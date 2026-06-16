Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι 2.600 μονάδες μπήκαν στο τραπέζι μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή

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Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το χρηματιστήριο Αθηνών μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή; Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το αν ο Γενικός Δείκτης μπορεί να κρατήσει τις 2.400 μονάδες.

Τώρα, μετά και την επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπάρχουν φωνές στην χρηματιστηριακή πιάτσα που θεωρούν τις 2.500 μονάδες εφικτό στόχο για το τέλος της χρονιάς ενώ κάποιοι δεν αποκλείουν μια κίνηση προς τις 2.600 ή ακόμη και τις 2.700 μονάδες.

Ακόμη και χωρίς τη βοήθεια της Μέσης Ανατολής, το Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν από τους πρωταγωνιστές της χρονιάς

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και τα deals

Και αυτό, όπως λένε, πέρα από την άρση της αβεβαιότητας και του φόβου γενικευμένης και μεγάλης έντασης ενεργειακής κρίσης που έφερε ο πόλεμος, οφείλεται στο θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και σε μια σειρά από… corpotate actions (ΑΜΚ, placements, ομόλογα, και M&A) που μαρτυρούν την επενδυτική όρεξη που υπάρχει για τοποθετήσεις σε ελληνικά assets από μεγάλα πορτοφόλια του εξωτερικού.

«Από το Πάσχα και μετά γίνονται πράγματα. Το θέμα είναι να πουλήσουν υψηλά σε ένα καλό περιβάλλον», σημειώνουν, προσθέτοντας: «Είμαστε καλύτερα από την υπόλοιπη ανεπτυγμένη Ευρώπη».

Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη των αποδόσεων

Ακόμη και χωρίς τη βοήθεια της Μέσης Ανατολής, η ελληνική αγορά ήταν από τους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Από τις αρχές του έτους ο Γενικός Δείκτης κινείται με κέρδη που προσεγγίζουν το 16%, όταν ο Stoxx Europe βρίσκεται περίπου στο 7%, το Λονδίνο κοντά στο 5% και η γαλλική αγορά ακόμη χαμηλότερα. Εδώ και μήνες η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως μία από τις λίγες αγορές της Ευρώπης που εξακολουθούν να συνδυάζουν ανάπτυξη, ισχυρή κερδοφορία και σχετικά ελκυστικές αποτιμήσεις.

Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να θεωρείται υποτιμημένη κατά 10% με 15% σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης.

«Η αγορά εξακολουθεί να μας βλέπει ως value play», εξηγεί διαχειριστής κεφαλαίων με παρουσία στην ελληνική αγορά. Η επενδυτική βαθμίδα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και η βελτίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων δημιουργούν μια βάση που δύσκολα συναντά κανείς σήμερα σε άλλες ώριμες ευρωπαϊκές αγορές. Εξάλλου, ακόμη η ελληνική αγορά θεωρείται υποτιμημένη κατά 10% με 15% σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης.

Οι τράπεζες παραμένουν η ατμομηχανή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αν υπάρχει ένας κλάδος που συνεχίζει να δίνει τον τόνο, αυτός είναι ο τραπεζικός. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πόλο έλξης των ξένων κεφαλαίων και τον σημαντικότερο μοχλό ανόδου του Γενικού Δείκτη. Οι χρηματιστές θεωρούν ότι ο κλάδος παραμένει σε καλό σημείο, με ισχυρή κερδοφορία, βελτιωμένους ισολογισμούς και δυνατότητα διανομής κεφαλαίων στους μετόχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η αγορά κινείται με τους ίδιους ρυθμούς. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, οι επενδυτές είναι πλέον πιο απαιτητικοί και επιλεκτικοί.

Για πολλά χρόνια η ελληνική αγορά αγοραζόταν ως ένα ενιαίο story. Οι επενδυτές έβαζαν χρήματα στο «καλάθι Ελλάδα» χωρίς να κάνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιρειών.

Το τέλος του «καλαθιού Ελλάδα»

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που συντελούνται σήμερα αφορά τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν οι ξένοι. Για πολλά χρόνια η ελληνική αγορά αγοραζόταν ως ένα ενιαίο story. Οι επενδυτές έβαζαν χρήματα στο «καλάθι Ελλάδα» χωρίς να κάνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιρειών. «Το basket approach έχει τελειώσει», αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές.

Οι εισηγμένες, μετά την ένταξή του ΧΑ στο Euronext Athens συγκρίνονται με πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες και αξιολογούνται με αυστηρότερα κριτήρια. Η κερδοφορία, η εταιρική διακυβέρνηση, η ρευστότητα και η δυνατότητα δημιουργίας αξίας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Τα δύο μεγάλα τεστ…

Η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ που αναμένεται σήμερα –εκτός απροόπτου- και η ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα αποτελέσουν ένα ισχυρό crash test για τη διαθέσιμη επενδυτική ρευστότητα. Παρά τα όσα συμβαίνουν σήμερα, αρκετοί επαγγελματίες της αγοράς πιστεύουν ότι το πραγματικό σημείο καμπής βρίσκεται λίγους μήνες μπροστά.

… και ο Σεπτέμβριος που περιμένουν όλοι

Ο λόγος είναι τα rebalancing των διεθνών δεικτών. Η εμπειρία του Μαΐου έδειξε ότι με περιορισμένες αλλαγές καταγράφηκαν συναλλαγές που προσέγγισαν το 1 δισ. ευρώ. «Αν έγινε αυτό τον Μάιο, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει τον Σεπτέμβριο με έναν μεγαλύτερο εύρος αλλαγών», λέει χαρακτηριστικά χρηματιστής που παρακολουθεί τις ροές ξένων κεφαλαίων.

Οι επενδυτές θεωρούν ως βασικό σενάριο ότι δεν θα υπάρξουν ανατροπές όσον αφορά στον πολιτικό κίνδυνο

Εάν το διεθνές κλίμα παραμείνει θετικό και η ελληνική αγορά διατηρήσει τη σημερινή δυναμική, αρκετοί θεωρούν ότι το φθινόπωρο μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο μεγάλο καταλύτη.

Όσον αφορά τον πολιτικό κίνδυνο και πόσο μια ανατροπή της πολιτικής σταθερότητας λόγω εκλογών μπορεί να ανατρέψει το… μομέντουμ, οι επενδυτές θεωρούν ως βασικό σενάριο ότι δεν θα υπάρξουν ανατροπές και πως η αγορά μπορεί να συνεχίσει την ανοδική της πορεία χωρίς σημαντικές αναταράξεις.