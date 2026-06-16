ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

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Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 1960.
Ο νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει δέκα υφιστάμενες οδηγίες για την ποικιλομορφία των σπόρων, την προστασία των δικαιωμάτων των αγροτών και την ενίσχυση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Στοχεύει επίσης, στην αύξηση της αγροβιοποικιλότητας, στη στήριξη της διατήρησης και των τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών, και παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία για διαφορετικούς σκοπούς χρήσης από βελτιωτές, άλλους επαγγελματίες και μη επαγγελματίες.
Σαφέστεροι κανόνες τόσο για τις εθνικές αρχές όσο και για τους αγρότες
Επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ είναι υψηλής και αξιόπιστης ποιότητας και προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.
«Η συμφωνία θεσπίζει κανόνες που υποστηρίζουν την καινοτομία, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και παρέχουν στους αγρότες σε όλη την Ευρώπη το υψηλής ποιότητας υλικό που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν παραγωγική, ανθεκτική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή», δήλωσε σχετικά η Μαρία Παναγιώτου, υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, προτού εγκριθεί επίσημα και τεθεί σε ισχύ, αλλά θα αρχίσει να εφαρμόζεται τέσσερα χρόνια αργότερα.
Να σημειωθεί ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό ή την αναπαραγωγή άλλων φυτών, όπως σπόροι, κόνδυλοι, μοσχεύματα, σπορόφυτα και υποκείμενα.
Οι νέοι κανόνες στην ΕΕ
Η πρόταση αντικαθιστά αρκετές υφιστάμενες οδηγίες ανά τομέα με έναν ενιαίο, εναρμονισμένο κανονισμό, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, φιλικού προς την καινοτομία και περιβαλλοντικά ανθεκτικού συστήματος.
Οι νέοι κανόνες επιδιώκουν:
- να δημιουργηθεί ένα απλούστερο και σαφέστερο σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, μειώνοντας τις αποκλίσεις στην εφαρμογή και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού
- να υποστηρίξουν την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, επιτρέποντας τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, βιομοριακών τεχνικών και μεθόδων παραγωγής που δεν προβλέπονταν στην αρχική νομοθεσία της δεκαετίας του 1960
- μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης μέσω εναρμονισμένων διαδικασιών, σαφέστερων ευθυνών και ψηφιακής τεκμηρίωσης
- να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας φυτικού αναπαραγωγικού υλικού προσαρμοσμένου στις εξελισσόμενες γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες , επιτρέποντας την ταχύτερη αξιοποίηση ποικιλιών κατάλληλων για την κλιματική αλλαγή, τα παράσιτα και τις ασθένειες
- προώθηση της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, διαφύλαξη των φυτογενετικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μέσω ελαφρύτερων κανόνων για τη διατήρηση και τις τοπικά προσαρμοσμένες ποικιλίες και φυτοπροστατευτικά φυτά που προορίζονται για βιολογική παραγωγή και
- βελτίωση της συνοχής με τη νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των φυτών και τους επίσημους ελέγχους , ενσωματώνοντας στενότερα τα φυτοφάρμακα φυτικής προέλευσης στο οριζόντιο πλαίσιο ελέγχου της ΕΕ και ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα.