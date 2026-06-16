ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

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Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 1960.

Ο νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει δέκα υφιστάμενες οδηγίες για την ποικιλομορφία των σπόρων, την προστασία των δικαιωμάτων των αγροτών και την ενίσχυση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Στοχεύει επίσης, στην αύξηση της αγροβιοποικιλότητας, στη στήριξη της διατήρησης και των τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών, και παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία για διαφορετικούς σκοπούς χρήσης από βελτιωτές, άλλους επαγγελματίες και μη επαγγελματίες.

Σαφέστεροι κανόνες τόσο για τις εθνικές αρχές όσο και για τους αγρότες

Επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ είναι υψηλής και αξιόπιστης ποιότητας και προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

«Η συμφωνία θεσπίζει κανόνες που υποστηρίζουν την καινοτομία, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και παρέχουν στους αγρότες σε όλη την Ευρώπη το υψηλής ποιότητας υλικό που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν παραγωγική, ανθεκτική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή», δήλωσε σχετικά η Μαρία Παναγιώτου, υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, προτού εγκριθεί επίσημα και τεθεί σε ισχύ, αλλά θα αρχίσει να εφαρμόζεται τέσσερα χρόνια αργότερα.

Να σημειωθεί ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό ή την αναπαραγωγή άλλων φυτών, όπως σπόροι, κόνδυλοι, μοσχεύματα, σπορόφυτα και υποκείμενα.

Οι νέοι κανόνες στην ΕΕ

Η πρόταση αντικαθιστά αρκετές υφιστάμενες οδηγίες ανά τομέα με έναν ενιαίο, εναρμονισμένο κανονισμό, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, φιλικού προς την καινοτομία και περιβαλλοντικά ανθεκτικού συστήματος.

Οι νέοι κανόνες επιδιώκουν: