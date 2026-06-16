THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

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Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία κοινοπραξίας, η οποία θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση ηλεκτρο-οπτικών και υπέρυθρων συστημάτων για μη επανδρωμένα αεροχήματα, ανακοίνωσαν η Safran Electronics & Defense και η Theon International

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η νέα κοινοπραξία θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένων μικρού μεγέθους σταθεροποιημένα αρθρωτά συστήματα ανάρτησης (gimbal) κάτω των 8 κιλών, καλύπτοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για δυνατότητες ISR και στοχοποίησης στις αγορές άμυνας και ασφάλειας.

Η τεχνογνωσία των δύο εταιρειών

Η Safran Electronics & Defense αξιοποιεί την ηγετική της θέση στα Συστήματα Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR – Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) και στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα σταθεροποιημένα αρθρωτά συστήματα ανάρτησης (gimbal).

Από την πλευρά της, η THEON ενισχύει τη συνεργασία με την τεχνογνωσία της στους προηγμένους αισθητήρες και στις ηλεκτρο-οπτικές τεχνολογίες.

Οι δύο εταιρείες στοχεύουν στην ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων συμβατών με πολλαπλές πλατφόρμες, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα επιχειρησιακών αναγκών για μαζική παραγωγή προσιτών συστημάτων.

«Η συνεργασία με τη THEON, ενισχύει την ηγετική θέση της Safran Electronics & Defense στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων νέας γενιάς, πολλαπλής συμβατότητας με πλατφόρμες, και παρέχοντας δυνατότητες ISR σε όλο το φάσμα αποστολών και επιχειρησιακών απαιτήσεων. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αυτονομίας σε έναν κρίσιμο τομέα άμυνας», δήλωσε ο Alexandre Ziegler, Executive Vice President, Head of Defense Division στη Safran Electronics & Defense.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: “Εκτιμούμε ιδιαίτερα την απόφαση της SAFRAN για συνεργασία με τη THEON, σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αμυντικής αγοράς. Πρόκειται για μια κίνηση-ορόσημο για τη THEON, που συνδυάζει τα δικά μας πλεονεκτήματα με εκείνα ενός παγκόσμιου ηγέτη.”