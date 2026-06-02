ΕΕ: Ενίσχυση 54 εκατ. ευρώ σε ισπανικές αγροτικές εταιρείες λόγω πολέμου

Ενισχύσεις ύψους 54 εκατ. ευρώ για τη στήριξη αγροτικών εταιρειών της Ισπανίας, που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), καλύπτει τις υψηλότερες τιμές ντίζελ από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι εταιρείες μπορούν να λάβουν 0,20 ευρώ για κάθε λίτρο ντίζελ που αγοράζουν από τις 22 Μαρτίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2026

Το ισπανικό σχέδιο

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα πρόγραμμα ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Το πρόγραμμα στοχεύει στον μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των αγροτικών καυσίμων.

Η βοήθεια θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Οι εταιρείες μπορούν να λάβουν 0,20 ευρώ για κάθε λίτρο ντίζελ που αγοράζουν από τις 22 Μαρτίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η βοήθεια μπορεί να καλύψει έως και το 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων που προκύπτει από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο METSAF. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει καθεστώτος με σαφή εκτιμώμενο προϋπολογισμό και θα παρέχεται ενίσχυση για την προσωρινή στήριξη της ανάπτυξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας οικονομικής δραστηριότητας και δεν επηρεάζει αρνητικά τους όρους συναλλαγών σε βαθμό που αντίκειται στο κοινό συμφέρον.

Να σημειωθεί ότι στις 29 Απριλίου 2026, η Επιτροπή ενέκρινε το METSAF για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν την οικονομία της ΕΕ στο πλαίσιο της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το METSAF είναι ένα στοχευμένο και προσωρινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης σε ορισμένους από τους πιο εκτεθειμένους τομείς της οικονομίας: γεωργία, αλιεία, μεταφορές και ενεργοβόρες βιομηχανίες. Κατά την περίοδο εφαρμογής του, η Επιτροπή θα επανεξετάζει το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια του πλαισίου υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της γενικής οικονομικής κατάστασης.