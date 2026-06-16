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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.06.2026, 10:43
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
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Με ήπια κέρδη και εμφανή διάθεση αναμονής κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αφήνουν πίσω τον αρχικό ενθουσιασμό από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις μακροοικονομικές προκλήσεις.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,20% στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,16% στις 10.447 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,13% στις 24.925 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,29% στις 8.408 μονάδες.

Οι τίτλοι

Σε επίπεδο μετοχών, η STMicroelectronics υποχωρεί κατά 2,5%, μετά την ανακοίνωση έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών δύο σειρών, συνολικού ύψους 1,5 δισ. δολαρίων.

Τα βλέμματα σήμερα είναι στο Λονδίνο και στον FTSE 100, ο οποίος δεν ακολούθησε χτες το ράλι των αγορών, καθώς επηρεάστηκε από τη μεγάλη στάθμιση ενεργειακών κολοσσών όπως οι Shell και BP, οι μετοχές των οποίων υποχώρησαν παράλληλα με την πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

«Η υποτονική επίδοση του FTSE 100 βρέθηκε σε έντονη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές που κινήθηκαν δυναμικά ανοδικά. Ωστόσο, και στην Ευρώπη τα κέρδη ήταν συγκρατημένα, καθώς παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία που φέρεται να δίνει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», σχολίασε ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

Περιορισμένες προοπτικές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα οι βασικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Το πρόσφατο ανοδικό κύμα έχει οδηγήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε κέρδη σχεδόν 8% από την αρχή του έτους, περιορίζοντας τη διαφορά αποτίμησης σε σχέση με τον αμερικανικό δείκτη S&P 500. Αν και οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν ανακτήσει πλήρως τις απώλειες που προκάλεσε η πολεμική κρίση, οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές ασιατικές οικονομίες, η Ευρώπη δεν διαθέτει ισχυρή παρουσία τεχνολογικών κολοσσών που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτέλεσε τον βασικό μοχλό που ώθησε τις διεθνείς αγορές σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά ακόμη και κατά τη διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης.

Παράλληλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επόμενη φάση της ανόδου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους λειτουργίας και αυξημένου κόστους δανεισμού. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε ήδη οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε προληπτική αύξηση των επιτοκίων, εντείνοντας τις πιέσεις στις επιχειρήσεις.

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