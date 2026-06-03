ΕΕ: Προειδοποιήσεις για παραπλανητική χρήση της «αναγεννητικής» γεωργίας

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Καμπανάκι για τον κίνδυνο παραπλανητικής χρήσης της έννοιας της «αναγεννητικής» (regenerative) γεωργίας σε εταιρικές στρατηγικές και πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ κρούουν η IFOAM Organics Europe, αγροτικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι οι αναγεννητικοί ισχυρισμοί κινδυνεύουν να αποσπάσουν την πολιτική προσοχή, τη δημόσια χρηματοδότηση και την αναγνώριση της αγοράς μακριά από λύσεις για το σύστημα τροφίμων, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται ήδη σε ολόκληρη την Ευρώπη από τους αγρότες.

«Η έννοια της “αναγεννητικής” γεωργίας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να αποσπάσει την πολιτική προσοχή και τους πόρους από πραγματικά μετασχηματιστικές λύσεις»

Η δήλωση προειδοποιεί ότι «αυτό που αποκαλείται “αναγεννητικό” μπορεί να περιλαμβάνει άκρως εκφυλιστικές πρακτικές, συγκαλυμμένες από μερικά κοσμητικά μέτρα». Οι υπογράφοντες τονίζουν επίσης ότι εκατομμύρια αγρότες και τοπικοί φορείς τροφίμων οικοδομούν ήδη ανθεκτικά συστήματα τροφίμων που βασίζονται σε αγροοικολογικές και βιολογικές αρχές, αποφέροντας απτά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη μέσω αξιόπιστων, διαφανών και υπεύθυνων προσεγγίσεων.

Απροσδιόριστα αφηγήματα

«Η βιολογική γεωργία προσφέρει εδώ και δεκαετίες αποτελέσματα βάσει των αρχών που τώρα συνδέονται ευρύτερα και με την αναγέννηση των εδαφών μας και του αγροοικοσυστήματος, μέσα από ένα νομικά καθορισμένο, ολιστικό και δημόσια επαληθευμένο πλαίσιο. Η ανησυχία έγκειται στα απροσδιόριστα αφηγήματα που επιτρέπουν σε μοντέλα έντασης εισροών, στη συνεχιζόμενη εξάρτηση από συνθετικά παρασιτοκτόνα και λιπάσματα ή σε αδύναμες περιβαλλοντικές πρακτικές να πλασάρονται στην αγορά ως βιωσιμότητα, και όχι στους αγρότες που βελτιώνουν πραγματικά την υγεία του εδάφους, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα. Τέτοια αφηγήματα κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τόσο τις προσπάθειες των αγροτών όσο και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών», δήλωσε ο Jan Plagge, Πρόεδρος της IFOAM Organics Europe.

Η κοινή δήλωση υπογραμμίζει επιπλέον ότι «στα έγγραφα πολιτικής και τις συζητήσεις της ΕΕ, μια διάχυτη έννοια της “αναγεννητικής” γεωργίας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να αποσπάσει την πολιτική προσοχή και τους πόρους από πραγματικά μετασχηματιστικές λύσεις».

«Το ζήτημα δεν είναι αν οι αγρότες χρησιμοποιούν τη λέξη αναγεννητική, αλλά αν η πολιτική της ΕΕ και οι αγορές ανταμείβουν τον πραγματικό μετασχηματισμό ή τους αόριστους ισχυρισμούς. Η δημόσια στήριξη, οι εκθέσεις βιωσιμότητας και οι εταιρικές στρατηγικές προμηθειών πρέπει να βασίζονται σε σαφή κριτήρια, δημόσια λογοδοσία και επαληθεύσιμα οφέλη για τα οικοσυστήματα. Τα βιολογικά και αγροοικολογικά συστήματα προσφέρουν ήδη αξιόπιστες διαδρομές για αυτή τη μετάβαση· δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν από απροσδιόριστες έννοιες που επιτρέπουν σε πρακτικές που συνεχίζουν την πεπατημένη (business-as-usual) να επαναλανσάρονται ως βιωσιμότητα», δήλωσε ο Eduardo Cuoco, διευθυντής της IFOAM Organics Europe.

Οι υπογράφοντες καλούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ και τους παράγοντες της αγοράς να υποστηρίξουν συνεκτικές διαδρομές μετάβασης, ενισχύοντας παράλληλα τα περιβαλλοντικά πρότυπα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. «Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια και ότι οι μελλοντικές μεταβάσεις θα παραμείνουν αξιόπιστες, διαφανείς, θεμελιωμένες στο δημόσιο συμφέρον και αγκυροβολημένες σε επαληθεύσιμες και δημόσια διοικούμενες προσεγγίσεις», καταλήγει η δήλωση.