  • Εμπορεύματα: Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν, αλλά είναι απίθανο να καταρρεύσουν, καθώς απαιτείται αναγκαία αναπλήρωση αποθεμάτων.
  • Πληθωρισμός & Νομισματική πολιτική: Οι προσδοκίες πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα μειωθούν, με τον πραγματικό πληθωρισμό να ακολουθεί πτωτική πορεία. Κατά συνέπεια, οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να υιοθετήσουν λιγότερο επιθετική στάση.
  • Ανασυγκρότηση: Η σταθερότητα θα επιτρέψει την έναρξη ανοικοδόμησης κρίσιμων υποδομών και την αποκατάσταση εξαντλημένων αποθεμάτων.

Δυσμενές σενάριο: Κατάρρευση της συμφωνίας. Πρέπει να διατηρήσουμε μια μη μηδενική πιθανότητα κατάρρευσης της συμφωνίας.

  • Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ιρανική κυβέρνηση έχουν ιστορικό απρόβλεπτης συμπεριφοράς στις διαπραγματεύσεις, και τέσσερις ημέρες αποτελούν μεγάλο χρονικό διάστημα με γεωπολιτικούς όρους.
  • Μια επιπλέον περίοδος διαπραγματεύσεων 60 ημερών συνεπάγεται μεγάλο αριθμό παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική συμφωνία.
  • Επιπλέον, το Ισραήλ, βασικός παράγοντας σε αυτή τη σύγκρουση, φαίνεται να έχει αντιδράσει με επιφυλακτικότητα, ως το μέρος που θα ενδιαφερόταν περισσότερο για τις λεπτομέρειες. Οποιαδήποτε ειρήνη που δεν θα περιλαμβάνει ρητά το Ισραήλ θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωρινή.

Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, θα αναμέναμε έντονη αντίδραση από τις χρηματοπιστωτικές και τις αγορές πετρελαίου. Οι αγορές ομολόγων είναι πιθανό να πληγούν ιδιαίτερα εάν οι προσδοκίες για τα επιτόκια αυξηθούν περαιτέρω, περιορίζοντας τον δημοσιονομικό χώρο τόσο για τις αναδυόμενες όσο και για τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά, ενδεχομένως και εκθετικά, καθώς πλησιάζουμε σε κρίσιμα επίπεδα παγκόσμιων αποθεμάτων. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση της αμερικανικής παρουσίας στον Κόλπο.

Βέβαια, οι χώρες του Κόλπου και οι ναυτιλιακές εταιρείες ενδέχεται να κρίνουν ότι είναι προτιμότερο να καταβάλλουν ένα τέλος διέλευσης στο Ιράν, εφόσον αυτό εξασφαλίζει ασφαλή διέλευση βραχυπρόθεσμα, μέχρι να επανεξεταστεί το ζήτημα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία
Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις
Business of Sport

Μουντιάλ: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για...διαφημίσεις
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές

Τι αναφέρει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος που παίζει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο

Η καταρχήν ειρηνευτική συμφωνία αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από τις αγορές- Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των hedge funds

Τζούλη Καλημέρη
Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο
Business of Sport

Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί πιο πολύ ίσως σηκώσει την... κούπα

Η Ισπανία, φαβορί για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, βρίσκεται σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, τη Γάζα, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο Χρέος: Πραγματοποιήθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ
Economy

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ.

Ποιο είναι το όφελος για το ελληνικό δημόσιο χρέος από την πρόωρη αποπληρωμή

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Ποντοπόρος

Πώς και πότε θα αποδράσουν πάνω από 600 πλοία από τον Kόλπο

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Τράπεζες

Ελκυστικό το αφήγημα του ΑΔΜΗΕ, λέει η Optima Bank 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Experts
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση
Experts

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση

Το βασικό σενάριο παραμένει μια σταδιακή εξομάλυνση, αλλά με ένα ουσιαστικά διαφορετικό status quo σε σχέση με την περίοδο πριν από τον Μάρτιο

Γιώργος Λαγαρίας
Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Experts

Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Απόστολος Αλωνιάτης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Λοιπές διευκρινίσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων
Experts

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων

Η άνοδος των επιτοκίων και η αυξητική πορεία του euribor εντείνουν τις πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βασίλης Κορκίδης
Μια πτώση που δεν ανησυχεί
Experts

Μια πτώση που δεν ανησυχεί

Συνήθως, τα χρηματιστήρια κινούνται αρκετά απρόβλεπτα και με τη λογική της αγέλης

Γιώργος Λαγαρίας
Εξαγωγές: Ισχυρή εκκίνηση το 2026 με διψήφια άνοδο και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου
Experts

Το μικρό θαύμα

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των τροφίμων

Συμεών Διαμαντίδης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 8ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Latest News
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σημαντικά ενισχυμένoι βγήκαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα

Δημήτρης Σταμούλης
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων

«Οι ακτίνες του ήλιου δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσουν στη γη»

Αλέξανδρος Καψύλης
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις
Business of Sport

Μουντιάλ: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για...διαφημίσεις

Για πρώτη φορά μετά από 96 χρόνια, η FIFA χρησιμοποιεί «διαλείμματα ενυδάτωσης» για να χωρέσει διαφημίσεις

Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι άλλες χώρες των G7 διατυπώνουν επιφυλάξεις για ενα σύστημα τιμών για τα κρίσιμα ορυκτά που προτείνουν οι ΗΠΑ και θα χρησιμοποιεί μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο
Business

Διεθνής διάλογος στη BEYOND 2026 για το μέλλον της ψηφιακής εποχής

Η διεθνής συνάντηση στην BEYOND θα ανοίξει με υπουργική συνεδρία και τρεις στρατηγικούς διαλόγους για AI, ρυθμιστικό πλαίσιο και ψηφιακή ασφάλεια

Kaspersky: Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
Τεχνολογία

Ξεπερνούν τα 200 δισ. δολάρια οι παγκόσμιες ζημιές από απάτες με μηνύματα

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, πλήττοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Παγκόσμιες ζημιές άνω των 200 δισ.

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους
Economy

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Πρόκειται για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

SpaceX: Θα συνεχίσει ανοδικά και μετά το ρεκόρ εισαγωγής στη Wall Street
Τεχνολογία

Aνοδικές προβλέψεις για SpaceX και μετά το... διαστημικό ντεμπούτο

Η SpaceX έχει καταστεί ήηδη η έκτη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση και ο Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική νίκη Αλτμαν απέναντι στον Μασκ - Τι δεν απέδειξε η xAI

Η αγωγή της πλευράς Μασκ ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος της OpenAI

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών
World

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών

Meta, YouTube και Snapchat λένε ότι η απαγόρευση, η οποία θα εμπόδιζε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα τα οδηγήσει σε «λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες»

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Ακτοπλοΐα

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
World

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν – «Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Νομίζω ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι ανοιχτοί σε αυτό»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ
World

Εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, ζητά η φον ντερ Λάιεν

Ναι, στις εναλλακτικές διαδρομές απο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - «Ψήφος» υπέρ του διαδρόμου IMEC (Ινδία-Μεση Ανατολή-ΕΕ)

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση
World

Μέση Ανατολή: Πότε θα κλείσουν οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δίνει μια ανάσα στην παγκόσμια οικονομία ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψει σε έναν κανονικό ρυθμό

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies